¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¼ã¼ê½÷À¸¦µæ¼Ô¤ò»Ù±ç 2026Ç¯ÅÙ Âè21²ó¡Ö¥í¥ì¥¢¥ë-¥æ¥Í¥¹¥³½÷À²Ê³Ø¼Ô ÆüËÜ¾©Îå¾Þ¡× 2025Ç¯11·î10Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÊç½¸³«»Ï
À¤³¦ºÇÂç¤Î²½¾ÑÉÊ¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤ëÊ©¡¦¥í¥ì¥¢¥ë¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¥í¥ì¥¢¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¥¸¥ã¥ó-¥Ô¥¨ー¥ë¡¦¥·¥ã¥ê¥È¥ó¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯ÅÙ Âè21²ó¡Ö¥í¥ì¥¢¥ë-¥æ¥Í¥¹¥³½÷À²Ê³Ø¼Ô ÆüËÜ¾©Îå¾Þ¡×¤ÎÊç½¸¤ò¡ÖÊ¿ÏÂ¤È³«È¯¤Î¤¿¤á¤ÎÀ¤³¦²Ê³Ø¥Çー¡×¤Ç¤¢¤ëËÜÆü¤«¤é³«»Ï¤·¡¢2025Ç¯11·î10Æü¡Ê·î¡Ë～2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ç±þÊç¤ò¼õÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥í¥ì¥¢¥ë-¥æ¥Í¥¹¥³½÷À²Ê³Ø¼Ô ÆüËÜ¾©Îå¾Þ¡×¤Ï¡¢¥í¥ì¥¢¥ë¥°¥ëー¥×¤È¥æ¥Í¥¹¥³¤¬À¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç½÷À²Ê³Ø¼Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÍýÇ°¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢ÆüËÜ¥í¥ì¥¢¥ë¤¬ÆüËÜ¥æ¥Í¥¹¥³¹ñÆâ°Ñ°÷²ñ¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È2005Ç¯¤ËÁÏÀß¡£À¸Ì¿²Ê³Ø¤Þ¤¿¤ÏÊª¼Á²Ê³Ø¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÇî»Î¸å´ü²ÝÄø¤ËºßÀÒ¤¢¤ë¤¤¤Ï¿Ê³ØÍ½Äê¤Î40ºÐÌ¤Ëþ¤Î½÷À¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ËèÇ¯³ÆÊ¬Ìî¤«¤é2Ì¾¤º¤Ä¡Ê·×4Ì¾¡ËÁª½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¾Þ¾õ¤ª¤è¤ÓµëÉÕ·¿¤Î¾©³Ø¶â100Ëü±ß¤òÂ£Äè¤·¡¢¸¦µæ¤¬·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¾Þ¤Ï¡ÖForbes 30 Under 30 Asia 2024¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ëÅù¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤ëÂ¿¤¯¤Î½÷À¸¦µæ¼Ô¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊç½¸Í×¹à¡Û
1. ¼õÉÕ´ü´Ö¡§¡¡2025Ç¯11·î10Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡ËÉ¬Ãå
2. ±þÊç»ñ³Ê¡§¡¡ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÇî»Î¸å´ü²ÝÄø¤ËºßÀÒ¤¢¤ë¤¤¤Ï¿Ê³ØÍ½Äê¤Î40ºÐÌ¤Ëþ¤Î½÷À
3. ±þÊçÊýË¡¡§¡¡
- ²¼µÉ¬Í×½ñÎà¤ò¡Ö¥í¥ì¥¢¥ë-¥æ¥Í¥¹¥³½÷À²Ê³Ø¼Ô ÆüËÜ¾©Îå¾Þ¡×»öÌ³¶É°¸¡Êloreal-fwis-japan@kreo.jp¡Ë¤Ëe-mail¤Ë¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ±þÊç½ñÎà¤Ï°ì¤Ä¤Î¥Ñ¥¹¥ïー¥ÉÉÕ¤¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢loreal-fwis-japan@kreo.jp ¤Ø¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º¤¬10MB¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢½êÂ°Âç³Ø¡¦µ¡´Ø¤Ç¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ëÅ¾Á÷¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ã±þÊçÉ¬Í×½ñÎà¢ä
¢£ ±þÊç¿½ÀÁ½ñ
¢£ »ØÆ³¶µ´±¤«¤é¤Î¿äÁ¦¾õ
¢£ ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸¦µæÆâÍÆ¤Î³µÍ×
¢£ º£¸å°ìÇ¯´Ö¤Î¸¦µæÂêÌÜ¤È¤½¤Î³µÍ×¤ª¤è¤Óº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¢£ È¯É½ÏÀÊ¸¥ê¥¹¥È
¢£ ÏÀÊ¸ÊÌºþ
½ñÎàÁ÷ÉÕÀè / ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§loreal-fwis-japan@kreo.jp¡¡
¡ö»öÌ³¶É¤Ï¡¢1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë½ñÎà¼õ¼è¤Î¤´Ï¢Íí¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÇ¯ËöÇ¯»ÏµÙ¶È´ü´Ö¤Ï½ü¤¤Þ¤¹¡£
