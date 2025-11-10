こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
株式会社サイバーセキュリティクラウド、高性能CDNを提供するFastly社とクラウドセキュリティ領域において戦略的パートナーシップを締結
グローバルセキュリティメーカーの株式会社サイバーセキュリティクラウド（本社：東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO：小池 敏弘、以下、「当社」）は、高性能CDN（コンテンツ配信ネットワーク）を提供するFastly, Inc. (NYSE : FSLY) の日本法人であるファストリー株式会社（カントリー・マネージャー 今野 芳弘、以下 Fastly）とクラウドセキュリティ領域において戦略的パートナーシップを締結いたしました。
本協業により、Fastlyの高性能CDNと当社のクラウド型WAF『攻撃遮断くん』を組み合わせたソリューションの提供を開始いたします。両社のサービスの強みを掛け合わせることで、Webサービスにおける「高速性」と 「安全性」を高次元で両立し、企業の信頼性・利便性をより一層高めることを目指します。
■ 背景と目的
近年、企業のデジタルサービスは多様化・大規模化が進み、CDNによる配信最適化やBot対策、L7-DDoS対策など、より高度なパフォーマンス要件への対応が求められています。
当社が提供する『攻撃遮断くん』は、国内トップシェアを誇るクラウド型WAFとして、あらゆる業種のWeb サービスをサイバー攻撃から保護してきました。一方でFastlyは、グローバル規模で超高速かつ柔軟性の高いCDNを展開し、大規模ECサイトや動画配信、API基盤などの高トラフィック環境で豊富な実績を有しています。
今回の協業により、『攻撃遮断くん』が持つ堅牢なセキュリティとFastlyの圧倒的な配信パフォーマンスを融合することで、高いセキュリティレベルを維持しながら、エンタープライズ規模で求められるスピードと可用性を両立する最適なソリューションを、より適正なコストで提供します。本パートナーシップを通じて両社の強みを最大限に生かし、国内外の企業がより安全でスピーディーにビジネスを展開できる環境づくりに貢献してまいります。
■ クラウド型WAF『攻撃遮断くん』について
クラウド型WAF『攻撃遮断くん』は、外部からのサイバー攻撃を検知・遮断し、情報漏えいやサービス停止などからWebサーバ・Webサイトを守るクラウド型Webセキュリティサービスです。ディープラーニング（深層学習）を用いた攻撃検知AIエンジン“Cyneural”を活用し、一般的な攻撃の検知はもちろん、未知の攻撃の発見、誤検知の発見を高速に行うとともに、世界有数の脅威インテリジェンスチーム“Cyhorus”により、最新の脅威にもいち早く対応します。クラウドWAF売上シェアで国内1位※ を獲得し、企業規模を問わずご利用いただいています。
『攻撃遮断くん』サイト：https://www.shadan-kun.com
※：出典：デロイト トーマツ ミック経済研究所「外部脅威対策ソリューション市場の現状と将来展望 2024年度」
■ Fastly について
Fastly のパワフルでプログラマブルなエッジクラウドプラットフォームは、Webパフォーマンスの向上、セキュリティ強化、そしてグローバル規模でのイノベーションを促進するエッジコンピュート、デリバリー、セキュリティ、オブザーバビリティの提供を通じて、世界のトップ企業による高速で安全かつ魅力的なオンラインエクスペリエンスの実現を支援しています。Fastly の強力かつ最先端のプラットフォームアーキテクチャにより、開発者は安全なWeb サイトやアプリケーションの市場投入までの期間を短縮し業界トップレベルのコスト削減を実現できます。国内では日本経済新聞社、ぐるなび、サイバーエージェント、海外では Reddit、Universal Music Group など、 世界的に著名な企業が Fastly のサービスを通じてインターネット体験を向上させています。Fastly の詳細については https://www.fastly.com/jp をご覧ください。また、X @FastlyJapan および Facebook でも最新情報をご覧いただけます。
■株式会社サイバーセキュリティクラウドについて
会社名：株式会社サイバーセキュリティクラウド
所在地：〒141-0021 東京都品川区上大崎3-1-1 JR東急目黒ビル13階
代表者：代表取締役社長 兼 CEO 小池敏弘
設立：2010年8月
URL：https://www.cscloud.co.jp
「世界中の人々が安心安全に使えるサイバー空間を創造する」をミッションに掲げ、世界有数のサイバー脅威 インテリジェンスを駆使したWebアプリケーションのセキュリティサービスを軸に、脆弱性情報収集・管理ツールやクラウド環境のフルマネージドセキュリティサービスを提供している日本発のセキュリティメーカーです。私たちはサイバーセキュリティにおけるグローバルカンパニーの1つとして、サイバーセキュリティに関する社会課題を解決し、社会への付加価値提供に貢献してまい
