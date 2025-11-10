精密加工とAI設計が融合、モーターコア順送プレス金型市場が2031年に6.33億ドル規模に到達
モーターコア順送プレス金型は、モーターの固定子コア及び回転子コアを量産するための高精度プレス金型であり、その核心的特徴は多工程連続プレスを通じ、プレス機の 1 回のストローク中に打ち抜き、曲げ、絞り、積層リベット、溝ねじりなどの多様な工程を完了し、最終的に完成したコアアセンブリを形成することにある。
業界発展の特徴：精密化と自動化が加速する高付加価値市場
モーターコア順送プレス金型産業は、従来の金属加工業から脱皮し、精密工学・自動化制御・材料科学を融合した総合技術産業へと進化している。とりわけ、電動車やロボティクスの普及に伴い、鉄損を最小化し、磁気効率を最大化するための高精度加工が強く求められている。これにより、金型メーカーはミクロン単位での公差管理やAIによる打抜きプロセスの最適化に注力している。また、カーボンニュートラルの流れの中で、製造工程におけるエネルギー効率やリサイクル性も重視されるようになった。これらの技術革新が業界の競争軸を「コスト」から「精度・持続性・自動化」へと変え、モーターコア順送プレス金型市場を一段と高度な製造領域へと押し上げている。
市場規模の現状と成長性：年平均成長率6.3%の持続拡大トレンド
LP Informationの最新レポート「グローバルモーターコア順送プレス金型市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/571958/motor-core-progressive-die）によれば、モーターコア順送プレス金型の世界市場は2025年から2031年の予測期間において年平均成長率（CAGR）6.3%で拡大し、2031年には6.33億米ドルに達すると見込まれている。この堅調な成長は、グローバル規模での電動モビリティ化の進展、再生可能エネルギー設備の拡大、スマート家電の普及など、多面的な需要要因に支えられている。特に、EVモーターや高効率インバータ用鉄芯の需要増により、アジア太平洋地域を中心に新規金型の開発・導入が加速している。今後も自動化ラインとの連携やデジタルツインによる試作レス開発の進展が市場拡大の追い風となるであろう。
図. モーターコア順送プレス金型世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333804&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333804&id=bodyimage2】
図. 世界のモーターコア順送プレス金型市場におけるトップ9企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要製造企業の動向：精密加工とグローバル展開の競争局面
世界の主要なモーターコア順送プレス金型メーカーには、Zhenyu Technology Co., Ltd.、Ningbo Hongda Motor Mold Co., Ltd.、Jianxin Precision Co., Ltd.などが名を連ねる。これらの企業は長年にわたって精密金型技術を磨き上げ、EV用モーターや高周波対応鉄芯の分野で高い信頼を確立している。LP Informationによると、2024年時点で世界トップ3企業が約20%の市場シェアを占めており、業界は少数精鋭型の競争構造を形成している。中国勢の技術的台頭に加え、日本や韓国企業も微細加工や高速順送技術で差別化を図っており、各社ともAI設計やシミュレーション解析を取り入れた“スマート金型”への転換を進めている。このような動向は、単なる製造業から知識集約型産業への進化を象徴している。
業界発展の特徴：精密化と自動化が加速する高付加価値市場
モーターコア順送プレス金型産業は、従来の金属加工業から脱皮し、精密工学・自動化制御・材料科学を融合した総合技術産業へと進化している。とりわけ、電動車やロボティクスの普及に伴い、鉄損を最小化し、磁気効率を最大化するための高精度加工が強く求められている。これにより、金型メーカーはミクロン単位での公差管理やAIによる打抜きプロセスの最適化に注力している。また、カーボンニュートラルの流れの中で、製造工程におけるエネルギー効率やリサイクル性も重視されるようになった。これらの技術革新が業界の競争軸を「コスト」から「精度・持続性・自動化」へと変え、モーターコア順送プレス金型市場を一段と高度な製造領域へと押し上げている。
市場規模の現状と成長性：年平均成長率6.3%の持続拡大トレンド
LP Informationの最新レポート「グローバルモーターコア順送プレス金型市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/571958/motor-core-progressive-die）によれば、モーターコア順送プレス金型の世界市場は2025年から2031年の予測期間において年平均成長率（CAGR）6.3%で拡大し、2031年には6.33億米ドルに達すると見込まれている。この堅調な成長は、グローバル規模での電動モビリティ化の進展、再生可能エネルギー設備の拡大、スマート家電の普及など、多面的な需要要因に支えられている。特に、EVモーターや高効率インバータ用鉄芯の需要増により、アジア太平洋地域を中心に新規金型の開発・導入が加速している。今後も自動化ラインとの連携やデジタルツインによる試作レス開発の進展が市場拡大の追い風となるであろう。
図. モーターコア順送プレス金型世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333804&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333804&id=bodyimage2】
図. 世界のモーターコア順送プレス金型市場におけるトップ9企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要製造企業の動向：精密加工とグローバル展開の競争局面
世界の主要なモーターコア順送プレス金型メーカーには、Zhenyu Technology Co., Ltd.、Ningbo Hongda Motor Mold Co., Ltd.、Jianxin Precision Co., Ltd.などが名を連ねる。これらの企業は長年にわたって精密金型技術を磨き上げ、EV用モーターや高周波対応鉄芯の分野で高い信頼を確立している。LP Informationによると、2024年時点で世界トップ3企業が約20%の市場シェアを占めており、業界は少数精鋭型の競争構造を形成している。中国勢の技術的台頭に加え、日本や韓国企業も微細加工や高速順送技術で差別化を図っており、各社ともAI設計やシミュレーション解析を取り入れた“スマート金型”への転換を進めている。このような動向は、単なる製造業から知識集約型産業への進化を象徴している。