空気式二重ダイヤフラムポンプの世界市場2025年、グローバル市場規模（PTFE（ポリテトラフルオロエチレン）製、TPE（熱可塑性エラストマー）製）・分析レポートを発表
2025年11月10日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「空気式二重ダイヤフラムポンプの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、空気式二重ダイヤフラムポンプのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界の空気式二重ダイヤフラムポンプ市場概要
本レポートによると、世界の空気式二重ダイヤフラムポンプ市場は2024年に35億8,000万米ドル規模に達し、2031年には48億2,000万米ドルに拡大すると予測されています。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.4％です。本報告書では、米国の関税政策や国際的な産業政策の変化が市場構造・地域経済・供給網の強靭性に及ぼす影響についても分析しています。
________________________________________
製品概要と特性
空気式二重ダイヤフラムポンプは、正の容積を持つ移送用ポンプの一種であり、2つのポンピングチャンバーと柔軟なダイアフラムで構成されています。圧縮空気を交互に送気・排気することでダイアフラムが動作し、液体を吸引・排出します。
このポンプはスラッジ、スラリー、研磨性やせん断感受性の高い流体など、多様な液体を扱うことができます。堅牢で信頼性が高く、保守も容易である一方、動作音が大きいことや、低圧用途に限定される点が課題とされています。
また、圧縮空気を動力源とするため電源を必要とせず、防爆性能にも優れています。高粘度や腐食性の流体にも対応できることから、食品・飲料、化学、医薬、石油・ガス、パルプ・紙、繊維、建設、鉱業など幅広い分野で利用されています。さらに、スラリーや固形粒子を含む液体の移送も可能であり、水処理やエネルギー関連産業など、将来的な需要増が期待されています。
________________________________________
調査手法と分析概要
本レポートは、メーカー別・地域別・製品タイプ別・用途別の多角的な視点から市場を分析しています。定量的データと定性的分析を組み合わせ、市場構造、競争環境、需給バランス、価格動向、技術革新の方向性を明らかにしています。さらに、主要企業の市場シェア推定値や代表的製品の紹介を通じ、2025年時点での業界リーダーの動向を包括的に示しています。
________________________________________
市場の主要特徴
調査期間である2020～2031年における消費額、販売数量、平均販売価格を基に、地域別・用途別の市場成長を予測しています。2020～2025年の販売データを中心に主要メーカーの収益構造と市場競争力を比較分析し、成長の要因とリスクを評価しています。
市場は産業分野ごとに需要の特徴が異なり、水処理、化学薬品、食品・飲料業界では安定した需要が見込まれます。一方、鉱業や建設業では、堅牢性と耐摩耗性を求める需要が拡大しています。
________________________________________
調査の目的
本レポートの主な目的は以下の通りです。
1. 世界および主要国の市場機会を定量的に把握すること。
2. 空気式二重ダイヤフラムポンプの成長ポテンシャルを評価すること。
3. 各製品タイプおよび用途別に将来の需要動向を予測すること。
4. 市場競争要因を分析し、企業戦略策定に資する知見を提供すること。
________________________________________
________________________________________