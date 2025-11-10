河合塾学園ドルトンスクール東京校が小学生向け「古代エジプトワークショップ」を12月13日(土)に開催

学校法人 河合塾

幼児・児童教育を行う河合塾学園のドルトンスクール東京校は、新1年生(現年長児)～新6年生(現5年生)を対象としたワークショップを2025年12月13日(土)に開催いたします。古代エジプトの世界に飛び込み、探検家になって一緒に謎解きや宝探しを楽しんでみませんか？歴史や考古学に興味がなくても、ワクワクしながら学べる内容です。子どもたちの好奇心を刺激し、新しい発見の扉を開きましょう。

■なぞとき×発掘で学びの扉をひらくワークショップ開催！

近年、小学生の学びにおいて「体験を通した深い理解」と「自ら考え、協力しながら課題を解決する力」がますます重要視されています。特に低学年の段階では、知識の習得だけでなく、五感を使って実際に体験することで興味・関心を育み、学習への意欲を高めることが効果的です。また、高学年になると、自分で問いを立てて探究し、身につけた知識を実生活や社会と結びつける力が求められます。

こうした背景を踏まえ、ドルトンスクール東京校では、小学生を対象に放課後または土曜日の週1時間から通えるアフタースクールコースを開講しています。今回はこのアフタースクールコースの体験授業として「古代エジプトワークショップ」を開催いたします。

本ワークショップでは、学年に応じたプログラムを展開します。

低学年向けのプログラムでは、古代エジプトの基礎知識を絵本や図鑑、動画を用いて分かりやすく紹介。さらに、古代象形文字「ヒエログリフ」を使った校舎内の宝探しで、探検家になりきり、ひらめきと五感をフル活用して学びます。謎解きや発掘体験を通し、古代エジプトの文化や歴史を自分の手で感じ取ることができます。こうした体験型の学びは、歴史への興味を自然に引き出し、考古学のおもしろさを実感する絶好の機会です。

高学年向けのプログラムは、社会科の授業で扱った内容を発展させた謎解きクエスト。古代エジプトの地名や文化、副葬品、宗教観などの知識を活用しながら、ミイラづくりやピラミッドパズルなど多彩なアクティビティを通じて、古代の死者の世界に隠された宝を見つけ出す冒険に挑みます。謎解きを進めることで、自然に歴史的な知識が身に付き、探究心も養われます。

今回が初の開催となるこのワークショップは、子どもたちの「好き」を見つける仕掛けをたくさん施したドルトンスクールならではの体験型学習を存分に味わえるイベントです。ぜひ貴媒体で広くご案内ください。当日の取材も歓迎いたします。

■ドルトンスクール東京校 「あつまれ！こども考古学者 古代エジプトワークショップ」 実施概要

●開催日時：

1回目 12月13日(土)13:00～15:00

2回目 12月13日(土)15:30～17:30

※1回目・2回目は同内容です。どちらかをお申し込みください。

●対象学年：小学校新1年生～新6年生

※生徒のみの活動になります。

●定員：各回35名

●受付締切：12月5日(金)まで

●申込URL：https://ws.formzu.net/dist/S32159436/

※1月に学校説明会や普段の授業の様子を見ていただける体験授業の実施もございます。

詳しくはドルトンスクール東京校のホームページ(https://www.dalton-school.ed.jp/tokyo/)をご確認ください。

●実施内容：

低学年向け(小学新1～3年生) 基礎知識紹介、古代象形文字ヒエログリフを使った宝探し

高学年向け(小学新4～6年生) 基礎知識紹介、エジプト謎解き

※学年区分はあくまで目安です。お子さまの興味や理解度に応じて柔軟に対応いたします。

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

●費用：4,000円

●会場：〒151-0064 東京都渋谷区上原3-28-18

（小田急線「東北沢駅」 徒歩3分、井の頭線「池ノ上駅」 徒歩7分）

●お問合せ：ドルトンスクール東京校 TEL:03-3465-4301 Meil: daltont_pg@kawai-juku.ac.jp

【河合塾学園ドルトンスクール】 https://www.dalton-school.ed.jp/

1970年に開校した１才～12才の幼児・児童を対象としたスクール(各種学校認可)。ドルトンプランを導入し、『自由』と『協同』の二つの原理のもと、子どもの可能性や興味関心を最大限に引き出す独自のプログラムが特徴。

▪ファーストプログラム…3～5才児 幼稚部 全日制総合教育(月～金)▪プレイグループ1才児／２才児…週1日～３日

▪アフタースクール幼児(3～5才児)／小学生 週1日～

Instagramでも情報発信しています

(東京校)：https://www.instagram.com/dalton_school_tokyo/