電動水中ポンプ市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年11月03に「電動水中ポンプ市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。電動水中ポンプに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
電動水中ポンプ市場の概要
電動水中ポンプ市場に関する当社の調査レポートによると、電動水中ポンプ市場規模は 2035 年に約 186.7億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 電動水中ポンプ市場規模は約 101億米ドルとなっています。電動水中ポンプに関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 6.39% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、電動水中ポンプの市場シェア拡大は、上下水道インフラの近代化によるものです。急速な都市化、人口増加、そして水供給と衛生への懸念の高まりにより、世界各国政府は水道インフラのアップグレードを迫られており、電動水中ポンプの需要が高まっています。
EUでは、ヨーロッパ投資銀行（EIB）がブラチスラバ地域の上下水道インフラ開発システムに50百万ユーロを投資しました。これに加え、EUの他の地域やアメリカ諸国における水処理への投資増加も、電動水中ポンプの需要を押し上げています。
電動水中ポンプに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/electric-submersible-pump-market/590641788
電動水中ポンプに関する市場調査では、規制と環境への圧力により市場シェアが拡大することが明らかになりました。規制の圧力により、組織や政府は、よりエネルギー効率が高く、汚染が少なく、水の使用量が少なく、環境負荷の少ない産業機器の使用を迫られています。
この圧力により、消費電力が少なく、長寿命で持続可能性を提供する電動水中ポンプの需要が高まっています。世界銀行の報告書によると、古いポンプをエネルギー効率の高いポンプに交換することで、電力使用量が30%削減されました。新しい水中ポンプの使用は、環境負荷を管理し、規制を遵守するのに役立ちます。これは成長の大きな要因です。
しかし、複雑な設置と回収プロセスは、今後数年間の市場成長を抑制すると予想されます。特に深井戸や沖合環境における電動水中ポンプ（ESP）の使用または回収は、特殊なリグや機器を必要とする複雑で人手を要する作業です。これは運用コストの増加だけでなく、稼働中および休止中の無駄な時間も増加させます。設置と回収にかかる物流上の問題と高額な費用は、ESPの普及拡大を阻む大きな要因となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333932&id=bodyimage1】
電動水中ポンプ市場セグメンテーションの傾向分析
電動水中ポンプ市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、電動水中ポンプの市場調査は、エンドユーザー産業別、設置タイプ別、製品タイプ別、ステージ構成別、流通チャネル別と地域別に分割されています。
電動水中ポンプ市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-590641788
