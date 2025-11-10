【gelato pique (ジェラート ピケ)】ぬくもりに包まれる、特別なホリデーシーズンを彩るルームウェア！選ぶ時間も楽しい、バリエーション豊富なHOLIDAY COLLECTIONを公開

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(所在地：東京都千代田区/代表取締役社長：近藤広幸)が展開するルームウェアブランド「gelato pique(ジェラート ピケ)」は、「2025 HOLIDAYS WITH GELATO PIQUE」を、2025年11月10日(月)12:00(正午)より、「ジェラート ピケ公式オンラインストア」、「ジェラート ピケ オム公式オンラインストア」、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」、ECデパートメントストア「USAGI ONLINE」にて公開いたします。

雪が静かに降り積もる森のロッジへ、

みんなが帰ってくる。

そう、まもなく年に一度のクリスマス。

手にはそれぞれの“ぬくもり”を抱えて。

ロッジを幸せな空気で満たすものや、

大切な誰かを想って選んだギフト、

そして──こうしてまた集まれたことの喜びを。

笑顔と愛に包まれたそのひととき、

gelato piqueのHOLIDAY COLLECTIONが

家族の時間をそっとあたためてくれる。

今年もロッジにあたたかな灯りがともる

季節がはじまります。

商品ラインアップ

＜スノーベアシリーズ＞

・ジェラート ピケ公式オンラインストア、ジェラート ピケ オム公式オンラインストア、マッシュグループ公式アプリMASH STORE、USAGI ONLINE➤発売中

・ジェラート ピケ全国直営店➤11月13日(木)より発売予定

家族や友人など大切な方と一緒に過ごすあたたかなホリデーシーズンにぴったりなスノーベアシリーズ。

「雪山のロッジ」をテーマに、愛らしいピケベアとその周りに雪が降っている様子を表現しています。

ふんわりとした‘ジェラート’素材に、雪の中で座るベアモチーフに癒されるニットやキャンディーケインのようなパイピングがポイントで、柔らかな肌触りのネル素材を使用したシャツが登場。

ルームウェアの他、寝具や雑貨など、豊富なラインアップでご用意いたしました。

レディース・メンズ・キッズ・ベビーと幅広く展開しており、家族でおそろいのコーディネートも楽しめます。大切な方へ、きっと贈りたくなる、この季節だけの特別なコレクションです。

【HOLIDAY】ジェラートスノーベアジャガードプルオーバー \8,580

カラー：アイボリー／レッド／ネイビー

サイズ：フリー

【HOLIDAY】ジェラートスノーベアジャガードロングパンツ \8,580

カラー：アイボリー／レッド／ネイビー

サイズ：フリー

【HOLIDAY】【HOMME】ジェラートスノーベアジャガードショールカーディガン \13,530

カラー：ネイビー

サイズ：M／L

【HOLIDAY】【HOMME】ベア柄ネルシャツ \8,910

カラー：ネイビー

サイズ：M／L

【HOLIDAY】【HOMME】ベア柄ネルロングパンツ \7,920

カラー：ネイビー

サイズ：M／L

【HOLIDAY】【KIDS】ジェラートスノーベアプルオーバー \6,930

カラー：レッド／ネイビー

サイズ：90／100／110／120

【HOLIDAY】【KIDS】ベア柄ネルロングパンツ \5,720

カラー：アイボリー

サイズ：90／100／110／120

【HOLIDAY】ジェラートベアぬいぐるみ \5,390

カラー：ベージュ

サイズ：フリー

【HOLIDAY】なりきりバラクラバ \5,720

カラー：レッド／ベージュ

サイズ：フリー

【HOLIDAY】【BABY】ジェラートスノーベアジャガードポンチョ \9,240

カラー：レッド／ネイビー

サイズ：80

【HOLIDAY】【BABY】ベア柄ネルシャツ \6,050

カラー：アイボリー

サイズ：80

【HOLIDAY】【BABY】ベア柄ネルロングパンツ \5,720

カラー：アイボリー

サイズ：80

【HOLIDAY】 スノーベアジャガードマルチカバー \13,970

カラー：アイボリー／レッド／ネイビー

サイズ：フリー

※レッドは、「ジェラート ピケ公式オンラインストア」、「マッシュグループ公式アプリMASH STORE」限定カラー

【HOLIDAY】 スノーベアジャガードピローケース \6,930

カラー：アイボリー／レッド／ネイビー

サイズ：フリー

※レッドは、「ジェラート ピケ公式オンラインストア」、「マッシュグループ公式アプリMASH STORE」限定カラー

【HOLIDAY】ベア総柄ポーチ \4,950

カラー：アイボリー／レッド／ネイビー

サイズ：フリー

【HOLIDAY】ベア丸型ポーチ \4,400

カラー：ミント

サイズ：フリー

＜スキーベアシリーズ＞

・ジェラート ピケ公式オンラインストア、ジェラート ピケ オム公式オンラインストア、マッシュグループ公式アプリMASH STORE、USAGI ONLINE➤発売中

