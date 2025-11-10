成田空港受け渡し駐車場「エースパーキング」年末年始のお知らせ

■ 成田空港の大混雑を見据え、適正価格と品質維持を両立する年末年始対応

株式会社 ACE

成田空港受け渡し駐車場サービス「エースパーキング」(https://ace-parking.net/)を運営する株式会社ACEは、2025年の年末年始期間における繁忙期料金を一律10,000円（税込）に設定いたします。

2025年の年末年始は、海外旅行需要の回復や航空便の増便により、成田空港周辺で例年以上の混雑が予想されています。

当社ではこの状況を踏まえ、受け入れ台数を制限し、品質と安全を最優先にした運営体制を整備。

お客様に安心してご利用いただけるよう、サービス全体の品質向上を目的とした取り組みを実施いたします。

■ 背景：急増する需要の中でも「お客様第一」の姿勢を貫く

近年の旅行需要回復とともに、空港駐車場では繁忙期料金の高騰や受付混雑などの課題が顕在化しています。

株式会社ACEでは、創業以来の基本理念である「お客様第一」「地域との共存共栄」を大切にし、過度な価格競争を避けつつ、地域相場に基づいた適正価格の維持を進めております。

また、繁忙期における受け渡し業務や車両管理の精度をさらに高めるため、受付台数をあえて制限し、スタッフの対応品質や安全確認体制の強化を図ります。これにより、混雑期でも一台一台に丁寧で確実なサービスを提供できる運営体制を整えてまいります。

■ 実施概要



・対象期間2025年12月下旬～2026年1月上旬（年末年始期間）繁忙期料金一律10,000円（税込）

・成田空港受け渡し型「エースパーキング」受付制限台数を限定し、品質重視の運営を実施

・成田空港の大混雑が予想されるため、業務品質・安全体制の強化を目的とした対応

■ 代表コメント

「年末年始は、成田空港周辺の混雑が例年以上に予想される期間です。当社ではお客様に安心してご利用いただくことを最優先に、台数を制限しながらも一台一台への丁寧な対応を徹底いたします。また、地域の適正価格に合わせた料金設定により、過度な負担をお客様にかけず、安全・安心・高品質なサービスを提供することを目指しております。今後も、常にお客様目線を大切にした運営を進め、信頼される空港駐車サービスを提供してまいります。」

■ 今後の展望

株式会社ACEでは、成田空港を中心に「利便性・安心・品質」を兼ね備えた駐車サービスの提供を目指しております。

今後も、適正価格の維持・業務効率の改善・顧客満足度の向上に努め、地域全体のサービスレベル向上に寄与してまいります。

また、予約管理システムのデジタル化やスタッフ教育体制の強化など、持続的に高品質なサービスを提供するための基盤整備にも注力してまいります。





【会社概要】

会社名：株式会社ACE

事業内容：空港駐車場運営・受け渡しサービス事業

公式サイト：https://ace-parking.net/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ACE 広報担当

TEL：0476-29-4192

E-mail：aceparking4192@gmail.com