±þÊçÍ×¹à¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.loreal.com/ja-jp/japan/articles/commitments/fwis-japanfellow-award-application/¡¡(https://www.loreal.com/ja-jp/japan/articles/commitments/fwis-japanfellow-award-application/)¡¡
4. Áª¹Í¡§¡¡1¼¡¿³ºº¡Ê½ñÎàÁª¹Í¡Ë¡¢2¼¡¿³ºº¡Ê¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¡Ë¡¢Áª¹Í°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë¸·Àµ¤Ê¤ë¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢2026Ç¯Ãæº¢¤òÌÜÅÓ¤ËºÎÈÝ¤ò¤´Ï¢Íí¤·¤Þ¤¹¡£
5. ¼ø¾Þ¼°¡§¡¡ºÎÈÝ¤Î¤´Ï¢Íí¸å¡¢¼ø¾Þ¼°¤ò³«ºÅ¤·¡¢Àµ¼°¤Ë¼õ¾Þ¼Ô¤ÎÈ¯É½¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¥í¥ì¥¢¥ë¥°¥ëー¥×¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í²½³Ø¼Ô¥æー¥¸¥§¥ó¥Ì¡¦¥·¥å¥¨¥ìー¥ë¤Ë¤è¤ê1909Ç¯¤ËÁÏÎ©¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢²Ê³Ø¤Ë´ð¤Å¤¯À½ÉÊ¸¦µæ¡¦³«È¯¤ò»ö¶È¤ÎÃæ³Ë¤Ë¿ø¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¤ÎÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Ï²Ê³Ø¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²Ê³Ø¤Ï½÷À¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Î¤â¤È¡¢1998Ç¯¤Ë¡¢²Ê³Ø¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤·¤¿Í¥¤ì¤¿½÷À²Ê³Ø¼Ô¤ò¸²¾´¤¹¤ë¡Ö¥í¥ì¥¢¥ë-¥æ¥Í¥¹¥³½÷À²Ê³Ø¾Þ¡×¡ÊÊ©¡¦¥í¥ì¥¢¥ëºâÃÄ¼çºÅ¡Ë¤òÁÏÀß¡£À¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç½÷À²Ê³Ø¼Ô¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯¡¢À¤³¦¸ÞÂçÎ¦¤«¤é5Ì¾¤Î½÷À²Ê³Ø¼Ô¤¬¼õ¾Þ¡¢º£¤Þ¤Ç5Ì¾¤â¤Î¥Îー¥Ù¥ë¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÁÏÀß°ÊÍè¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë7Ì¾¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬ËÜ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2021Ç¯¤Ï¡¢Ìîºê µþ»Ò¶µ¼ø¡ÊÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡ ¹©³Ø·Ï¸¦µæ²Ê²½³ØÀ¸Ì¿¹©³ØÀì¹¶¡Ë¤¬¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¿·¤ÎÅý·×Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë½÷À¸¦µæ¼Ô¿ô¤Ï²áµîºÇÂ¿¤Î18Ëü3300¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢¸¦µæ¼ÔÁ´ÂÎ¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï18.3¡ó¤È²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿*¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¸«¤ë¤ÈÌ¤¤ÀÄã¿å½à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¥í¥ì¥¢¥ë¤Ï¡¢²Ê³Ø¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤³¤½¤¬¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ¤³¦¤Î¼Â¸½¤È¡¢¿ÍÎà¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤È¤Î¿®Ç°¤ÇËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤ò·ÑÂ³¡¢ÆüËÜ¾©Îå¾Þ¤ÎÎòÂå¼õ¾Þ¼Ô¤Ï¤½¤Î¸¦µæÆâÍÆ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¸¦µæÀ¸³è¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·Ð¤Æ¸¦µæ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¼¡À¤Âå¤Î°éÀ®¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö ÁíÌ³¾ÊÎáÏÂ5 Ç¯²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæÄ´ºº·ë²Ì
***
¢£¡Ö¥í¥ì¥¢¥ë-¥æ¥Í¥¹¥³½÷À²Ê³Ø¼Ô ÆüËÜ¾©Îå¾Þ¡×¡Ê¼çºÅ¡§ÆüËÜ¥í¥ì¥¢¥ë¡Ë
https://www.loreal.com/ja-jp/japan/articles/commitments/fwis/