・ジェラート ピケ全国直営店➤11月13日(木)より発売予定

雪山でスキーをしながら、クリスマスプレゼントを運ぶベアのアートにきゅんとする、スキーベアシリーズ。

全面に雪山の風景を感じられるデザインで、ふわっと柔らかな‘ジェラート’素材で雪の立体感を演出し、遊び心を。大切な方へのギフトにもおすすめしたい、心まであたたかくしてくれる癒しのアイテムたちがラインアップします。

【HOLIDAY】【HOMME】スキーベアジャガードプルオーバー \9,460

カラー：ミント／ネイビー

サイズ：M／L

【HOLIDAY】【HOMME】スキーベアジャガードロングパンツ \9,460

カラー：ミント／ネイビー

サイズ：M／L

【HOLIDAY】【CAT & DOG】スキーベアジャガードプルオーバー \6,270

カラー：ミント／ネイビー

サイズ：：S／M／L

＜フェザー＆サテンシリーズ＞※発売中

ホリデーシーズンだけの特別な女の子気分を高める、フェザー＆サテンシリーズ。

積雪のようにきらめくラメとスパンコールを織り込み、冬のきらめきを表現したニットや、レースとリボンに心ときめくサテンシャツがラインアップ。

フロントにキャッチーなロゴジャガードをあしらったプルオーバー、ハートモチーフや配色を効かせたラインデザイン、背面の大きなロゴジャガードがポイントのカーディガンなど、多彩なアイテムが揃います。

同シリーズのアイテムを組み合わせて、自分らしいコーディネートをお楽しみください。

ラメフェザープルオーバー \9,900

カラー：ライトブルー／ピンク／レッド

サイズ：フリー

ラメフェザーカーディガン \14,080

カラー：ライトブルー／ピンク／レッド

サイズ：フリー

ラメフェザーロングパンツ \9,790

カラー：ライトブルー／ピンク／レッド

サイズ：フリー

レースサテンキャミソール \6,930

カラー：ピンク／オフホワイト

サイズ：フリー

レースサテンロングパンツ \7,920

カラー：ピンク／オフホワイト

サイズ：フリー

＜ノルディックシリーズ＞

・ジェラート ピケ公式オンラインストア、ジェラート ピケ オム公式オンラインストア、マッシュグループ公式アプリMASH STORE、USAGI ONLINE➤11月13日(木)00:00より予約販売開始

・ジェラート ピケ全国直営店➤11月下旬発売予定

冬の訪れを感じる、ノルディックシリーズ。

カーディガンは雪の結晶や花のように見えるモチーフをフェザーで表現し、袖をふんわり膨らませて愛らしい印象に仕上げています。同柄のロングパンツもフェザーを使用し、裾にノルディック柄をあしらったデザインです。

シルエットや編み柄にこだわったこの時期だけのおしゃれをおうちでもお楽しみください。

ノルディックカーディガン \11,880

カラー：アイボリー／グレー

サイズ：フリー

ノルディックロングパンツ \9,240

カラー：アイボリー／グレー

サイズ：フリー

※全て税込価格表記

ホリデー限定ラッピング

今年のホリデー限定ショッピングバッグは、ジェラート ピケらしい2色のボーダーに赤のロゴがHOLIDAY気分高まるデザイン。スキーを滑るピケベアをショッピングバッグのサイドにデザインしているところもポイントです。ギフトを受け取った相手に想いも伝わる特別なラッピングです。

＜ホリデー限定ショッピングバッグについて＞

＜巾着について＞

※店舗ではXLサイズのご用意がございません。

Sサイズ \110（税込）

Mサイズ \165（税込）

Lサイズ \165（税込）

XLサイズ \220（税込）

＜ギフトボックスについて＞

今年のギフトボックスは、サイズごとにカラーが異なる3色展開です。Lサイズのボックスは、ショッピングバッグとおそろいのカラーになっています。

Sサイズ \165（税込）

Mサイズ \165（税込）

Lサイズ \220（税込）

■ホリデーラッピングのお取り扱いに関して

全国直営店

開始日：11月26日(水)

