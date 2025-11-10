豪華絢爛！まるで芸術作品のような階段の写真集『世界の装飾が美しい階段と名建築』11月21日発売

株式会社パイ インターナショナル

私たちが日常で何気なく上り下りしている階段。しかし、世界の名建築に目を向けると、階段は単なる移動のためだけの装置ではありません。

城や宮殿では権威を示す象徴として、劇場や博物館では訪れる人を迎える演出として、住宅や行政機関では空間を印象づける要素として設けられてきました。

本書では、世界各地の名建築に見られる85の階段と、その建築の魅力を紹介します。

円形や楕円形の螺旋階段、左右に広がる両階段、まっすぐな直階段など、さまざまな形状もさることながら壁画や天井画、彫刻や手すりの装飾が空間を彩り、それぞれの時代や地域の美意識と独自性を表現しています。

階段を上り下りすることは、単に空間を移動するだけでなく、その場所が歩んできた歴史や文化に触れることでもあります。本書では、世界の名建築をめぐりながら、そこに息づく美しい階段の数々を堪能することができます。

『世界の装飾が美しい階段と名建築』

https://pie.co.jp/book/i/6065/

書籍概要

書名：『世界の装飾が美しい階段と名建築』

仕様：A5判変型（175×146mm）／ソフトカバー／192Pages（Full Color）

定価：本体2,000円+税

ISBN：978-4-7562-6065-9 Ｃ0072

発売日：2025年11月21日

編著・発行元：パイ インターナショナル

