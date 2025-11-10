Polymaker社製「パンクロマ(TM) PLA半透明フィラメント」日本発売 　株式会社サンステラ

株式会社サンステラ

株式会社サンステラ（本社：東京都豊島区、代表取締役：和田裕介、以下「サンステラ」）は、Polymakerブランドの新素材「パンクロマ(TM) PLA 半透明フィラメント」及び「パンクロマ(TM) PLA 半透明レインボーフィラメント」を2025年11月10日（月）より日本国内にて発売いたします。

本製品は、従来のパンクロマシリーズにおいて培った色彩・質感設計を、透明／半透明仕様にまで拡張した“透ける色表現”ができるPLAフィラメントです。薄壁造形や光を透過させた演出モデル、ランプシェード・プロップ模型・装飾パーツなど、クリエイティブ用途へ新たな選択肢を提供いたします。

パンクロマ(TM)PLA半透明

3Dモール（半透明） :https://sunstella.co.jp/products/panchroma-translucent-plaPolyamakerストア（半透明） :https://www.poly-maker.jp/panchroma-translucent-pla.html

パンクロマ(TM)PLA半透明rainbow

3Dモール（レインボー） :https://sunstella.co.jp/products/polymaker-panchroma-gradient-translucent-pla?_pos=1&_sid=43f26d049&_ss=rPolymakerストア（レインボー） :https://www.poly-maker.jp/panchroma-gradient-translucent-pla.html

製品の特長

際立つ透明・半透明表現：

パンクロマ(TM)PLA半透明/パンクロマ(TM)PLA半透明レインボーは、光を透過する設計により、薄壁・単膜印刷でも美しいグロー効果や奥行きを演出できます。

高い造形互換性：

一般的なFDM／FFF式デスクトップ3Dプリンターにおいて、特別な設定を必要とせず出力が可能です。

開放機や密閉機など、機種を問わず幅広い3Dプリンターでの造形が可能です。

BambuLab製品の場合、Polymaker wikiにてパラメーター情報が公開されています。

CMYK色を含むカラーバリエーションでリトファン印刷を忠実・鮮明に：

半透明シアン、半透明マゼンタ、半透明イエロー、半透明グレー、半透明ナチュラルの５色を展開。

CMYK色を半透明色で揃える事で、3Dプリンターによる透かし絵（Lithophane(読み：リトファン)：光を透過させることで絵を浮かび上がらせるアート）をより忠実に再現することができます。

弊社ではBambuLab社のリトファン用バックボードなどの製品も在庫保有しており、3Dプリンターの様々な可能性を大きく拡げる取り組みに貢献します。

BambuLab社製品の CMYK LED バックライト ボード

近年、3Dプリンター造形物は単なるプロトタイプや筐体用途を超え、照明部材・透明部品・装飾モデル・イベント演出パーツなど、“見せる造形”へのニーズが高まっています。パンクロマ(TM)半透明PLAは、こうしたクリエイティブ分野における“光／透過”という付加価値を、手軽に実現できる素材として開発されました。

初心者の方から高度クリエイターまで幅広く活用頂ける造形材として、モデルのライトアップ／LEDバックライト演出／多層透過カラー表現など、新たなビジュアル表現を可能とします。

また、サンステラがこれまで培ってきた輸入・技術サポート体制を活かし、製品導入から運用、材料選定・造形設定・アフターサービスまでワンストップでご提供いたします。

仕様・価格・販売情報

製品仕様

フィラメント径：1.75 mm

内容量：1 kg／スプール

色：半透明シアン、半透明マゼンタ、半透明イエロー、半透明グレー、半透明ナチュラル

推奨印刷温度：190～230 ℃

ベッド温度：25～60 ℃

※上記仕様は製品の一部です。詳細はTDS／SDSをご参照ください。

希望販売価格（税抜）：3,080円

販売開始日：2025年11月10日（月）

販売チャネル：

サンステラ3Dモール

Polymakerストア

正規取扱販売店各社

パンクロマ(TM)PLA半透明

3Dモール（半透明） :https://sunstella.co.jp/products/panchroma-translucent-plaPolymakerストア（半透明） :https://www.poly-maker.jp/panchroma-translucent-pla.html

パンクロマ(TM)PLA半透明レインボー

3Dモール（レインボー） :https://sunstella.co.jp/products/polymaker-panchroma-gradient-translucent-pla?_pos=1&_sid=43f26d049&_ss=rPolymakerストア（レインボー） :https://www.poly-maker.jp/panchroma-gradient-translucent-pla.html

会社概要

Polymakerについて

Polymakerは、世界中の3Dプリンターユーザーに選ばれ続ける“信頼性の世界標準”です。

年間500万巻以上の出荷実績が示すように、その安定した品質と厳格な管理体制により、特に産業用途で高いシェアを誇ります。

造形時の反りやノズル詰まりといったトラブルを徹底的に抑制し、Jam-Free(TM) Technologyによって長時間の連続造形でも安定性を確保。さらに、耐熱性に優れたHT-PLAの開発など高性能エンジニアリング素材を揃え、精密な仕上がりと長期的な信頼性を保証します。Polymakerのフィラメントは、

単なる材料ではなく、安心して造形に集中できるための“確かな基盤”を提供します。

株式会社サンステラ

3Dプリンター関連製品の輸入販売および技術サポートを専門に行う商社です。10年以上にわたり、世界トップクラスの3Dプリンター・3Dスキャナー・造形材料を取り扱い、年間2,500台以上の販売実績を有しております。国内外メーカーの正規代理店契約を結び、導入から保守・運用まで一貫したサービス提供により、ユーザーの「安心して使える3Dプリンター環境」を実現しております。

