【11月11日はお得なショッピングデー】人気パワーストーンジュエリーが“ポイント10倍＆送料無料”｜ハワイ発「マルラニハワイ」

ハワイ発祥の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」では、11月11日より6日間限定で、日頃のご愛顧への感謝を込めた特別キャンペーンをオンラインショップにて開催いたします。

始まりの数字「1」が揃う11月11日は、新しいご縁やエネルギーが訪れる“はじまり”の象徴とされる日。

そんな特別なタイミングに、皆さまへワクワクをお届けする「お得なショッピングデー」をご用意いたしました。

期間中は、新作や定番の人気アクセサリーをはじめ、オンラインショップの全商品が 【ポイント10倍】＆【送料無料】 のスペシャル特典付き。

パワーストーンは、そっと寄り添いながら“今をよりよく生きる力”をサポートしてくれる心強いお守り。

ご自身へのご褒美はもちろん、大切な人への贈り物にもおすすめのラインナップです。

ぜひこの機会に、マルラニハワイならではの天然石の輝きとのご縁をお楽しみください。

キャンペーン概要

https://malulani.info/?mode=grp&gid=3131366(https://malulani.info/?mode=grp&gid=3131366)

【期間】11月11日(火)10:00 ～ 11月16日(日)23:59

特典１：全商品が送料無料

特典２：全商品がポイント10倍

【条件】▸ 会員登録・ログイン済 であること

【対象商品】https://malulani.info/?mode=grp&gid=3085655(https://malulani.info/?mode=grp&gid=3085655)

※海外発送については、送料無料の対象外となります。

※以下の商品は送料無料の対象外になります。

・バースデイオーダー 一部商品

・人と動物の通訳士『ANELA』コラボ

※以下の商品については、ポイント付与の対象外となります。

・バースデーオーダー ペアブレスレット

・人と動物の通訳士『ANELA』コラボ

※ポイント取得には▸ 会員登録 とログインが必要となります。

※1ポイント1円として、次回からのお支払いにご利用いただけます。

※オンラインショップ限定のキャンペーンとなります。

※キャンペーン中は注文が大変混みあうため、発送に遅れが発生する場合がございます。

◆おすすめ対象商品

Stay Gold

https://malulani.info/?pid=188599447

豊かさを呼び込む石を華やかに紡いだ、上品な2連ブレスレット。

金運、勝負運、健康、事業繁栄、厄除け、開運のお守りに。

Grace Marriage

https://malulani.info/?pid=139224381

優美な愛のストーンが人生を輝かせる、美と強運の婚活ブレスレット。

恋愛運、結婚運、仕事運、精神安定、幸福のお守りに。

Classy Marriage

https://malulani.info/?pid=172917260

幸せの約束「サムシングブルー」をイメージした、上質なマリアージュブレスレット。

真実の愛、結婚運、魅力と才能を引き出す、厄除け、幸福のお守りに。

Jewel Rainbow

https://malulani.info/?pid=171070927

愛と平和の象徴ラリマーと、幸運のハワイアンレインボーを、エレガントに紡いだブレスレット。

愛、健康、金運、厄除け、才能開花、開運のお守りに。

Sedona Charm～空～

https://malulani.info/?pid=186468079

聖地セドナのエネルギーが毎日に寄り添う、パワフル＆おしゃれなチャーム。

健康、癒し、コミュニケーション、幸福、厄除けのお守りに。

◆ハワイ本店のご案内

オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は

眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。

頻繁に虹を臨める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを

ゆったりとお選びいただくことができます。

ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど

おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする

「バースデイオーダーブレスレット」など

ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。

ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)

ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://www.instagram.com/reel/C_X62ehzoy0/?utm_source=ig_web_copy_link)

◆マルラニハワイ

https://malulani.info/

ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。

店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。

ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。

◆本件に関するお問合せ

広報：庄子

TEL：03-6433-5723

MAIL：info@malulani.tv

【マルラニハワイ公式アカウント】

Instagram▶https://www.instagram.com/malulani_hawaii/

Twitter▶https://twitter.com/MALULANIHAWAII

Blog▶https://ameblo.jp/hawaii-malulani/

◆会社概要

社名：H1GLOBAL株式会社

創業：2005 年4 月

代表者：代表取締役 輝咲 翔

本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９ 麻布広尾マンション901

TEL：03-6419-7755

事業内容：天然石アクセサリーのデザイン・制作・商品開発、及び卸売り・小売り。飲食店の企画運営、ヘルスケア事業の展開など。