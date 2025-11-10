金沢工業大学では学生を対象とした「100円夕食」を11月17日（月）から11月21日（金）まで、扇が丘キャンパス21号館1階 ラテラで行います。

金沢工業大学は在学生の7割が石川県外出身者で占める全国型の大学です。授業後も学生がキャンパスにとどまり、仲間と一緒に学び合い、プロジェクト活動や部活動などの課外活動に取り組んでもらいたいという思いから、金沢工業大学の父母等会員によって組織される拯友会（しょうゆうかい）の支援により、今年度より期間限定で「夕食100円」キャンペーンを実施しています。

学生「夕食100円」（学生限定）キャンペーン

2025年11月17日（月）～11月21日（金）※期間限定

場所：扇が丘キャンパス21号館1階 ラテラ

夕食営業時間：16時～19時

月曜 マヨチャーシュー丼、ピリ辛丼／計400食限定

火曜 チーズコロッケカレー／500食限定

水曜 KITセット（定食）[ゆで豚のねぎソース、ハンバーク、白身フライ]／計400食限定

木曜 カツカレー／500食限定

金曜 名古屋味噌カツ丼、豚キムチ丼／計400食限定