本日最終日！エアーコンプレッサー専門店エアセルフの大人気高性能エアーコンプレッサーが楽天お買い物マラソンで特別価格に！期間中5000円OFFクーポン！
エアーコンプレッサー専門店エアセルフ（運営:株式会社メカニスタ、本社:北海道札幌市中央区、代表取締役:小野寺鉄）は、2025年11月4日（火）20:00から11月11日（火）1:59までの期間、楽天市場にて開催されているビッグセール「楽天お買い物マラソン」に人気の高性能エアーコンプレッサーを出品し、特別価格で販売しています。
いよいよ本日が最終日。プロの現場からDIY用途まで、幅広いユーザーから支持されるエアセルフの主力モデルが、期間限定の特別価格で手に入るチャンスは本日で終了となります。高い静音性と安定したパワーを誇るエアセルフ製品を、ぜひこの機会にお求めください。
※楽天お買い物マラソンは楽天会員のお客様向けのセールです。
【エアコンプレッサー専門店エアセルフの楽天お買い物マラソン 対象商品ラインナップ】
今回のセールでは、ユーザーの利用シーンに合わせて選べる3タイプのエアーコンプレッサーを厳選し、楽天お買い物マラソン限定の特別価格でご提供します。
1. AIRSELF エアーコンプレッサー 静音 オイルレス 100V 30L/50L
エアセルフが提供するスタンダードモデル。
30Lは家庭でのDIY作業、タイヤ交換、ホコリ飛ばしなどに最適な持ち運びしやすい小型タイプ。
静音設計ながら十分なエア吐出量を確保し、幅広い作業シーンに対応します。
50Lは自動車整備や塗装、エアツールを頻繁に使用する方に最適な中型モデル。
50Lの大容量タンクが安定したエア供給を実現し、連続作業時のストレスを軽減します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333268&id=bodyimage1】
※画像上：エアセルフ静音オイルレスエアーコンプレッサー30L/50L 100V
メーカー型番：AIRSELF30W / AIRSELF30B , AIRSELF50W / AIRSELF50B
特別価格：30L:34,900円（税込）/ 50L:59,900円（税込）
商品ページはこちら：https://item.rakuten.co.jp/air-compressor/airself/
2. AIRSELF エアーコンプレッサー 静音 軽量 アルミ製 オイルレス 100V 30L
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333268&id=bodyimage2】
※画像上：エアセルフ静音オイルレスアルミ製エアーコンプレッサー30L100V
メーカー型番 :AIRSELF30BALM
カラー :マットブラック
シリーズ名 :オイルレスエアーコンプレッサー
潤滑方式 :オイルレス
静音 :有
対応電圧 :100V
特別価格：49,900円（税込）
商品ページはこちら:https://item.rakuten.co.jp/air-compressor/airself02/
3. AIRSELF エアーコンプレッサー 静音 軽量 アルミ製 オイルレス 100V 50L
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333268&id=bodyimage3】
※画像上：エアセルフ静音オイルレスアルミ製エアーコンプレッサー50L100V
メーカー型番 :AIRSELF50BALM
カラー :マットブラック
シリーズ名 :オイルレスエアーコンプレッサー
潤滑方式 :オイルレス
静音 :有
対応電圧 :100V
特別価格：69,900円（税込）
商品ページはこちら:https://item.rakuten.co.jp/air-compressor/airself04/
【楽天お買い物マラソン 実施概要】
イベント名：楽天お買い物マラソン
実施期間：2025年11月4日（火） 20:00 ～ 2025年11月11日（火） 1:59
実施場所：エアーコンプレッサー専門店エアセルフ 楽天市場店
エアーコンプレッサー専門店エアセルフ公式URL：
https://air-compressor.jp/beginner/
【会社概要】
会社名：株式会社メカニスタ
代表者：代表取締役 小野寺鉄
事業内容：エアーコンプレッサーの販売・修理・卸売業／法人向け工業製品販売／EC運営
公式サイト：
https://air-compressor.jp/
▼tokyo parts公式サイト：
https://tokyoparts.jp/
▼農業分野に特化した新メディアサイト「ライストレード」：
https://rice-trade.jp/
▼農業むけ関連サービス：
https://rear-car.jp/
配信元企業：株式会社メカニスタ
