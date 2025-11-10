肌に優しい秋冬用カバー登場。 「「ぶいすいーと Your Side」用ガーゼ地カバーを発売
VRアクセサリー販売を行う株式会社ROOX（本社：東京都豊島区）は、VRヘッドセット（HMD）を装着したまま横寝もできるVR睡眠用まくら「ぶいすいーと Your Side」用の秋冬用まくらカバーを発表いたしました。二重ガーゼ生地を採用し、吸湿性と肌触りの良さを追求しました。本製品は2025年11月10日より、当社のオンラインショップで販売を開始いたします。
「VR睡眠」という文化
VR SNSの世界には「VR睡眠」、略して「V睡」という文化があります。
HMDを着けたまま入眠し、そのまま朝を迎えるというものです。HMDを着けたままの睡眠を支える専用まくら「ぶいすいーと」製品のひとつで、横寝もできるのが特長の「ぶいすいーと Your Side」は2025年5月に発売され、多くのお客様にお求めいただいています。
秋冬用まくらカバーを発表
これまで、暑い夏も快適に過ごせる涼感素材「アイスポイント」生地を採用したまくらカバーを提供しておりましたが、これからの季節にお使いいただけるカバーを開発し、販売を開始しました。
秋冬用カバーは綿100％の二重ガーゼ生地。自然素材のやさしい肌触りと、吸湿性のよさが大きな特長です。
秋冬用とありますが、もちろん夏にも気持ちよくお使いいただけます。
V睡まくら「ぶいすいーと Your Side 秋冬用まくらカバー」は、2025年11月10日発売で、当社のオンラインショップでお求めいただけます。
また、「ぶいすいーと Your Side」（まくら本体）についても、翌11日出荷分から秋冬用カバーを標準付属させて出荷いたします。
【製品情報】
商品名称 ： V睡まくら「ぶいすいーと Your Side」秋冬用まくらカバー
素材 ： 綿 100%
重量 ： 120g
販売価格 ： 3,300円 税・送料込み（税別価格 3,000円）
製造国 ： 日本
販売 ： https://shop.roox.jp/product/roxvswysd/
本件に関するお問合わせ先:
株式会社 ROOX （担当：水島）
電話: 03-3565-6815
株式会社ROOXについて：
株式会社ROOXは、VRの未来を信じ、他の会社が手をつけないような「攻めた」製品の開発を通じて、ユーザの皆様に、より快適な操作環境、より楽しく過ごせるアイテムをお届けすることをめざして精力的に活動する気鋭の集団です。
https://roox.jp
