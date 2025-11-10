南国沖縄の海辺で過ごすクリスマス 万座ビーチリゾートで心温まるスペシャルなイベントを開催

ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート

■ 万座の海をイメージした「ブルーオーシャンクリスマスツリー」で華やかにお祝い

■ ゴスペルライブやサンタクロース登場など、心弾むフェスティブシーズンに

■ 口福なクリスマスグルメ 特別な夜にふさわしいホテルメイドの美食体験

ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート（沖縄県恩納村、総支配人 ラッセル シェパード）では、2025年11月19日（水）から12月25日（木）までの期間中、南国・沖縄で過ごす特別なクリスマスを祝う多彩なイベントを開催いたします。

フェスティブシーズンの訪れとともに登場するのは、きらびやかなクリスマスツリー。今年のテーマは「ブルーオーシャンクリスマス」。万座の海をイメージしたブルーを基調に、トロピカルリーフやパームリーフをあしらった、南国沖縄ならではの華やかなクリスマスツリーが、リゾートの象徴である吹き抜けのアトリウム空間を美しく彩ります。

また、12月20日（土）、21日（日）、24日（水）、25日（木）にはクリスマススペシャルゴスペルライブを開催。力強い歌声がリゾート全体を包み込み、音楽と笑顔が奏でる、心弾むフェスティブナイトをお届けします。さらに12月24日（水）、25日（木）にはリゾートにサンタクロースがやってきて、笑顔あふれるクリスマスのひとときを演出します。

館内のレストランでは、クリスマスのお祝いにふさわしい豪華なメニューが揃うディナーブッフェをはじめ、ホリデーシーズン限定のアフタヌーンティー、きらめくカクテルなど、ホテルメイドのクリスマスグルメをご用意しております。

青い海に囲まれたリゾートで、海風を感じながら過ごす心温まるクリスマス。ご家族や大切な方とご一緒に、忘れられないフェスティブシーズンをお楽しみください。

クリスマスイベント「ブルーオーシャンクリスマス」概要

クリスマスツリー＆イルミネーション

ロビーに一歩足を踏み入れると目の前に広がる開放的なアトリウム空間に、万座の海をイメージしたクリスマスツリーが登場。

また、メインエントランスやガーデンプールサイドにはイルミネーションを施し、華やかで温かな光でリゾートを彩ります。

期間：11月19日（水）～12月25日（木）

ウェルカムサンタ

サンタクロースが万座にやってくる！笑顔で皆さまをお出迎え。お子様にはお菓子のプレゼント、サンタさんとの写真撮影もお楽しみいただけます。

日時：12月24日（水）、25日（木）

時間： 17:00 ～ 19:00

場所 ：ホテル棟ロビー周辺

サンタさんのプレゼントデリバリー

事前にお預かりしたプレゼントをサンタクロースがお部屋へお届けいたします。（要予約）

日時：12月24日（水）、25日（木）

時間：20：00 ～ 22：30

◆予約受付：11月10日（月）午前10時よりお電話にて承ります。

電話：098-966-1211（9:00～17:00）

クリスマススペシャルゴスペルライブ

力強い歌声がリゾート全体を包み込む「クリスマススペシャルゴスペルライブ」を開催。音楽と笑顔が奏でる、心弾むフェスティブナイトをお楽しみください。

日時：12月20日（土）、21日（日）、

24日（水）、25日（木）

時間：1st 18:00～ / 2nd 20:00～

場所：１階アトリウムステージ

出演： His gener8tion moves （12/20）

The Dynamic Souls of Okinawa（12/21・12/25）

Dream sister's（12/24）

ホテルメイドの華やかなクリスマスグルメ

クリスマスディナーブッフェ

聖夜に贈る、極上のディナーブッフェ。各国のクリスマスデザートも勢ぞろい。

ひと口ごとに幸せが広がる美食体験をお楽しみください。

期間：12月24日（水）～12月25日（木）

時間：17:30～22：00

場所：アクアベル（ホテル１階）

料金：大人 7,000円

子供（6～12歳）3,500円

◆WEB限定｜早期割引プラン

20日前までにご予約で20％OFF（1日10組様限定）

ご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/anaintercontinental-manza-aquabelle/reserve?menu_lists=68f0a56f967b30ef04e044da&_gl=1*ks4mos*_gcl_au*MTEwOTYxNzE2My4xNzU2MzYwODc4*_ga*MTg4MDk1MTk0MC4xNzIxNjk2MTYx*_ga_GRXY2P8SN2*czE3NjI0OTA3MTAkbzMyNiRnMSR0MTc2MjQ5MDcxMSRqNTkkbDAkaDA.

