TVアニメ『ゴールデンカムイ』より新グッズ登場！「鶴見劇場」Tシャツをはじめ、デフォルメイラストを使用した個性豊かなアクリル＆缶バッジなど多数ラインナップ！

バナナスピリッツ株式会社

バナナスピリッツ株式会社（本社：東京都港区　代表取締役：米山博）が運営するアニメ・ゲーム関連グッズのECサイト「ANIGA-TER（アニゲーター）」は、2025年11月10日（月）よりTVアニメ『ゴールデンカムイ』のグッズを販売開始いたします。





アパレルやアクリルグッズなど全8アイテムをラインナップ。



▼商品販売ページ

ANIGA-TER(https://aniga-ter.com/)





▼商品一覧


●TVアニメ『ゴールデンカムイ』パーカー アシㇼパ

フロントには「アシㇼパ」のマタンプㇱ(鉢巻)モチーフのデザインを、バックにはグランジ感のある「GOLDEN KAMUY」を大胆にプリント。


販売価格：7,480円（税込）


サイズ展開：


・Sサイズ（約着丈64cm　身幅54cm　肩巾46cm　袖丈61cm）


・Mサイズ（約着丈67cm　身幅57cm　肩巾49cm　袖丈62cm）


・Lサイズ（約着丈70cm　身幅60cm　肩巾52cm　袖丈63cm）


製品素材：綿99%、ポリエステル1%





●TVアニメ『ゴールデンカムイ』リボンスカーフ アシㇼパ

表は「アシㇼパ」のマタンプㇱ(鉢巻)の柄をモチーフに、裏は劇中シーンを映画フィルム風にデザイン。


販売価格：1,980円（税込）


本体サイズ：約巾50mm × 900mm


製品素材：ポリエステルサテン





●TVアニメ『ゴールデンカムイ』Tシャツ　鶴見劇場

フロントには鶴見中尉を大胆に、バックにはレトロ風フォントで「鶴見劇場」をプリント。


販売価格：4,180円（税込）


サイズ展開：


・Sサイズ（約着丈66cm　身幅49cm　肩幅44cm　袖丈19cm）


・Mサイズ（約着丈70cm　身幅52cm　肩幅47cm　袖丈20cm）


・Lサイズ（約着丈74cm　身幅55cm　肩幅50cm　袖丈22cm）


製品素材：綿100％





●TVアニメ『ゴールデンカムイ』場面写アクリルブロック（全6種）

「杉元佐一」、「アシㇼパ」、「白石由竹」、「尾形百之助」、「月島軍曹」、「鯉登少尉」の劇中シーンをプリント。10mm厚のアクリルの透明感が場面写を引き立てるアイテム。


販売価格：990円（税込）


本体サイズ：H45mm×W80mm×D10mm


製品素材：アクリル





●TVアニメ『ゴールデンカムイ』デフォルメTシャツ（全6種）

「杉元佐一」、「アシㇼパ」、「白石由竹」、「尾形百之助」、「月島軍曹」、「鯉登少尉」の「ギャグ顔ver.」描き起こしデフォルメイラストを、キャラクターカラーを基調にデザイン。


販売価格：3,300円（税込）


サイズ展開：


・Sサイズ（約着丈66cm　身幅49cm　肩幅44cm　袖丈19cm）


・Mサイズ（約着丈70cm　身幅52cm　肩幅47cm　袖丈20cm）


・Lサイズ（約着丈74cm　身幅55cm　肩幅50cm　袖丈22cm）


製品素材：綿100％





●TVアニメ『ゴールデンカムイ』デフォルメ缶バッジ　12種ランダム／12種コンプリートセット

描き起こしイラストを使用した「杉元佐一」、「アシㇼパ」、「白石由竹」、「尾形百之助」、「月島軍曹」、「鯉登少尉」の「ノーマルver.」、「ギャグ顔ver.」合計12種の缶バッジ。


販売価格：550円（税込）（12種ランダム）／6,600円（税込）（12種コンプリートセット）


本体サイズ：54mmφ


製品素材：ブリキ、鉄、紙、PP





●TVアニメ『ゴールデンカムイ』デフォルメアクリルキーホルダー（全12種）

描き起こしイラストを使用した「杉元佐一」、「アシㇼパ」、「白石由竹」、「尾形百之助」、「月島軍曹」、「鯉登少尉」の「ノーマルver.」、「ギャグ顔ver.」のアクリルキーホルダー。


販売価格：880円（税込）


本体サイズ：


・H68mm×W71mm（杉元佐一）


・H67mm×W60mm（アシㇼパ）


・H64mm×W60mm（白石由竹）


・H65mm×W60mm（尾形百之助）


・H68mm×W60mm（月島軍曹）


・H63mm×W60mm（鯉登少尉）


製品素材：アクリル、鉄、亜鉛合金、真鍮





●TVアニメ『ゴールデンカムイ』デフォルメダイカットスマホステッカー（全12種）

描き起こしイラストを使用した「杉元佐一」、「アシㇼパ」、「白石由竹」、「尾形百之助」、「月島軍曹」、「鯉登少尉」の「ノーマルver.」、「ギャグ顔ver.」のスマホステッカー。


販売価格：550円（税込）


本体サイズ：


・H68mm×W71mm（杉元佐一）


・H67mm×W60mm（アシㇼパ）


・H64mm×W60mm（白石由竹）


・H65mm×W60mm（尾形百之助）


・H68mm×W60mm（月島軍曹）


・H63mm×W60mm（鯉登少尉）


製品素材：塩ビ、紙





(C)野田サトル／集英社・ゴールデンカムイ製作委員会





▼販売概要


・予約販売開始 : 2025年11月10日（月）18:00～


・商品お届け時期 : 2025年12月下旬以降順次発送開始予定


・販売サイト：ANIGA-TER（アニゲーター）https://aniga-ter.com






▼「ANIGA-TER（アニゲーター）」とは

2017年にアニメ、ゲーム関連グッズを取り扱うECサイトとしてオープン。


「ANIGA-TER」＝ANI（アニメ）＋ GA（ゲーム）+ TER（人々）を組み合わせた造語。


アニメ、ゲーム関連の缶バッジ・アクリルグッズはもちろん、アパレル・アクセサリー・香水など、ここにしかない、各作品の世界観や概念を大切にする商品を企画・販売している。





公式X（旧Twitter）：@anigater(https://twitter.com/anigater)


公式Instagram：@anigater_official(https://www.instagram.com/anigater_official/)


