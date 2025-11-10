健康マスター協会（一般社団法人日本健康生活推進協会）設立10周年記念『【健検】はドラマだ！ 健検“ちょっといい話” 大募集』入賞作品決定！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333770&id=bodyimage1】
2026年４月１日に設立10周年を迎える当協会の記念事業として作品を公募した『【健検】はドラマだ！ 健検“ちょっといい話” 大募集』ですが、全体で「（A）実体験エピソード（ノンフィクション）部門」26作品、「（B）未来創作シナリオ（フィクション）部門」９作品のエントリーをいただき、3名の審査員による最終審査を経て、この度以下のとおり受賞作を決定いたしました。
＜受 賞 作 一 覧＞
「（A）実体験エピソード（ノンフィクション）部門」
＜最優秀賞＞
「思いもしなかった、健康取り組みからの書籍掲載」 布 弘志 様
＜優秀賞＞
「健検公式テキスト活用で広がった市民健康講演」 廣谷 芳彦 様
「社会的信用と仕事のフィールドを上げる健康マスター検定」
水野 雅浩 様（※ペンネーム）
「健康マスターの知識 活きてます！」 藤田 雅 様
＜敢闘賞＞
「送迎車の中は健康教室」ほかを応募 岡本 頼幸 様
「（B）未来創作シナリオ（フィクション）部門」
＜最優秀賞＞
「未来の未来子さん」 鈴木 博子 様
＜優秀賞＞
「健康マスターの役割の未来」 川関 雅文 様
「遺伝に勝つ！ 命の戦略！」 高城 健志 様 （※ペンネーム）
受賞作品を含め、詳細はこちらをご覧ください
→https://kenken.or.jp/about-kenken-drama-10th-anniversary
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333770&id=bodyimage2】
配信元企業：一般社団法人 日本健康生活推進協会
2026年４月１日に設立10周年を迎える当協会の記念事業として作品を公募した『【健検】はドラマだ！ 健検“ちょっといい話” 大募集』ですが、全体で「（A）実体験エピソード（ノンフィクション）部門」26作品、「（B）未来創作シナリオ（フィクション）部門」９作品のエントリーをいただき、3名の審査員による最終審査を経て、この度以下のとおり受賞作を決定いたしました。
＜受 賞 作 一 覧＞
「（A）実体験エピソード（ノンフィクション）部門」
＜最優秀賞＞
「思いもしなかった、健康取り組みからの書籍掲載」 布 弘志 様
＜優秀賞＞
「健検公式テキスト活用で広がった市民健康講演」 廣谷 芳彦 様
「社会的信用と仕事のフィールドを上げる健康マスター検定」
水野 雅浩 様（※ペンネーム）
「健康マスターの知識 活きてます！」 藤田 雅 様
＜敢闘賞＞
「送迎車の中は健康教室」ほかを応募 岡本 頼幸 様
「（B）未来創作シナリオ（フィクション）部門」
＜最優秀賞＞
「未来の未来子さん」 鈴木 博子 様
＜優秀賞＞
「健康マスターの役割の未来」 川関 雅文 様
「遺伝に勝つ！ 命の戦略！」 高城 健志 様 （※ペンネーム）
受賞作品を含め、詳細はこちらをご覧ください
→https://kenken.or.jp/about-kenken-drama-10th-anniversary
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333770&id=bodyimage2】
配信元企業：一般社団法人 日本健康生活推進協会
プレスリリース詳細へ