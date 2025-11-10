農業・倉庫・防災備蓄で導入拡大中――全国100社以上が選ぶ“リヤカーの森”の信頼性
日本唯一の折りたたみアルミリヤカー専門店リヤカーの森は、創業以来10年以上にわたり、リヤカーの専門設計・製造・販売を一貫して行ってきました。
その信頼性と利便性から、2025年現在、導入企業・自治体は全国で100社・団体を超え、農業・倉庫物流・防災備蓄・地域活動など幅広い分野で活用が進んでいます。
全国に広がる導入実績――自治体・大学・大手法人も採用
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332696&id=bodyimage1】
リヤカーの森の主力モデル「R150k」「R250k」「R255k」は、軽量ながらも高耐久なアルミ製折りたたみ構造と、ノーパンクタイヤを標準装備することで、農業・防災・物流など多用途に対応しています。
導入実績には以下のような団体・法人が含まれます。
・東京大学、京都大学などの教育機関
・神奈川県、品川区、札幌市、茨城県警察などの自治体・官公庁
・三菱地所、株式会社ヨコハマタイヤジャパン、タイヤガーデンなどの大手法人
特に防災拠点や倉庫施設では「省スペースで保管でき、いざという時にすぐ展開できる」と高く評価されています。
農業・防災・倉庫現場での活用シーン
リヤカーの森の製品は、現場の声から生まれた実用設計が特徴です。
代表的な利用シーンとして以下のような事例があります。
【農業分野】
岐阜県・飛騨地域の農家では、収穫期の野菜運搬に「R150kモデル」を導入。ぬかるんだ畑でもタイヤが埋もれにくく、女性や高齢者でも扱いやすいと好評です。
「軽くて静か。台車よりも積めるし、畑での小回りもきく。まさに“畑の相棒”です。」
― 有機野菜農家・高山農園様（岐阜県）
【防災・備蓄拠点】
神奈川県の防災倉庫では、避難所運営資材の移動用に複数台のR250kモデルを採用。
ノーパンクタイヤで空気入れ不要、保管中のメンテナンスコストを抑えています。
「災害時の備蓄物資は重くかさばるものが多い。リヤカーの森の製品は軽くて丈夫なので、女性職員でも操作できる点が安心です。」
― 神奈川県防災危機管理課 担当者様
【倉庫・物流】
茨城県の資材倉庫では、屋内外を行き来する資材運搬に「R255kモデル」を導入。
大型荷台で200kgまで積載でき、会議用長机サイズの什器運搬にも対応します。
「倉庫内だけでなくイベント現場でも重宝しています。コンパクトに折りたためるので、保管スペースも最小限です。」
― 物流会社スタッフ（茨城県）
高品質・低価格を支える国内設計＋海外専用工場生産
リヤカーの森では、製品企画・設計を日本国内で行い、製造は自社専用の海外工場で実施。
熟練工とロボット工程の併用により、「高品質・低価格・安定供給」を実現しています。
また埼玉県鶴ヶ島市の自社倉庫には常時数百台の在庫を確保し、正午までの注文は即日発送。防災備品としての緊急納品にも対応可能です。
リヤカー専門店の安心を支えるアフターサービスと保証制度
以下は、リヤカー専門店ならではの保証とアフターサービスです。
・1～3年の長期保証（モデルにより異なる）
・部品在庫を常時確保、迅速な交換対応
・出張修理サービス（有料オプション）
・未使用7日以内の全額返金制度
また、見積書・請求書・領収書の即日発行や、官公庁向け後払い対応など、法人・自治体が導入しやすい環境を整備しています。
社会的使命とSDGsへの貢献
リヤカーの森は「誰でも安心して使えるリヤカーを、適正価格で提供する」という理念のもと、
災害支援や環境配慮型製品の開発にも積極的に取り組んでいます。
・目標3：健康と福祉 ― 安全設計で事故リスクを軽減
・目標9：産業と技術革新 ― アルミ構造による軽量化と耐久性
・目標12：つくる責任・つかう責任 ― リサイクル材の活用・長寿命設計
・目標17：パートナーシップ ― 自治体・企業との協働体制
2024年の能登半島地震では、緊急救援物資としてリヤカーを無償提供し、被災地での物資運搬を支援しました。
リヤカーの森 今後の展望
リヤカーの森は、創業以来10年以上にわたり「誰でも安心して使えるリヤカーを、適正価格で提供する」という理念を貫き、農業・防災・自治体・物流など幅広い分野への導入を進めてきました。
今後もこの基本姿勢を軸に、以下の3つの方向で取り組みを強化していきます。
リヤカー専門店リヤカーの森 公式サイトはこちら：
https://rear-car.jp/
配信元企業：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
プレスリリース詳細へ