クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」、「MITSUI OCEAN FUJI」の2026年7月～2026年12月の新コースが発表されましたので、本日より事前相談、予約希望事前受付を開始いたします
クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」運営の株式会社ベストワンドットコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：野本洋平）は、「MITSUI OCEAN FUJI」の2026年7月～2026年12月の新コースが発表されましたので、本日より事前相談、予約希望事前受付を開始いたします。なお、販売開始は11月17日（月）10時30分～となります。
今回の新コースでは、毎年大人気の花火クルーズをはじめ、東北夏祭りクルーズ、阿波おどりクルーズ、さらには多彩な演出をお楽しみいただけるクリスマスクルーズなど、四季折々の魅力にあふれたラインナップをご用意しております。また、那覇発着で台湾各地の港を訪れる「エキゾチック台湾クルーズ」や、「ニューイヤーグアム・サイパンクルーズ」など、いずれのコースも海外の港に寄港する三井オーシャンフジならではの内容となっております。さらに、東京・横浜以外の港発着クルーズも従来より多く設定しており、全国各地にお住まいの方はもちろん、首都圏からご参加の方にも、飛行機での移動とクルーズを組み合わせた「フライ＆クルーズ」として新たな旅のスタイルをお楽しみいただけます。加えて、弊社にてご予約いただいたお客様限定で、最大5万円分のギフト券をプレゼントする特別キャンペーンも実施しております。ぜひ、ご利用ください。
＜一部コース紹介＞
MITSUI OCEAN FUJIでいく 東北夏祭りを楽しむ日本一周クルーズ Aコース 10日間 -横浜発着-
出発日：2026年7月30日
https://www.best1cruise.com/B/MOF/NI__MOF_MOFFJ_10D_YOK_103097.html
MITSUI OCEAN CRUISESでいく 館山湾花火大会と阿波おどりクルーズ 9日間 -横浜発東京着-
出発日：2026年8月8日
https://www.best1cruise.com/B/MOF/NI__MOF_MOFFJ_9D_YOK_103180.html
MITSUI OCEAN CRUISESでいく エキゾチック台湾クルーズ 7日間 -那覇発着-
出発日：2026年10月01日
https://www.best1cruise.com/B/MOF/NI__MOF_MOFFJ_7D_OKA_102991.html
MITSUI OCEAN CRUISESでいく ニューイヤーグアム・サイパンクルーズ 10日間 -横浜発着-
出発日：2026年12月25日
https://www.best1cruise.com/B/MOF/NI__MOF_MOFFJ_10D_YOK_103217.html
MITSUI OCEAN FUJI特集ページ：https://www.best1cruise.com/user_data/tokusyu/mitsuioceancruise.php
船会社紹介ページ：https://www.best1cruise.com/B/MOF/
客船紹介ページ：https://www.best1cruise.com/ship/MOFFJ/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333925&id=bodyimage1】
【MITSUI OCEAN FUJIについて】
客室の広さは28m2以上、クルーズ船の中でもトップクラスを誇ります。お部屋には上質なバスローブやスリッパはもちろん、バスアメニティを完備しています。大人の贅沢な空間を、心ゆくまで楽しめます。また、グランドサロンでは、上質なショーやコンサートが催され、華やかな日常をお過ごしいただけます。食へのこだわりも強く、メインダイニングのザ・レストランでは、色鮮やかな一皿がみなさまの目と舌を満足させます。
【ベストワンドットコムについて】
ベストワンドットコムは、クルーズ旅行専門サイト、国内旅行における商品ごとの専門サイトを運営する
オンライン旅行会社です。
クルーズ旅行情報、掲載コース数においては日本最大級のWEBサイト「ベストワンクルーズ」を運営し
ております。 専門ならではのきめ細やかな提案・接客と、豊富な取扱商品数で好評を頂いております。
また、国内旅行における商品ごとの専門サイトも立ち上げて運営しております。
会社名 ：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地 ：東京都新宿区富久町16-6西倉LKビル2階
設立 ：2005年9月5日
代表取締役社長：野本 洋平
URL ：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
＜本リリースに関するお問い合わせ先＞
株式会社ベストワンドットコム 担当：国門 （経営企画部）
TEL：03-5312-6247/FAX：03-5312-6248/E-mail：ry-kunikado@best1cruise.com
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
