上腕式血圧計と酸素濃縮器が、「2026 German Design Award」を受賞

オムロン ヘルスケア株式会社（本社：京都府向日市、代表取締役社長：岡田 歩、以下当社）の「上腕式血圧計 HEM-738Xシリーズ」と「酸素濃縮器 HAO-3X0XW/5X0XW」*が、「2026 German Design Award」のExcellent Product Design部門にてリハビリ・ヘルスケアカテゴリのWinner（優秀賞）を受賞しました。

German Design Awardは、1953年設立のドイツデザイン評議会が主催する、国際的に最も権威のあるデザイン賞の一つです。この賞の最大の特徴は、世界中のデザイン賞を受賞した作品の中から、さらに評議会の推薦がなければノミネートすらされないという厳格な審査プロセスにあります。受賞は、デザインの美しさや機能性はもちろん、革新性や市場への影響力まで含めた総合的な価値が国際的に認められた証です。世界トップレベルのデザインが集うこの舞台で評価されることは、ブランド価値を大きく高めるものと言えます。

■受賞商品の説明

・上腕式血圧計 HEM-738Xシリーズ

血圧を測定するだけで、心不全や脳梗塞を引き起こすリスク因子である心房細動の可能性を検出できるオムロン独自の次世代アルゴリズム「Intellisense AFib」を搭載した上腕式血圧計です。心房細動の可能性が検出されたときは LCDのアイコン表示でお知らせするなど、測定結果を簡潔でわかりやすく表示します。

・酸素濃縮器 HAO-3X0XW/5X0XW

呼吸器疾患などで通常の呼吸では十分な酸素を体内に取り込めない患者が自宅で酸素を吸入する在宅酸素療法に用いる医療機器です。ユーザー観察や調査に基づき、ユーザーにとって使いやすい形状を一から見直しました。スタートボタンのデザインやディスプレイの表示内容、フィルター交換時期のお知らせ機能の追加など、誰でも迷わず操作できるようにユーザビリティを改善しました。





当社はこれからもデザインの力を通じて、革新的な製品やサービスをグローバルに提供していきます。当社のビジョン「Going for ZERO」の実現に向け、循環器疾患、呼吸器疾患、慢性痛の領域で健康課題解決への挑戦を続けます。今後も一人ひとりのユーザーに寄り添い、すこやかな生活に貢献することで、より良い社会の実現を目指します。

* 中国にて販売