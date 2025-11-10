エッセル初のフレーバー“ストロベリークッキー”登場！ 定番フレーバー“チョコ”との2種類のアイスが食べきりサイズで楽しめる

「明治 エッセル スーパーカップ ミニ ストロベリークッキー・チョコ」 11月17日 数量限定 新発売／全国

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、カップアイスの定番としてご好評いただいている「明治 エッセル スーパーカップ」シリーズより、「明治 エッセル スーパーカップ ミニ ストロベリークッキー・チョコ」を、2025年11月17日から全国で数量限定にて発売します。









本商品は、「明治 エッセル スーパーカップ」で初となる“ストロベリークッキー”と、アイスの定番フレーバー“チョコ”の２種類のアイスを食べきりサイズで手軽に楽しむことができます。

「ストロベリークッキー」は、ストロベリーの爽やかな香りと甘酸っぱさが感じられるアイスに、チョコクッキーを混ぜ込んだ相性抜群な組み合わせのアイスです。「明治 エッセル スーパーカップ」シリーズのなかでも大人気のフレーバーである“ストロベリーチョコ”を、ストロベリーアイスとチョコクッキーの組み合わせにし、初登場となります。

「チョコ」は、クッキーなどを混ぜ込んでいないシンプルな“チョコ”アイスです。当社で製造した2種類のココアパウダーを組み合わせることで、チョコレート感とコクが感じられる本商品でしか楽しめない味わいに仕上げました。

本商品の発売を通じ、おいしさ・楽しさの世界を広げ、お客さまの健康な毎日に貢献してまいります。