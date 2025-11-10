¡Ú ÀÅ²¬»Ô ¡ß SHIZUCO¡ÊÀÅ²¬¿·Ê¹¼Ò ¡¦ eiicon¡Ë¡Û6¤Î¶¦ÁÏ¥Áー¥à¤¬¼Â¾Ú¥Õ¥§ー¥º¤Ë¿Ê½Ð·èÄê¡ª¡ÖÃÎ¡¦ÃÏ°è¶¦ÁÏ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ØUNITE 2025¡Ù¡×
ÀÅ²¬»Ô¼çºÅ ÃÎ¡¦ÃÏ°è¶¦ÁÏ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ø UNITE 2025¡ÙÆó¼¡¿³ºº²ñ¡Ê2025Ç¯11·î7Æü ÀÅ²¬²»³Ú´ÛAOI¡Ë
¡¡ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖAUBA¡Ê¥¢¥¦¥Ð¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òeiicon¡Ê¥¨¥¤¥³¥ó ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¸å³Ú¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÂ¼ °¡Í³»Ò¡¢°Ê²¼ eiicon¡Ë¤Ï¡¢ÀÅ²¬»Ô¤È¤È¤â¤Ë¡ÊSHIZUCO¡§eiicon¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÀÅ²¬¿·Ê¹¼Ò¤Ë¤Æ¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à±¿±Ä¡Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¡¢ÀÅ²¬»Ô¤¬Êú¤¨¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢ÃÏ°è¤È¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ç¡Ö¼Ò²ñ¤Î¿·¤¿¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¡×¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖÃÎ¡¦ÃÏ°è¶¦ÁÏ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ØUNITE 2025¡Ù¡Ê°Ê²¼ ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ÀÅ²¬²»³Ú´ÛAOI¤Ë¤ÆÆó¼¡¿³ºº²ñ¤ò³«ºÅ¡£10¥Áー¥à¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤¤¡¢ÅöÆü¤Î¸·Àµ¤Ê¿³ºº¤Î·ë²Ì¡¢¼¡¤Î¼Â¾Ú¥Õ¥§ー¥º¤Ë¿Ê¤à6¤Î¶¦ÁÏ¥Áー¥à¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÀÅ²¬»Ô¼çºÅ¡ÖÃÎ¡¦ÃÏ°è¶¦ÁÏ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ØUNITE 2025¡Ù¡× Æó¼¡¿³ºº²ñ
https://shizuoka-city.eiicon.net/unite2025/
¢¢¡ØUNITE 2025¡Ù¼Â¾Ú¥Õ¥§ー¥º¤Ë¿Ê¤à6¥Áー¥à
¡ÊÎÎ°è¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥óÌ¾¡¢ºÎÂò¼Ò¡¢ÀÅ²¬»Ô½ê´ÉÉô½ð¡Ë
¡ÚºÇÍ¥½¨¾Þ¡Û
¡Ø´Ä¶¡Ù
¡¡¶¦À¸¶Ý¤Ë¤è¤ë»ýÂ³²ÄÇ½³î¤Ä¹â¼ý±×¤Ê¼¡À¤Âå·¿ºÆÂ¤ÎÓ¥â¥Ç¥ë¤Î·ÁÀ®
¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ó¥É¥Õ¥¡¥¤¥È ¡ß ¿¹ÎÓ·Ð±Ä´ÉÍý²Ý
¡Ú¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¾Þ¡Û
¡ØÅÔ»Ô´ðÈ×¡Ù
¡¡ÀÅ²¬È¯¡¦Ì¤ÍøÍÑ»ñ¸»¤ÎºÆÄêµÁ――²¼¿å±øÅ¥¤¬°é¤Æ¤ë¡È¤ª¤¤¤·¤¤Ì¤Íè¡É
¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼ÒQuantaris Lab ¡ß ²¼¿åÆ»·×²è²Ý¡¦ÇÀ¶ÈÀ¯ºö²Ý
¡ÚÁªÄê¥Áー¥à¡Û
¡Ø´Ä¶¡Ù
¡¡»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤´¤ß¼ý½¸ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ ～¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÈþ¤·¤¤¤Þ¤ÁÀÅ²¬¡×¤Î¼Â¸½～
¡¡¡¡¾®ÅÄµÞÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò ¡ß ¼ý½¸¶ÈÌ³²Ý
¡ØÇÀ¶È¡Ù
¡¡¡ÖÀ¸»º¡ßÎ®ÄÌ¡ß¾ÃÈñ¡×¤Ç¤Ä¤¯¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤·¤º¤ª¤«Íµ¡ÇÀ¶È¥â¥Ç¥ë
¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Òºä¥ÎÅÓÃæ ¡ß ÇÀ¶ÈÀ¯ºö²Ý
¡ØÇÀ¶È¡Ù
