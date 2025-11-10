日本最大級のお試しサービス「サンプル百貨店」、「Yahoo!ショッピング」で初となる“お試し・サンプリング”に新規出店

株式会社オールアバウトライフマーケティング

株式会社オールアバウトライフマーケティング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：土門裕之）が運営する日本最大級のお試しサービス「サンプル百貨店」は、LINEヤフー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO： 出澤 剛）が運営するオンラインショッピングモール「Yahoo!ショッピング」に、「サンプル百貨店 Yahoo!店」を2025年11月6日（木）に新規出店しました。「Yahoo!ショッピング」に新設された“お試し・サンプリング”において、初の出店サービスとなります。

■「サンプル百貨店Yahoo!店」 URL https://store.shopping.yahoo.co.jp/3ple/(https://store.shopping.yahoo.co.jp/3ple/)

これまで「サンプル百貨店」は、公式サイトを中心に、NTTドコモと共同運営する「dショッピング(R)」（※）や、その他提携ECサイトなどでサービスを提供してきました。この度の「Yahoo!ショッピング」への出店により販売チャネルをさらに拡大し、「Yahoo!ショッピング」の持つ幅広い利用者層へアプローチすることで、新規顧客の獲得とブランド認知度の向上を図ります。

「サンプル百貨店 Yahoo!店」は、「Yahoo!ショッピング」において、おトクに商品を試せる独自のストアとして出店します。食品、飲料、日用品といった幅広いカテゴリの商品を「お試し費用」でご提供し、利用者は、「PayPayポイント（期間限定）」（※）を貯めたり、使ったりすることが可能になるため、よりおトクにお買い物を楽しんでいただけます。

当社は今後も、生活者の皆様に新しい商品と出会う「きっかけ」を提供し、便利でおトクな体験機会を追求してまいります。

※「dショッピング」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※「PayPayポイント」は、LINEヤフーグループの一部サービスおよびPayPay/PayPayカード公式ストアのみで利用できる「PayPayポイント（期間限定）」と、有効期限なく全てのPayPay加盟店で利用できる「PayPayポイント（通常）」が一部含まれています（出金・譲渡不可）。

■出店の概要

ストア名： サンプル百貨店 Yahoo!店

出店日： 2025年11月6日（木）

URL： https://store.shopping.yahoo.co.jp/3ple/

主な取扱商品： 食品、飲料、お酒、日用品など

「サンプル百貨店 Yahoo!店」トップページ“お試し・サンプリング”絞り込み検索機能 ※イメージ画像。本機能は11月中旬リリース予定です。

■オープニングキャンペーンについて

「サンプル百貨店 Yahoo!店」のオープンを記念し、期間限定のキャンペーンを実施します。

内容： 先着3,000名様に3,000円以上で使える500円クーポンをプレゼント。

期間： 2025年11月6日（木）12:00～ 2025年11月19日（水）23:59

※キャンペーンの詳細はストアページにてご確認ください。

■オールアバウトライフマーケティングについて https://www.lifemarketing.co.jp/

株式会社オールアバウトライフマーケティングは、30～40代の女性を中心に累計利用者数約430万人、累計取引企業数約6,000社を擁する日本最大級のお試しサービス「サンプル百貨店」を運営。話題の商品がお得に試せる「ちょっプル」や生活者向け新商品発表会「RSP（リアルサンプリングプロモーション）」などを通じ、Webとリアルを融合したマーケティング活動を支援しております。また、ドコモの総合通販サイト「dショッピング(R)」、ふるさと納税ポータル「dショッピング ふるさと納税百選」を共同運営しております。