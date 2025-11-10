キャラクターフレグランス専門店「primaniacs」が香りの祭典「FRAGRANCE DAY 2025」に出展

株式会社まさめや

株式会社まさめや（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：加藤絢子）が展開するキャラクターフレグランスブランド「primaniacs（プリマニアックス）」は、2025年11月14日（金）に開催される業界関係者向けイベント「FRAGRANCE DAY 2025」（主催：フィッツコーポレーション）に出展いたします。

■ 「画面の向こうのあの子に逢える」──香りが生み出す唯一無二の体験

キャラクターの個性や存在感を“香り”で表現する「primaniacs」は世界でも稀有なキャラクターフレグランス専門ブランド。 一吹きして目を閉じれば、目の前にキャラクターがいることを感じられる。そんな“出逢い”の瞬間を創り出すことが、ブランドの原点です。

こだわり抜いたフレグランスをはじめ、店頭でのイベントや限定展示など、“香りを通じてキャラクターと出逢える”体験の場を積極的に展開。消費者の価値観が成熟するなか、「フレグランス」や「キャラクターグッズ」など既存の枠組みに囚われない、香りの持つ可能性を広げていくブランドとして歩んでまいりました。

2016年のブランド創設以来、手がけた香水は約2,000種類。国内外のファンに“香りを通じてキャラクターと出逢える体験”をお届けし、2025年10月には台湾・台北に海外初の直営店をオープン。その体験価値は国境や言語を超えて確実に根づいています。

■ 香りで“出逢う体験”を特設ブースで

primaniacsは、フレグランスを通じて感動を生み出すブランドとして、本イベントを通じフレグランス業界全体の盛り上がりと市場の裾野拡大にも寄与いたします。

会場ではブランドが創業以来追求してきた“香りでキャラクターと逢える”体験を、実際の商品展示と香りの試香を通じて提示予定。primaniacsならではの香り体験を、会場にて直接ご体感いただけます。

【出展概要】

イベント名：FRAGRANCE DAY 2025

開催日：2025年11月14日（金）

主催：株式会社フィッツコーポレーション

会場：東京都内（招待制）

出展内容：商品ラインナップの展示

URL: https://media.fits-japan.com/fragranceday2025

【ブランド情報】

ブランド名：primaniacs（プリマニアックス）

ブランド公式サイト：https://www.primaniacs.com/

X（旧Twitter）：https://x.com/primaniacs_PR

Instagram：https://www.instagram.com/primaniacs.official/

【会社概要】

社名：株式会社まさめや

所在地：東京都千代田区神田猿楽町1丁目5-15猿楽町SSビル 5階

代表取締役：加藤絢子

設立：2010年4月

事業内容：キャラクターフレグランスの企画・開発・販売

日本公式サイト：https://masameya.co.jp