¡¡¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«»Ù±ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÀÅ²¬»Ô¤ò¡ÈÀ¤³¦¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤ªÃã»ºÃÏ¡É¤Ø
¡¡¡¡ShipMate³ô¼°²ñ¼Ò ¡ß ÇÀ¶ÈÀ¯ºö²Ý
¡ØËÉºÒ¡Ù
¡¡¼Â¹ÔÀ¤Î¹â¤¤Í×»Ù±ç¼ÔÈòÆñ»Ù±ç¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢Ã¯¤â¤¬°Â¿´°ÂÁ´¤ÎÀÅ²¬»Ô¤Ø
¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò·úÀß¥·¥¹¥Æ¥à ¡ß Ê¡»ãÁíÌ³²Ý
°Ê¾å
¡ãÆó¼¡¿³ºº²ñ¤ÎÍÍ»Ò¡ä
¢¢¡ØUNITE 2025¡Ùº£¸å¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¼Â¾Ú¥Õ¥§ー¥º¤Ë¿Ê¤ó¤À6¥Áー¥à¤Ïº£¸å¡¢¥Áー¥à¤¢¤¿¤êºÇÂç500Ëü±ßÄøÅÙ¤Î¼Â¾Ú»Ù±ç¶â¢¨¤äÀÅ²¬»ÔÆâ¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÍèÇ¯ÅÙ°Ê¹ß¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¡¢Ã±Ç¯ÅÙ¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤·ÑÂ³Åª¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦2025Ç¯11·îÃæ½Ü～¡¡¼Â¾Ú¥Õ¥§ー¥º¡ÊÌó1Ç¯´Ö¤òÍ½Äê¡Ë
¡¡¡¦2026Ç¯3·î10Æü¡¡Ãæ´ÖÈ¯É½²ñ ¡÷ÀÅ²¬»ÔÆâ
¡¡¡¦2027Ç¯3·î¡¡À®²ÌÊó¹ð²ñ ¡÷ÀÅ²¬»ÔÆâ
¡¡¡¦2027Ç¯4·î°Ê¹ß¡¡¼Ò²ñ¼ÂÁõ¥Õ¥§ー¥º
¡¡¡¡¢¨»ö¶È¤ÎÆâÍÆ¤ä¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÎÀ®²Ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢»Ô¤Ç¤ÎÍ½»»²½¤ò¿Ê¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÃÎ¡¦ÃÏ°è¶¦ÁÏ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ØUNITE 2025¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹ÔÀ¯¿¦°÷¤¬Äó¼¨¤¹¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¥Æー¥Þ¤È¼«Í³¤ËÄó°Æ¤Ç¤¤ë¼«Í³¥Æー¥Þ¤Ç¶¦ÁÏ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÊç½¸
ÀÅ²¬»Ô¤Ç¤Ï¡¢Ê£»¨²½¡¦Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¡¦¥µー¥Ó¥¹¡¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÍ¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Åù¤Î¡Ö¿·¤¿¤ÊÃÎ¡×¤È¡ÖÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎÎÏ¡×¤ò³è¤«¤·¤¿¡¢¶¦Æ¯¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥à¤Å¤¯¤ê¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯2024Ç¯ÅÙ¤«¤é¡ÖÃÎ¡¦ÃÏ°è¶¦ÁÏ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ò³«ºÅ¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Ï5¤Ä¤Î¥Áー¥à¤¬¶¦ÁÏ»ö¶È¤Î¼Â¾Ú¥Õ¥§ー¥º¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¶¦ÁÏ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëËÜÇ¯ÅÙ»ö¶È¡ÖÃÎ¡¦ÃÏ°è¶¦ÁÏ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ØUNITE 2025¡Ù¡×¤Ç¤Ï¡¢ÀÅ²¬»Ô¤¬Äó¼¨¤¹¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¥Æー¥Þ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤¬ÀÅ²¬»Ô¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«Í³¤ËÄó°Æ¤Ç¤¤ë¼«Í³¥Æー¥Þ¤«¤é¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ë·Ò¤¬¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤Î¶¦ÁÏ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÊç½¸¡£¿³ºº¤ò·Ð¤ÆÁªÄê¤µ¤ì¤¿¶¦ÁÏ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¸µ¤Ë¡¢ÃÏ°è¤È¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ²ÝÂê²ò·è¡¦¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¼çºÅ¡§ÀÅ²¬»Ô