トゥインクル・クリスマス

クリスマスをカラフルに彩る、限定カクテル＆モクテル。華やかなグラスが、リゾートのクリスマスをより特別に演出します。ディナーブッフェとご一緒にお楽しみください。

期間：12月20日（土）～12月25日（木）

時間：17:30～22：00

場所：アクアベル（ホテル１階）

料金：カクテル（2種）各1,500円

モクテル（2種）各1,000円

フェスティブアフタヌーンティー

クリスマスカラーのスイーツとセイボリーがテーブルを彩る、ホリデーシーズン限定のアフタヌーンティー。グラス仕立てのショートケーキや宝石のようなマカロンなど、心ときめくスイーツとホテル特製のセイボリーを、香り高い紅茶とともにゆったりとお楽しみください。

期間：11月1日（土）～2026年1月4日（日）

料金：お一人様 6,000円 ／ with グラスシャンパン 7,500円

時間：12:00～17:00（L.O.16:30）

場所：オーシャンカフェ（ホテル1階）

※ご予約は2名様より承ります。

ご予約・お問い合わせ

公式サイト：https://www.anaintercontinental-manza.jp/offers/detail/?id=242

TEL：098-966-1211 Email： info@anaintercontinental-manza.jp

※イベントの内容は予告なく変更する場合がございます。

※すべての表示料金には消費税とサービス料13％が含まれます。

※画像はイメージです。

ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾートについて

ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート（沖縄県国頭郡恩納村字瀬良垣2260、客室数400室、098-966-1211）は国定公園で沖縄有数の景勝地でもある万座毛をのぞみ、2009年4月にインターナショナルなラグジュアリーリゾートとして大規模なリニューアルを実施し、ロビーエリアから客室にいたるまで海をイメージに、白とブルーを基調としたモダンで爽やかなインテリアで統一しました。また、2018年に誕生したクラブインターコンチネンタルラウンジでは、パーソナルなワンランク上のサービスをご提供いたします。地元を知り尽くしたコン

シェルジュのサービスや、便利なリゾートセンターで、リゾートでの多様な過ごし方をご提案し、お客さまの充実した滞在をサポートします。

https://www.anaintercontinental-manza.jp/

Instagram 公式アカウントhttps://www.instagram.com/anaintercontinentalmanzabeach

Facebook 公式アカウントhttps://www.facebook.com/ANAInterContinentalManzaBeachResort

インターコンチネンタルRホテルズ&リゾーツについて

インターコンチネンタル ホテルズ＆リゾーツは、世界70カ国に73,500室以上、220以上のホテルを展開する世界初にして最大級のラグジュアリーホテルブランドです。1946年、パンアメリカン航空創立者のファン・トリッペが創業したインターコンチネンタルは、旅には人の視野を広げ、文化をつなぐ力があると信じています。「魅惑的な世界へと続く扉を開く」インターコンチネンタルは、モダンラグジュアリートラベラーを中心に据え、ラグジュアリートラベル体験を進化させてまいります。自由と親しみやすさの調和のとれたバランスを追求しながらも、ラグジュアリートラベルの旗手としての伝統を受け継ぎ、充実した文化的な体験や知識へのお客様の熱望を満たす洗練されたひとときをお届けします。詳細は、ブランド公式サイトwww.intercontinental.com その他SNS www.facebook.com/intercontinental www.instagram.com/intercontinental をご覧ください。

IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて：

IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。下記の20ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に6,600軒超のホテルを有し、2,200軒超のホテルを開発中です。また、IHGワンリワーズは1億4,500万人の会員を有する世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。

・ ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ

・ プレミアム: voco, Ruby, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ

・ エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, ガーナー, avid ホテルズ

・ スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ

・ エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ

InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGの ホテルとコーポレートオフィスには、約385,000人のスタッフがおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。 ※2025年３月31日現在

IHGグローバルサイト: https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation

IHGニュースルームサイト: https://www.ihgplc.com/en/

IHGワンリワーズアプリ: https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298

IHGワンリワーズアプリ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/)

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式サイト: https://www.ihg.com/japanhotels