[マリメッコ]ピンクとバーガンディーで彩られたUnikkoのホームコレクションが日本限定で登場。

株式会社ルックホールディングス

株式会社ルックが展開するフィンランドのデザインハウス マリメッコ(Marimekko)から、ピンクとバーガンディーで彩られたPikkuinen Unikkoのホームコレクションが日本限定で登場します。全国のマリメッコストア、各オンラインストアにて2025年11月14日(金)より販売開始予定。

今回日本限定コレクションで登場するのは、日常使いに最適な2.5dl マグカップと13.5cm プレートのラインナップです。

Unikkoのあたたかみのある色合いが、食卓に明るさとぬくもりを添えてくれます。

大切な人へのギフトにも、自分へのご褒美にもぴったりな限定アイテムをぜひこの機会にご覧ください。

Pikkuinen Unikko 2.5dl マグカップ \4,180Pikkuinen Unikko 13.5cm プレート \4,180

販売開始日

2025年11月14日(金)

＊インポート商品のため入荷が遅れる場合がございます。

About Marimekko

1951年より続く、プリント作りのアート

マリメッコは、独創的なプリントや色使いによって世界中に広く知られるフィンランドのデザインハウス。1951年、アルミ・ラティアにより創業。オリジナリティあふれるファッション、バッグ、小物からホームデコレーションまでを展開するライフスタイルブランドの先駆けとなる。マリメッコが創業当初から一貫して掲げてきたミッションは、時代に流されることのない機能的でわかりやすいデザイン。目にするだけで力が湧くような大胆なプリントと色使いで、毎日の暮らしに幸せと喜びをもたらすデザインを発信している。