¡¡±¿±Ä¡§SBS & eiicon Shizuoka Co-Creation Consortium ¡ÈSHIZUCO¡É
¡¡¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒÀÅ²¬¿·Ê¹¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Òeiicon¡Ë
¢¢ËÜ»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¡ØUNITE2025¡Ù±¿±Ä»öÌ³¶É¡Ê±¿±Ä¡§SHIZUCO Ã´Åö ±à¸¶¡¢¾®Àî¡Ë
Mail¡§shiz-unite¡Ê@¡Ëeiicon.net
¢¨¡Ö¡Ê@¡Ë¡×¤ò¡Ö¡÷¡×¤ËÊÑ´¹¡¢
¡¡·ïÌ¾¤Ë¡ÖÀÅ²¬»Ô ÃÎ¡¦ÃÏ°è¶¦ÁÏ¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈUNITE¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡×¤ÈµºÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¢»²¹Í¡¡ºòÇ¯ÅÙ¡ØUNITE 2024¡Ù³èÆ°Êó¹ð»ñÎÁ
https://auba-edge.eiicon.net/any_storage_files/599/pardot/3-HDdfAqI97Xjdrw-JsSRw.pdf
¢£eiicon ²ñ¼Ò³µÍ×¡¡https://corp.eiicon.net/
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Òeiicon
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÃæÂ¼ °¡Í³»Ò
ÀßÎ©Æü¡§2023Ç¯4·î3Æü
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¸å³Ú2-2-23 ½»Í§ÉÔÆ°»ºÈÓÅÄ¶¶¥Ó¥ë2¹æ´Û 3F
Åì³¤»Ù¼Ò¡ÊSTATION AiÆâ¡Ë¡§ °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¾¼ÏÂ¶èÄáÉñ1-2-32
ÀÅ²¬µòÅÀ¡ÊFUSEÆâ¡Ë¡§ ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶èÃÃÌêÄ®100-1 ¥¶¥¶¥·¥Æ¥£ÉÍ¾¾Ãæ±û´Û B1F
¿ÀÆàÀîµòÅÀ¡ÊWeWork ¥ªー¥·¥ã¥ó¥²ー¥È¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Æâ¡Ë¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤3-7-1 ¥ªー¥·¥ã¥ó¥²ー¥È¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ 8F
²ÆìµòÅÀ¡ÊLagoon KOZA¡¿KSA WorksÆâ¡Ë¡§ ²Æì¸©²Æì»ÔÃæ±û1-7-8
²ÆìµòÅÀ¡ÊHave a good dayÆâ¡Ë¡§²Æì¸©ÆáÇÆ»ÔÅìÄ®18-4
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖAUBA¡×¤Î±¿±Ä
»ö¶È¤ò³èÀ²½¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖTOMORUBA¡×¤Î±¿±Ä
¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð»Ù±ç¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó»Ù±ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¡¦»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¡¡¤Ê¤É
³ô¼°²ñ¼Òeiicon¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡ÊOI¡Ë¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢´ë¶È¤Î»ö¶È¥Õ¥§ー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿»ö¶ÈÁÏ½Ð»Ù±ç¤ÈOI¤Î»Ù±ç¤Ë¤Æ»ö¶È²½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¤Ï
2003Ç¯¡ÊÊÆ¡Ë¥Ø¥ó¥êー W. ¥Á¥§¥¹¥Ö¥í¥¦¤¬Äó¾§¤·¤¿¡Ö´ë¶ÈÆâÉô¤È³°Éô¥á¥Ç¥£¥¢¡¦µ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³×¿·Åª¤Ê¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¡×¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÊýË¡ÏÀ¡£¼ÒÆâ¤Î»ñ¸»¤ËÍê¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Ò³°¤È¤ÎÏ¢·È¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡£
