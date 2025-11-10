積水ハウス大工選手権大会 WAZA 2025　開催

左：U35クラス優勝 岩本 夏樹さん（山口県）/ 右：マスタークラス優勝 井上 吉丈さん（愛媛県）





「積水ハウス会」所属の大工さんたちは、全国に約5,000人。“「わが家」を世界一幸せな場所にする”というグローバルビジョンのもと、切磋琢磨するその技術は世界最高水準であり、そこから選び抜かれた精鋭たちが競い合う本大会は、年々熱を帯び高みを目指す1つの挑戦の場となりつつあります。各エリアから出場するのはマスタークラス、35歳以下のU35クラス各13人、計26人。今回は出場2度目の選手、親子で出場を果たした選手などさらに広がりを見せました。3回目となった今年は、競技内容がさらに進化し、昨年以上に高度な精度と安全作業、マナーを基本とした、総合現場力が求められる中、大工たちの真剣な姿に、会場は緊張感と熱気に包まれました。

さらに大会後半では、初の試みとなる「大工スタイルファッションショー」を開催。江戸時代から現代まで、時代ごとの大工スタイルを再現した衣装を、出場選手とそのお子さんが親子で身にまとい、ステージを笑顔で歩きました。大工職の歴史的背景とかっこよさを表現することができ、子どもたちにも大工の魅力を体験してもらう機会として、大好評を博しました。また昨年に引き続き、当社が推進する海外への技術展開の一環として、アメリカの戸建住宅子会社等からの視察も行われ、世界から求められる高い技術であることを選手やそのご家族、関係者にも改めて実感していただく機会となりました。



開会挨拶

積水ハウス株式会社 代表取締役兼CEO 社長執行役員 仲井 嘉浩













本日は第３回「積水ハウス大工選手権大会 WAZA 2025」にご参加いただき、ありがとうございます。全国からお越しいただいた選手、ご家族、応援に駆けつけてくださった皆様、画面越しに声援を送ってくださっている皆様にも、深くお礼を申し上げます。私は普段、当社のコア・コンピタンス「積水ハウスの最も重要な強み」は3つあり、1つ目が「施工力」、2つ目に「技術力」、3つ目は「顧客基盤」であり、その上で事業が成り立っていると話しています。ですから、この施工力を担っていただいている皆様には、日頃から本当に感謝しております。また、「施工力」には「量」と「質」という2つの意味がありますが、昨今問題となっている労働力不足について心配がないのも、主に当社の仕事だけを担う全国5,000人の大工さんのおかげです。さらにその皆様が当社の厳しい検査基準をクリアされているので、質についても日本一だと思っています。その中から本大会に選抜された26人は優れた集団です。名実ともに「日本一」のスキルを競う大会だと、毎年自負しているところです。そして、この大会を通して、当社が事業展開するアメリカやオーストラリアにも皆様のスキルを移植したいと考えており、今回も各国からたくさんの現地技術幹部の方々にお越しいただいています。





大工という仕事は数学的知識や空間認識能力、美的感覚、そしてお客様とのコミュニケーション能力も必要であり、大変素晴らしい仕事です。本日の皆様の勇姿を見て奮い立った全国5,000人の力が底上げされ、もっと優れた集団になることを祈っています。

今日は思う存分に日頃の力を発揮し、スキルを競ってもらいたいと思います。入賞を狙うのはもちろん、仲間から刺激を受け、学び合い、若手の育成や同僚のスキルアップにもぜひ貢献してください。そして、このWAZAが世界に広がることを夢見て、開会の挨拶とさせていただきます。



【マスタークラス】優勝者コメント

井上 吉丈 さん（愛媛県）