本件に関するお問合わせ先
【報道関係者各位の問い合わせ先】
株式会社サイバーセキュリティクラウド 経営企画部 広報担当：竹谷・川粼
TEL：03-6416-9996 Mobile：080-4583-2871（川粼）
FAX：03-6416-9997 E-Mail：pr@cscloud.co.jp
本協業により、Fastlyの高性能CDNと当社のクラウド型WAF『攻撃遮断くん』を組み合わせたソリューションの提供を開始いたします。両社のサービスの強みを掛け合わせることで、Webサービスにおける「高速性」と 「安全性」を高次元で両立し、企業の信頼性・利便性をより一層高めることを目指します。
■ 背景と目的
近年、企業のデジタルサービスは多様化・大規模化が進み、CDNによる配信最適化やBot対策、L7-DDoS対策など、より高度なパフォーマンス要件への対応が求められています。
当社が提供する『攻撃遮断くん』は、国内トップシェアを誇るクラウド型WAFとして、あらゆる業種のWeb サービスをサイバー攻撃から保護してきました。一方でFastlyは、グローバル規模で超高速かつ柔軟性の高いCDNを展開し、大規模ECサイトや動画配信、API基盤などの高トラフィック環境で豊富な実績を有しています。
今回の協業により、『攻撃遮断くん』が持つ堅牢なセキュリティとFastlyの圧倒的な配信パフォーマンスを融合することで、高いセキュリティレベルを維持しながら、エンタープライズ規模で求められるスピードと可用性を両立する最適なソリューションを、より適正なコストで提供します。本パートナーシップを通じて両社の強みを最大限に生かし、国内外の企業がより安全でスピーディーにビジネスを展開できる環境づくりに貢献してまいります。
■ クラウド型WAF『攻撃遮断くん』について
クラウド型WAF『攻撃遮断くん』は、外部からのサイバー攻撃を検知・遮断し、情報漏えいやサービス停止などからWebサーバ・Webサイトを守るクラウド型Webセキュリティサービスです。ディープラーニング（深層学習）を用いた攻撃検知AIエンジン“Cyneural”を活用し、一般的な攻撃の検知はもちろん、未知の攻撃の発見、誤検知の発見を高速に行うとともに、世界有数の脅威インテリジェンスチーム“Cyhorus”により、最新の脅威にもいち早く対応します。クラウドWAF売上シェアで国内1位※ を獲得し、企業規模を問わずご利用いただいています。
『攻撃遮断くん』サイト：https://www.shadan-kun.com
※：出典：デロイト トーマツ ミック経済研究所「外部脅威対策ソリューション市場の現状と将来展望 2024年度」
■ Fastly について
Fastly のパワフルでプログラマブルなエッジクラウドプラットフォームは、Webパフォーマンスの向上、セキュリティ強化、そしてグローバル規模でのイノベーションを促進するエッジコンピュート、デリバリー、セキュリティ、オブザーバビリティの提供を通じて、世界のトップ企業による高速で安全かつ魅力的なオンラインエクスペリエンスの実現を支援しています。Fastly の強力かつ最先端のプラットフォームアーキテクチャにより、開発者は安全なWeb サイトやアプリケーションの市場投入までの期間を短縮し業界トップレベルのコスト削減を実現できます。国内では日本経済新聞社、ぐるなび、サイバーエージェント、海外では Reddit、Universal Music Group など、 世界的に著名な企業が Fastly のサービスを通じてインターネット体験を向上させています。Fastly の詳細については https://www.fastly.com/jp をご覧ください。また、X @FastlyJapan および Facebook でも最新情報をご覧いただけます。
■株式会社サイバーセキュリティクラウドについて
会社名：株式会社サイバーセキュリティクラウド
所在地：〒141-0021 東京都品川区上大崎3-1-1 JR東急目黒ビル13階
代表者：代表取締役社長 兼 CEO 小池敏弘
設立：2010年8月
URL：https://www.cscloud.co.jp
「世界中の人々が安心安全に使えるサイバー空間を創造する」をミッションに掲げ、世界有数のサイバー脅威 インテリジェンスを駆使したWebアプリケーションのセキュリティサービスを軸に、脆弱性情報収集・管理ツールやクラウド環境のフルマネージドセキュリティサービスを提供している日本発のセキュリティメーカーです。私たちはサイバーセキュリティにおけるグローバルカンパニーの1つとして、サイバーセキュリティに関する社会課題を解決し、社会への付加価値提供に貢献してまい
本件に関するお問合わせ先
【報道関係者各位の問い合わせ先】
株式会社サイバーセキュリティクラウド 経営企画部 広報担当：竹谷・川粼
TEL：03-6416-9996 Mobile：080-4583-2871（川粼）
FAX：03-6416-9997 E-Mail：pr@cscloud.co.jp