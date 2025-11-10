aden + anais(TM)より、2026年の干支「うま」モチーフの新コレクションが登場！11/10予約開始、12/1発売

株式会社ダッドウェイ

株式会社ダッドウェイ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：大野 浩人）は、日本正規総代理店として輸入販売する「aden + anais（エイデンアンドアネイ）」より、2026年の干支“午（うま）”をモチーフにしたコレクション「2026 year of the horse」を2025年12月1日(月)に発売。11月10日(月)から、楽天市場をはじめとする一部ブランド公式オンラインショップにてご予約を承ります。

2026 year of the horse

赤ちゃんの生まれ年を記念する干支モチーフの限定デザイン。健やかな成長と幸せな未来を祈って贈るアニバーサリーギフトとして日本独自の企画としてスタートし、例年大変ご好評いただいているコレクションです。

「物事が“うま”くいく」という言葉のように、2026年の干支“午”は古くより福を運ぶ縁起の良い動物として親しまれてきました。まっすぐに前進する姿に、お子さまの明るい未来を願うパパママや贈り手の温かい想いを託すことも。

そんな“午”をaden + anaisらしく色鮮やかに表現しました。まるでおとぎ話のワンシーンを切り取ったような、やわらかく華やかなアートワークが魅力です。

2026年年始まで限定で、aden + anaisブランドを象徴するエメラルドグリーンのパッケージに、午年の始まりをお祝いする特別なシールで彩を添えます。

商品ラインナップ

■おくるみスワドル／3枚 税込価格：5,830円

出産準備、出産祝いの定番アイテム。赤ちゃんをやさしくしっかり包むことでモロー反射を抑え、まるでママのおなかの中にいるような安心感を与えられるといわれています。ベビーカーの日よけや授乳ケープ、おむつ替えシートなど、おくるみを卒業しても長くお使いいただけます。



■ブランケット 税込価格：7,480円

ダブルガーゼ4層構造で厚みがあり、掛けたり敷いたり様々なシーンで活躍。120cm×120cmの大きめサイズなので、大人がひざ掛けとして使用することも可能。親子のくつろぎタイムにぴったりです。

■スナップビブ／3枚 税込価格：2,640円

ダブルガーゼ3層構造で適度な厚みと吸水性が魅力。大判サイズなのでよだれや食べこぼしをしっかりキャッチします。よだれの多いお子さまはもちろん、お食事エプロンとしても。コンパクトに折りたためるので、お出かけ先で使用するのもおすすめです。

■ウォッシュクロス／3枚 税込価格：2,200円

新生児期から幼児期まで、長く使えて便利なウォッシュクロス。ダブルガーゼ3層構造、30cm×30cmと大判で、お口拭きやよだれ拭き、赤ちゃんの沐浴布などで使いやすい。ループ付きなので通園タオルとしても活躍します。

発売スケジュール・販売店

■2025年11月10日(月) 予約受付開始

以下のブランド公式オンラインショップでご予約を承ります。

エイデンアンドアネイ 楽天公式ショップ：https://www.rakuten.co.jp/adenandanais

DADWAY オンラインストア：https://www.dadway-onlineshop.com/shop/pages/adenandanais.aspx

DADWAY 楽天公式ショップ：https://www.rakuten.co.jp/dadway-shop/

Hugday by DADWAY 楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/hugdaybydadway/

DADWAY Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/dadway-store/

■2025年12月1日(月) 発売

上記のほか、Amazon公式ブランドストア、ダッドウェイ、全国百貨店、ベビー用品専門店など、様々な店舗でお買い求めいただけます。

aden + anaisが選ばれる理由

made for baby + designed for you

安心して赤ちゃんにご使用いただける素材、モスリンコットン。縦糸と横糸を優しくていねいに平織りしたモスリンは通気がよく、ふんわりと柔らかい肌ざわりが魅力です。シーンや気分で使い分けて楽しい、バリエーション豊富なデザインで、パパママの嬉しいポイントを押さえました。もちろん洗濯機で簡単にお手入れ可能。洗うたびにふんわり心地よい肌ざわりで、長くご愛用いただけます。

毎日使うものだから、ご使用いただくみなさまにとってやさしい存在であることを目指しています。

ブランド紹介

2006年、ニューヨークで設立。創業者レーガン モヤ ジョーンズ自身の「子どもたちができるだけ良い環境で育つことができるように」という想いから始まったベビー・キッズライフスタイルブランドです。柔らかく通気性の良いモスリンコットンのスワドルをはじめとするアイテムをラインナップしています。シンプルで実用的な商品設計とデザインで子育てに携わる方々とその子どもたちを優しくつつみ、温かな時間をつくりたいと願っています。

日本では2010年より展開。2025年4月から株式会社ダッドウェイが日本正規総代理店となりました。

楽天公式ショップ：https://www.rakuten.co.jp/adenandanais

DADWAY オンラインストア：https://www.dadway-onlineshop.com/shop/pages/adenandanais.aspx

Instagram：https://www.instagram.com/adenandanaisjp

X：https://x.com/adenandanaisjp

会社概要

会社名： 株式会社ダッドウェイ

本社 ： 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目15番地12

代表 ： 代表取締役社長 大野 浩人

設立 ： 1992年10月1日

資本金： 3,000万円

ＵＲＬ： https://www.dadway.com/

「こどもとワクワクする毎日を」

1992年より世界中の優れたベビー用品を輸入、販売。抱っこひものErgobaby（エルゴベビー）のほか、知育玩具のSassy（サッシー）、ほ乳びんのNUK（ヌーク）、おくるみのaden + anais(TM)（エイデンアンドアネイ）などの日本正規総代理店として国内販売を行っています。日本の子育てファミリーのニーズに合わせたオリジナル商品の企画も。また、ファミリーのためのセレクトショップ『DADWAY』を展開しています。