国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」の軌跡を辿る！振り返り番組をLeminoで独占無料配信開始！森香澄、SKY-HIらが登場！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」において、2025年11月10日（月）正午より、「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」（通称：MAJ）を振り返る特別番組「MUSIC AWARDS JAPAN 2025 振り返りスペシャル」を独占無料配信いたします。

特集ページ：https://bit.ly/4oYvOEu(https://bit.ly/4oYvOEu)

第2回の開催が2026年6月13日（土）に決定した国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN （MAJ）」。2025年5月に開催された第1回となる「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」は、音楽人5000 人が投票する「日本初の本格的な国際音楽賞」 ということで大きな反響を呼びました。今回はその軌跡を辿るために、2025年5月21日に開催されたプレミアセレモニーのMCを務めた森香澄をMCに、ゲストにラッパー／音楽プロデューサー、そしてBMSGのCEOとして第一線で活躍するSKY-HIをはじめ「MAJ」にゆかりのある方を招待。 日本の音楽の新しい歴史が始まった一夜を、様々な視点で深く掘り下げて振り返ります。

また、セレモニー当日のパフォーマンスに加え、Creepy Nuts、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREETなど、豪華アーティストの超貴重な未公開映像も大放出！参加アーティストの貴重な証言を基に「MAJ」の全貌を紐解きながら、感動と熱狂をお伝えするLeminoオリジナルコンテンツをお届けします。

【振り返り番組 配信概要】

■タイトル：MUSIC AWARDS JAPAN 2025 振り返りスペシャル

■出演：森香澄、SKY-HI、宅見将典、柴那典、稲葉豊 （MAJ実行委員会 副委員長）

■配信開始日時：2025年11月10日（月）正午～

視聴ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDQyNWU=?pit_git_type=PIT&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202511_nr-maj2025-1110特集ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000119/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202511_nr-majLP-1110

さらには、2025年11月5日に開催され、櫻井海音・ヒコロヒーらが登壇した「MUSIC AWARDS JAPAN 2026 エントリー作品／アーティスト候補中間発表会」の模様もLeminoで無料配信開始。2026年へ向けた新たな一歩を、Leminoで余すことなくお楽しみください。

【中間発表会 配信概要】

■タイトル：エントリー作品／アーティスト候補中間発表！ | MUSIC AWARDS JAPAN 2026

■出演：櫻井海音、ヒコロヒー 他

■配信開始日時：2025年11月10日（月）正午～

視聴ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL3ZvZC8wMDAwMDAwMDAwXzAwbWhuM3g2cGs=?pit_git_type=PIT&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202511_nr-maj2026-1110特集ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000119/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202511_nr-majLP-1110【「Lemino」概要】

■ドコモの映像配信サービス

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額990円（税込）※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

サービスサイト：https://lemino.docomo.ne.jp/

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official

X（@Lemino_official）：https://x.com/Lemino_official

Instagram：https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@lemino_official

※1 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は1,100円（税込）です。

※2 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去に「dTV」で初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。