《11月11日（火）～11月30日（日）限定》川崎フロンターレ提携コラボ企画『FRO CAFE』で学生考案メニューを販売！【横浜スイーツ＆カフェ専門学校】
学校法人三幸学園が運営する横浜スイーツ＆カフェ専門学校（所在地：神奈川県横浜市）は、川崎フロンターレとの産学連携の一環として、学生が考案したオリジナルメニューを川崎フロンターレ公式カフェ『FRO CAFE（フロカフェ）』にて期間限定販売いたします。
今回の企画にあたり、学生たちが店舗コンセプトを研究し一からメニューを商品開発。
実際の店舗運営スタッフの皆様を招いたプレゼンテーションを経て試作と改良を重ね、期間限定で販売させていただく運びとなりました。
連携を通して、プロの現場で求められる発想力や表現力を磨く貴重な実践の機会となっています。
販売概要
販売期間：2025年11月11日（火）～11月30日（日）
※ドリンクのメニューに関してはローテーションで展開していきます。詳細についてはフロカフェ様のHPまたはインスタグラムにてご確認ください。
販売場所：川崎フロンターレ公式カフェ『FRO CAFE』
〒211-0005 神奈川県川崎市中原区新丸子町1008-2
（JR武蔵小杉駅から徒歩30秒）
営業時間：11:30～21:00（月曜定休）
※月曜日が祝日の場合は翌火曜日がお休みとなります。
販売メニュー
ドリンク（3種）
・レモン☆ブルーキック
・kick off!!ざくざく濃厚フロンターレバナナスムージー
・YO！GOALフロッペ
スイーツ（3種）
・ふろん太カップ
・ティラミスプレート
・カブレラのクッキーサンドプレート
関連サイト
FRO CAFE | 川崎フロンターレ公式カフェ「フロカフェ」: https://fro-cafe.com/
本件に関するお問い合わせ先
横浜スイーツ＆カフェ専門学校
https://www.sanko.ac.jp/yokohama-sweets/
E-mail：info-yokohama-sweets@sanko.ac.jp
配信元企業：学校法人三幸学園