ホリデー限定デザインのギフトボックス・巾着の販売およびショッピングバッグ配布

オフィシャルオンラインストア・マッシュ公式アプリ「MASH STORE（マッシュストア）

開始日：11月14日(木)

ホリデー限定デザインの巾着の販売およびラッピング希望のお客様へのショッピングバッグ配布

※ギフトボックスのお取り扱いはございません

USAGI ONLINE

開始日：11月14日(木)

ホリデー限定デザインによるギフトボックス・巾着の販売およびラッピング希望のお客様へのショッピングバッグ配布

※ギフトボックスは、全国直営店・USAGI ONLINE限定です。

※無くなり次第終了となります。

【ノベルティ】オリジナルスノードーム

※全国直営店およびオフィシャルオンラインストアお取り扱いカラーオリジナルスノードーム※GELATO PIQUE CHRISTMAS GIFT MARKET 2025限定カラーオリジナルスノードーム

全国直営店および「ジェラート ピケ公式オンラインストア」、「ジェラート ピケ オム公式オンラインストア」、「マッシュグループ公式アプリMASH STORE」、「USAGI ONLINE」にて19,800円(税込)以上お買い上げのお客様に、オリジナルスノードーム（ブルー）をプレゼントいたします。また、表参道ヒルズにて開催のGELATO PIQUE CHRISTMAS GIFT MARKET 2025では限定カラーのレッドをプレゼントいたします。

ノベルティ対象期間

「ジェラート ピケ公式オンラインストア」、「ジェラート ピケ オム公式オンラインストア」、「マッシュグループ公式アプリMASH STORE」、「USAGI ONLINE」：11月13日（木）0：00～

全国直営店：11月13日（木）各商業施設営業開始時間～

GELATO PIQUE CHRISTMAS GIFT MARKET 2025：11月22日(土)～12月7日(日)

※おひとり様1点限りとさせていただきます。

※無くなり次第終了となります。

GELATO PIQUE CHRISTMAS GIFT MARKET 2025概要

■イベント名：GELATO PIQUE CHRISTMAS GIFT MARKET 2025

■開催期間：2025年11月22日(土)～12月7日(日)

■開催場所：表参道ヒルズ 本館地下3階 スペース オー

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4丁目12番10号

■開催時間：表参道ヒルズ営業時間に準ずる（入場はショップ閉店の60分前まで）※最終日の12/7(日)の最終入場は16時、終了は17時となっております。

■料金：無料（混雑時は入場制限をし、整理券を配布する可能性がございます。）

■ノベルティ：来場者特典としてオリジナルステッカーを全員にプレゼント。また、19,800円(税込)以上お買い上げの方にはクリスマスギフトマーケット限定カラーのオリジナルのスノードームをプレゼント。（なくなり次第終了）

商品情報

■コレクション名：【2025 HOLIDAYS WITH GELATO PIQUE】

特設ページ公開日：2025年11月10日(月)12:00(正午)

URL：https://gelatopique.com/Page/feature/251110_HOLIDAY/?plan=GP251110HOLIDAY

■販路(オンラインおよびアプリ)：

・gelato piqueオフィシャルオンラインストア：https://gelatopique.com/

・GELATO PIQUE HOMME オフィシャルオンラインストア：https://gelatopique-homme.com/

・USAGI ONLINE：https://usagi-online.com/

・マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」( https://apps.apple.com/us/app/mash-store/id1623326415 )

■販路（店舗）：

・全国直営店（ https://gelatopique.com/Page/shoplist.aspx ）

※店舗により一部取り扱いのない商品がございます。取り扱いアイテムなどの詳細は、各店舗にお問い合わせください。

＜お問い合わせ先＞

●gelato pique店舗販売について：在庫につきましては各店舗までお問い合わせください。

●gelato pique公式オンラインストアについて：https://gelatopique.com/Form/inquiry/InquiryInput.aspx

●USAGI ONLINEについて：https://usagi-online.com/cs/

gelato pique(ジェラート ピケ)について

株式会社マッシュスタイルラボから2008年秋にデビュー。

コンセプトは”大人のデザート”。オリジナリティを大切にしたカラーリングやデザインでありながら、テキスタイルの肌触りと機能性にもこだわったルームウェアをお届けします。

2018年秋にはニューヨークに路面店をオープン。国内外問わず、多くの方に愛されるグローバルブランドです。



≪公式SNS≫

Instagram：https://www.instagram.com/gelatopique_official/ (https://www.instagram.com/gelatopique_official/)

X：https://twitter.com/_gelatopique

Facebook：https://www.facebook.com/gelatopique/