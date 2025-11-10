[ホテルメトロポリタン エドモント]「FOURGRAINS(フォーグレイン)」 料理長・メニュー構成が決定

日本ホテル株式会社

ホテルメトロポリタン エドモント（所在地／東京都千代田区飯田橋、総支配人／小林正明）は、2026年1月13日、ホテル直営の新フレンチレストランを開業いたします。

この新たな美食の舞台を担う料理長には、確かな技術と情熱を持つ池内英治（いけうち えいじ）の就任が決定いたしました。料理長の池内は、ホテルメトロポリタン 丸の内「Dining ＆ Bar TENQOO（テンクウ）」料理長として実績を重ね、さらにJR東日本の豪華クルーズトレイン「TRAIN SUITE 四季島（トランスイート しきしま）」の料理長として培った卓越した感性を、新レストランに注ぎ込みます。

皆さまに最高のおもてなしと感動的な一皿をお届けするため、心よりご予約をお待ち申し上げております。

FOURGRAINSイメージ料理イメージ

■店舗名：フレンチレストラン「FOURGRAINS（フォーグレイン）」（ホテルメトロポリタン エドモント 本館1階）

■開業日：2026年1月13日（火）

■席数： 最大24席

・ダイニング（最大12名様）

・プライベートサロン（2部屋、各6名様まで、最大12名様）

■メニューおよび価格の一例（税・サービス料込）

・ミディ \16,000 ※ランチのみ

（アミューズ・オードヴル・スープ・魚料理または肉料理・デザート・小菓子・コーヒー）

・メイユール \23,000

（アミューズ・前菜１・前菜２・スープ・魚料理・肉料理・プレデザート・デザート・小菓子・コーヒー）

ダイニングイメージダイニングイメージ（個室としての利用イメージ）

■室料（税・サービス料込）

・ダイニング 8～12名様 \20,000

・プライベートサロン 7～12名様 \16,000

・プライベートサロン 2～6名様 \8,000

■営業時間

ランチ 12：00～15：00（L.O.13：30）／ ディナー 18：00～21：00（L.O.19：00）

定休日 日曜日・月曜日

■ご予約（事前予約制、3営業日前まで）本日11月10日よりご予約を開始いたします。

・TEL 03-3237-1104（FOURGRAINS直通）

平日11：00～17：00、開業後は日・月除く10：00～21：00

・WEB https://edmont.metropolitan.jp/fourgrains/

料理長 池内 英治（いけうち えいじ）

1972年茨城県生まれ。調理専門学校（エコール・キュリネール国立）卒業後、1992年ホテルエドモント（現 ホテルメトロポリタン エドモント）へ入社。宴会調理（西洋料理）では、日本人で初めてミシュランの星を獲得した中村勝宏に師事し、食材の仕入れから料理の仕上げまで全ての部門を経験。2007年ホテルメトロポリタン 丸の内「Dining & Bar TENQOO」副料理長に就任、当時の料理長 岩崎均のもとで研鑽を積む。2016年7月「Dining & Bar TENQOO」料理長に就任。2023年4月より「TRAIN SUITE 四季島」の3代目総料理長に就任。2025年12月よりホテルメトロポリタン エドモント「FOURGRAINS」料理長就任。

■旧FOURGRAINSについて

1985（昭和60）年6月30日、ホテルエドモント（現・ホテルメトロポリタン エドモント）開業と共にオープン。初代料理長には現・統括名誉総料理長である中村勝宏が就任し、1999年まで務めた。本場フランスの伝統料理の手法を守りつつ、パリの街角にあるような気取らない雰囲気の“料理人とお客様との美味コミュニケーション”を信念に営業してきた。2012年6月に閉店。

■ホテルメトロポリタン エドモント

1985年6月30日開業、今年は40周年。日本ホテル株式会社（所在地／東京都豊島区）運営のメトロポリタンブランドの1ホテル。本館とイーストウィングの2棟から構成され、客室数666室、レストラン・バー8店舗、宴会場13室の総合型シティホテル。東京の中心に位置し、3駅8路線が交差する交通アクセスに恵まれながら、伝統と新しさが織りなす、緑豊かな文京の地、飯田橋にたたずむホテル。「食のエドモント」と称される美味食彩、そして心を込めたおもてなしで、やすらぎと味わいに満ちたひとときをお届けします。

住 所：〒102-8130 東京都千代田区飯田橋3-10-8

電話番号：03-3237-1111（代表）

URL https://edmont.metropolitan.jp/

〈アクセス〉

・ＪＲ飯田橋駅東口／ＪＲ水道橋駅西口より徒歩約5分

・地下鉄東西線 飯田橋駅A5出口より徒歩約2分

・地下鉄有楽町線／南北線／大江戸線A2出口より徒歩約5分

