東京地下鉄株式会社

東京地下鉄株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：小坂 彰洋）は、スターツ出版株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：菊地 修一）及び鹿児島県屋久島町が主催する「銀座駅で屋久島と触れ合う11日間」に協力します。このイベントでは、２０２５年１１月２０日（木）から１１月３０日（日）までの11日間、銀座駅構内にて屋久島町の観光情報の紹介や特産品を販売いたします。

イベント実施期間にはワークショップをはじめ、屋久島の魅力を発信する内容をご用意しております。また本イベントはスターツ出版が運営・発行するWEBサイト「オズモール」やフリーマガジン「メトロミニッツ」でも紹介されます。ぜひお立ち寄りください。

東京メトロは引き続き地域に根差した文化等への支援を通じた地域・社会の活性化を図ることを目的とした発信に取り組んでまいります。

【参考】イベント情報掲載先

「オズモール」

・雑誌「オズマガジン」のWEB版としてスタート。独自の編集力を活かした特集記事や、高級ホテル・レストラン・ビューティサロンなどの厳選プランがWEB予約できるサービスを掲載。会員450万人。

URL：https://www.ozmall.co.jp

『メトロミニッツ11月発行号』

東京メトロ駅構内で無料配布するライフスタイルマガジン。“豊かな暮らしのヒントは「ローカルの日常」にある”をコンセプトに、東京の人々の日常がより豊かになるヒントを提供。

発売日：2025年11月20日

発行部数：10万部

「銀座駅で屋久島と触れ合う11日間」 詳細

１ 開催日程

２０２５年１１月２０日（木）～１１月３０日（日）

※開催時間は、日によって異なるため、下記「３ 実施内容」参照

２ 場所

日比谷線銀座駅Ｂ２出入口付近

３ 実施内容

（１）物産イベント

内容：特産品の販売、パンフレットの配布、ワークショップや現地のガイドの方も招いて観光に関する相談会など

実施日時：11月22日(土)～11月24日(月) 11:00～19：00

※24日(月)のみ、18時まで

運営：スターツ出版株式会社

※イメージ

（２）体験イベント

内容：パンフレットの配布、観光や移住に関する相談会、展示、体験スペースなど

実施日時：11月25日(火)～11月26日(水) 11:00～19：00

※2６日(水)のみ、18時まで

運営：鹿児島県屋久島町

※イメージ

（３）その他

上記以外の日程は、内容ポスター掲出、パンフレット設置をいたします。

11月30日(日)は、14:00まで掲出予定。