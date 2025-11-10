オフィスレスキュー119Happyがオフィス家具をリユース品にすることで削減できる、CO2の可視化を導入!!
オフィス家具や家電、ビジネスホンなどのリユース事業を展開する株式会社トミザワ（本社：東京都江戸川区、代表取締役：池島 隆）が運営する、オフィス家具のリユースショップ 「オフィスレスキュー119 Happy」 では、オフィス家具をリユース品にすることで削減できる、CO2の可視化を導入しました。
2025年11月12日（水）より公式サイトにて公開いたします。
ページURL: https://www.119happy.com/ws/reduce-co2-emissions.html
日本国内だけでなく、世界的にも製造・廃棄に伴うCO2排出量が課題となる中
リユース品の活用による排出削減は、環境負荷低減への取組みとして注目されています。
本ページでは、新品とリユース品を比較したライフサイクル・CO2排出量の違いや
新品ではなくリユース品として再利用した場合のCO2削減量を可視化し、具体的な貢献度を紹介しています。
またこの取組みにより、リユース品の購入時にも削減量を確認できる仕組みの導入も進めています。
企業や個人の皆さまには、リユース品をご検討いただくことでオフィス創りから
環境配慮の実践につなげられることを目指しています。
■ オフィスレスキュー119 Happy について
株式会社トミザワが、“誰かの不要と、誰かの必要をつなげる”ことを目標に展開する、自信の品質と豊富な品揃えで “欲しい” が安く手に入るオフィス家具のリユースショップ。お客様の様々なニーズに対応するため、オフィス家具やOA機器、ビジネスホンなど多品種・多品目をラインナップ、さらにオフィスプランニングから内装工事にいたるまで、快適なオフィス空間の実現に向けたあらゆるサービスをワンストップで提供しています。
＜展開店舗＞
国内店： 関東エリア 5店舗（江戸川店、川口店、川崎店、佐倉店、三鷹店）
海外店： タイ 5店舗 （ノンタブリ店、パタナカン店、アマタ店、マーケットビレッジBang na店、ホームプロランシット店）
オンラインストア： https://www.119happy.com/ws/main
■ 株式会社トミザワについて
株式会社トミザワは、関東エリアを中心にオフィス家具や家電、ビジネスホンなどのリユース事業やオフィスプランニング事業、トランクルーム事業やバイク駐車場事業などを展開する企業です。“誰かの不要と、誰かの必要をつなげる“を企業理念に、社会の様々なつながりを創ることで、資源を循環させ、ムダを無くし、人びとの快適な生活や職場環境を実現するために、様々なサービスを提供しています。
社 名： 株式会社トミザワ（Tomizawa Co.Ltd.）
所在地： 〒134-0084 東京都江戸川区東葛西6-47-16
設 立： 1981年4月9日
資本金： 1,000万円
代表者： 代表取締役 池島 隆
URL： https://www.tomizawa.net
【本件に関する問い合わせ先】
株式会社トミザワ 総務部 堀井（広報）
T： 03-3688-7511 M： horii@tomizawa.net
配信元企業：株式会社トミザワ