eiicon¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹
ÆüËÜºÇÂçµé¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖAUBA¡×
Îß·×ÅÐÏ¿¼Ò¿ô35,000¼Ò¤ò±Û¤¨¤¿ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ËÆÃ²½¤·¤¿WEB¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡£»ö¶ÈÁÏ½Ð¢âÈóÏ¢Â³¤ÊÀ®Ä¹¡¦»ö¶ÈÂ¸Â³¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òALL IN ONE¤ÇÄó¶¡¡£AUBA¤Ï¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥µー¥Ó¥¹¡£
https://auba.eiicon.net/
´°Á´È¼Áö»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖAUBA Enterprise¡×
¼ÒÆâ¿·µ¬»ö¶È¡¦¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´Þ¤á¡¢ÊÀ¼Ò¤Î»ö¶ÈÁÏ½Ð»Ù±ç·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬´ë¶È¤´¤È¤Î¤ªÇº¤ß¡¦¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¥Õ¥ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç»Ù±ç¤òÀß·×¡£»ö¶ÈÀïÎ¬¤Î»Ù±ç¤«¤é¼ÂºÝ¤Î¥Ñー¥È¥Êー¶¦ÁÏ¤Ë¤à¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤ÎÁÏ½Ð¡¦¥Áー¥à¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¡¢¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð»Ù±ç¤Þ¤Ç´ë¶È¤Î¥Õ¥§ー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿»Ù±ç¤Ë¤Æ»ö¶È²½¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£
https://corp.eiicon.net/service/enterprise
»ö¶È¤ò³èÀ²½¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖTOMORUBA¡×
»ö¶È¤òÁÏ¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¡È»ö¶È¤ò³èÀ²½¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡É¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤¢¤é¤æ¤ë¶È³¦¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦Ãæ¾®´ë¶È¡¦Âç¼ê´ë¶È¤«¤éÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¡¦Âç³Ø¤Þ¤Ç¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¡¦»ñ¶âÄó¶¡¡¦¶¦Æ±¸¦µæ¤Ê¤É¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤ä»ö¶È¤òÁÏ¤ë¤¿¤á¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¾ðÊó¤Ê¤É¤òÇÛ¿®¡£
https://tomoruba.eiicon.net/
¼ç¤Ê¼õ¾ÞÎò
2022Ç¯12·î¡¢³×¿·Åª¤ÇÍ¥¤ì¤¿¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡ÖÂè4²ó ÆüËÜ¥µー¥Ó¥¹Âç¾Þ¡×Í¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
https://service-award.jp/result04.html
2023Ç¯2·î¡¢¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤¿Á´¹ñ¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡¿ÃÄÂÎ¤È¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡¦¶¦ÁÏÁÏ½Ð¤Ê¤É°ìÏ¢¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¼èÁÈ¤Ë¤è¤ê¡ÖÂè5²ó ÆüËÜ¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÂç¾Þ¡×¥¹¥Ýー¥ÄÄ£Ä¹´±¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20230120oip.html
¢¨·ÇºÜ¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£