¡Ö¥í¥ì¥¢¥ë-¥æ¥Í¥¹¥³½÷À²Ê³Ø¾Þ¡×¤Î¹ñÆâÈÇ¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¥í¥ì¥¢¥ë¤Ï2005Ç¯¤ËÆüËÜ¥æ¥Í¥¹¥³¹ñÆâ°Ñ°÷²ñ¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡Ö¥í¥ì¥¢¥ëー¥æ¥Í¥¹¥³½÷À²Ê³Ø¼Ô ÆüËÜ¾©Îå¾Þ¡×¤òÁÏÀß¡£ÆüËÜºß½»¤Î¼ã¼ê½÷À²Ê³Ø¼Ô¤¬¸¦µæ³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¾©Îå¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢Êª¼Á²Ê³Ø¡¢À¸Ì¿²Ê³Ø¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¡¢Çî»Î²Ý¸å´ü²ÝÄø¤ËºßÀÒ¤Þ¤¿¤Ï¡¢Çî»Î¸å´ü²ÝÄø¤Ë¿Ê³ØÍ½Äê¤Î½÷À²Ê³Ø¼Ô(40ºÐÌ¤Ëþ)¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯¡¢Êª¼Á²Ê³Ø¡¦À¸Ì¿²Ê³Ø¤«¤é¸¶Â§¡¢³Æ2Ì¾(·×4Ì¾)¤Ë¾©³Ø¶â100Ëü±ß¤òÂ£Äè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯ÅÙ¤ò´Þ¤ß81Ì¾¤Î¼ã¼ê½÷À²Ê³Ø¼Ô¤¬¼õ¾Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼õ¾Þ¸å¤µ¤é¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤ò³«²Ö¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥í¥ì¥¢¥ëºâÃÄ¤È¡Ö¥í¥ì¥¢¥ë-¥æ¥Í¥¹¥³½÷À²Ê³Ø¾Þ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.forwomeninscience.com/¡Ê±Ñ¸ì¤Î¤ß¡Ë
¥í¥ì¥¢¥ëºâÃÄ¤Ï¡¢¡Ö½÷À¤Î¥¨¥ó¥Ñ¥ï¥á¥ó¥È¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬¼«¤é¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏÂ¤¤·¡¢¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¼ã¤¤ºÍÇ½¤ÎÈ¯·¡¤«¤é¡¢Í¥¤ì¤¿¸¦µæ¼Ô¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¤ë¤³¤È¤Þ¤Ç¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿»ëÅÀ¤ÈÀìÌçÅª¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²Ê³Ø³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¿ÍÍÀ¤Î¿ä¿Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥ì¥¢¥ëºâÃÄ¤Ï¹ñÏ¢¥æ¥Í¥¹¥³¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î¤â¤È¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Ï²Ê³Ø¤òÉ¬Í×¤È¤·¡¢²Ê³Ø¤Ï½÷À¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤òÁÃ¤Ë¡¢½÷À²Ê³Ø¼Ô¤Î»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥í¥ì¥¢¥ë-¥æ¥Í¥¹¥³½÷À²Ê³Ø¾Þ¡×¤ò1998Ç¯¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¥°¥é¥à³«»Ï°ÊÍè¡¢140¥«¹ñ°Ê¾å¤«¤é4,700¿Í°Ê¾å¤Î½÷À²Ê³Ø¼Ô¤ò»Ù±ç¡¢¸²¾´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ì¤Íè¤Î²Ê³Ø³¦¤òÃ´¤¦½÷À¤ò¾©Îå¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢¼ãÇ¯ÁØ¸þ¤±¤Î¡ÖFor Girls in Science¡×¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢ÌÀÆü¤Î²Ê³ØÅª²ÝÂê¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¡¢Âî±Û¤·¤¿½÷À¤Î¥íー¥ë¥â¥Ç¥ë¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬²Ê³Ø¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¿¼¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¡£¼¡À¤Âå¤Î½÷À²Ê³Ø¼Ô¤ò»Ù±ç¤·¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬²Ê³ØÊ¬Ìî¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¡Ö¸°¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥í¥ì¥¢¥ëºâÃÄ¤Ï¡¢Èþ¤Ï¼«¸Ê³ÎÎ©¤Î²áÄø¤Ç½ÅÍ×¤Ê°ÌÃÖ¤òÀê¤á¡¢Êñ³çÅª¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Î¤â¤È¡¢ÀÈ¼å¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤ª¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷À¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Èþ¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÌµÎÁ¤Î¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£