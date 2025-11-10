収納やハンガー・傘立てなどを、ひとつなぎに囲い空間に調和させるフレームシステム「Casing（ケーシング）」を発売

株式会社オカムラ

株式会社オカムラ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役 社長執行役員：中村 雅行）は、壁面に設置した収納やハンガー・傘立てなどを、ひとつなぎに囲い空間に調和させるフレームシステム「Casing（ケーシング）」を、2025年11月より発売します。

人材の確保や社員のエンゲージメント向上などの経営課題に対して、オフィス移転や改装の際にオフィス空間を見直し、働きやすい環境やデザイン性の高い空間を構築することで、社員の生産性向上やモチベーションアップにつなげる企業が増えています。デザイン性の高いオフィスにするために、家具や内装に造作を取り入れるケースも見られますが、時間とコストがかかることが課題となっています。

「Casing」は、壁面に設置した収納や、ハンガー・傘立てなどをひとつなぎのフレームで囲うことで空間に調和させるフレームシステムです。高さが異なる収納を囲う収納ユニットと、ハンガーや傘立ての機能を持つアクセサリーユニットをラインアップしています。収納と機能がひとつなぎになるようにフレームで囲うことで、美しさと使いやすさを両立し、造作による内装のような一体感を生み出します。サイズはオカムラの収納およびモバイルロッカーのモジュールに合わせた展開で、カラーはブラックです。一体感を生み出すデザインが、さまざまなオフィス空間に自然に調和します。

異なる高さの収納やハンガー・傘立ても、フレームで囲うことで一体感のある納まりに整えられます。

・機能

■仕様

カラー：ブラック

対応モジュール（収納サイズ）：900W×450D×1810/2150H（mm）

□オカムラウェブサイト フレームシステム「Casing（ケーシング）」製品ページ

https://product.okamura.co.jp/ext/DispDirect.do?volumeName=00001&SID=casing(https://product.okamura.co.jp/ext/DispDirect.do?volumeName=00001&SID=casing)