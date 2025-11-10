スタンプで名前書きがカンタン・キレイ・スピーディにできる！　「おなまえスタンプ入学準備BOX」新セット発売

シヤチハタ株式会社

ユーザーファーストを追求し次の100年も「しるしの価値」を提供し続けるシヤチハタ株式会社※（代表取締役社長 舟橋 正剛 本社：愛知県名古屋市）は、この度、入園・入学準備用品への名前書きに便利なゴム印セット「おなまえスタンプ入学準備BOX」に、新セット「おなまえスタンプ入学準備BOXスタンダード13点セット」と「おなまえスタンプ入学準備BOXデラックス23点セット」を追加し、2025年11月10日（月）より公式オンラインストア「シヤチハタオフィシャルショップ」にて発売します。

※ 社名表記は「シャチハタ」ではなく「シヤチハタ」です。

当社のリサーチでは、入園・入学準備用品で名前書きが必要な持ち物は約500点以上にのぼります。「おなまえスタンプ入学準備BOX」は、大小さまざまなサイズの名前書き用ゴム印がセットになった、入学準備の手間を軽減する便利なおなまえスタンプです。「おなまえスタンプ入学準備BOXスタンダード13点セット」は、ひらがなの大小8本のおなまえスタンプと5点の付属品が入ったセットです。また、「おなまえスタンプ入学準備BOXデラックス23点セット」は、ひらがなだけでなく、漢字、ローマ字の大小15本のおなまえスタンプと、8点の付属品が入ったセットです。インキは、水ににじまず落ちにくい油性の専用インキで、紙はもちろんプラスチック・布・金属・木などさまざまな素材に対応。ノート、定規、鉛筆や体操服など、素材が多岐にわたる入学準備時の名前書きにぴったりです。

●商品イメージ

●「おなまえスタンプ入学準備BOX」商品特長

- スタンプなので、ポンと押すだけで「簡単・早く・きれい」に名前書きが可能です。- 2.5×5mmから10×55mmサイズまで、大小8タイプのゴム印がつくれます。また、正方形（10×10mm）は、イラスト印面の全35種類の中から絵柄から選べます。- 水ににじまず落ちにくい油性の専用インキなので、紙はもちろんプラスチック・金属・布・木にも押せます。ノート、定規、鉛筆や体操服など、入学準備時の名前書きに最適です。

●商品セット内容

●公式オンラインストア「シヤチハタオフィシャルショップ」

https://www.shachihata.jp/

●希望小売価格

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5556/table/389_1_1c745e40ac4c2d7a11e08996acdccf6e.jpg?v=202511100258 ]