累計投資金額100億円突破！「Pool」最大10万円プレゼント、初回投資キャンペーンを11月10日よりスタート
10万円以上の初回投資で、もれなく最大10万円分の残高をプレゼント
Visaクレジットカード「Pool」を提供する株式会社カンム（本社：東京都渋谷区、代表取締役：八巻 渉、以下「カンム」）は、2025年11月10日（月）より、最大10万円をプレゼントする「Pool」初回投資キャンペーンを開始いたします。
多くの皆さまにご支持いただき、「Pool」は累計投資金額100億円※を突破いたしました。（2025年10月現在） また、2022年6月の「Pool」のサービス開始以降、2025年10月末までに39ファンドの運用が終了。これまで正常運用率100％を継続しており、すべてのファンドで、運用終了時点のお客様の出資持分を全額返還し、予定分配金額もお支払いできる状態です。
※2022年6月1日～2025年10月1日に募集が開始されたファンドの運用開始時点における出資金額の累計であり、当該実績は将来の運用成果や運用金額等を保証するものではありません。また、特定の金融商品の募集、勧誘を行うものではありません。
日本においては貯蓄から投資へのシフトが進み、投資は様々な層で広がりを見せています。そのような状況の下、「Pool」はこれまでにない「決済」と「投資」を合わせ持ったサービスとして誕生しました。サービス開始からこれまで、ご利用いただいた多くの皆さまに利便性をご評価いただいた結果が現在の累積投資金額につながったと捉えており、皆さまのご愛顧に感謝しております。
さらに多くの皆さまに「Pool」の投資機能をご活用いただけるよう、初回投資キャンペーンを実施することといたしました。ぜひ、この機会に「Pool」での投資を体験してください。
キャンペーン概要
「Pool」で、初めての投資を対象期間内に申し込み、運用が開始された方に最大で10万円をプレゼントいたします。初回投資金額に応じてプレゼント金額は変わります。以下をご参照ください。
対象者：「Pool」でファンドの運用を開始したことがないお客様
条件：キャンペーン期間中（2025年11月10日 00:00 ～ 2025年12月31日 23:59）に10万円以上の投資申込を行い、翌月に運用が開始していること。
対象期間：2025年11月10日（月）～12月31日（水）
特典：投資申込金額に応じて次の金額をプレゼント。
1,000万円以上の投資：100,000円
500万円以上の投資：50,000円
300万円以上の投資：30,000円
100万円以上の投資：10,000円
10万円以上の投資：1,000円
ファンドの運用開始日から2営業日以内に、お客様の Pool のウォレット残高に付与いたします。
その他の詳細については、キャンペーンページでご確認ください。
キャンペーンページ： https://pool-card.jp/campaign/investment-202511/?utm_source=kanmu&utm_medium=news&utm_campaign=202511-total_investment_amount_10_billion&utm_content=press_link
※本キャンペーンへの参加はお一人様1回限りとなります。
※口座開設には1週間以上の期間を要する場合があります。
※当社の判断により、口座開設や投資申込をお断りする場合があります。
※入金時、営業時間内に銀行の入金処理が完了しないなどの理由で Pool アプリへの反映が翌営業日以降となる場合があります。
※本キャンペーンの特典が進呈されると、Pool アプリの入出金履歴にて「キャンペーン特典」の項目名で表示されます。
※メンテナンスや障害などによりキャンペーン特典の進呈が遅れる場合があります。
※利用規約の違反や退会などにより、キャンペーンの特典進呈の対象外となる場合があります。
※本キャンペーンは予告なく中断・終了する場合があります。
※本キャンペーンは Apple、Google の提供・協賛によるものではありません。
※ファンド特有のリスクについてはキャンペーンページ をご確認ください。募集要項、契約締結前交付書面および匿名組合約款にはお取引をしていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、内容をご理解の上、お取引に関する投資判断を行ってください。
【Pool について】
2022年6月にリリースした、スマートフォンアプリ上で、年利2％※1のリターンを期待できる投資と、入金や投資をした金額が利用枠となるクレジットカード※2がセットになった新しいサービスです。お店でカードをご利用された際には、1％のキャッシュバックも付与されます。
※1 税引前の数字です。運用成果を保証するものではありません。
※2 翌月一回払いのみのクレジットカードです。
Pool サービスサイト：https://pool-card.jp/?utm_source=kanmu&utm_medium=news&utm_campaign=202511-total_investment_amount_10_billion&utm_content=press_link
【カンムの概要】
社名：株式会社カンム
代表者：代表取締役 八巻渉
設立：2011年1月14日
所在地：東京都渋谷区恵比寿1丁目20-18 三富ビル新館 4階
コーポレートサイト：https://kanmu.co.jp/
ブランドロゴURL：https://kanmu.co.jp/brand-guidelines/
カンムは「お金の新しい選択肢をつくる」をミッションに掲げるFinTech企業です。アプリからすぐに発行できるVisaプリペイドカード『バンドルカード』を開発・運営しており、2025年7月には1,300万ダウンロードを達成。新サービスとして"投資と決済"を1つのアプリで完結できる『Pool』 も開発・運営しています。また、企業向け資金調達サービスとして『サクっと資金調達』を提供しています。金融サービスが行き届いていない社会を、誰もが利用しやすい社会へ。私たちはMUFGグループの一員として、お金の新しい選択肢をつくり、銀行機能がアップデートした社会の実現を目指しています。
前払式支払手段（第三者型）発行者： 関東財務局長 第00690号
第二種金融商品取引業：関東財務局長（金商） 第3321号
加入協会：一般社団法人 Fintech協会, 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
本件に関するお問合わせ先
株式会社カンム 広報
塚田 contact@kanmu.co.jp
