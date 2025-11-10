TVアニメ『ゴールデンカムイ』より新グッズ登場！「鶴見劇場」Tシャツをはじめ、デフォルメイラストを使用した個性豊かなアクリル＆缶バッジなど多数ラインナップ！
バナナスピリッツ株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：米山博）が運営するアニメ・ゲーム関連グッズのECサイト「ANIGA-TER（アニゲーター）」は、2025年11月10日（月）よりTVアニメ『ゴールデンカムイ』のグッズを販売開始いたします。
アパレルやアクリルグッズなど全8アイテムをラインナップ。
▼商品販売ページ
ANIGA-TER(https://aniga-ter.com/)
▼商品一覧
●TVアニメ『ゴールデンカムイ』パーカー アシㇼパ
フロントには「アシㇼパ」のマタンプㇱ(鉢巻)モチーフのデザインを、バックにはグランジ感のある「GOLDEN KAMUY」を大胆にプリント。
販売価格：7,480円（税込）
サイズ展開：
・Sサイズ（約着丈64cm 身幅54cm 肩巾46cm 袖丈61cm）
・Mサイズ（約着丈67cm 身幅57cm 肩巾49cm 袖丈62cm）
・Lサイズ（約着丈70cm 身幅60cm 肩巾52cm 袖丈63cm）
製品素材：綿99%、ポリエステル1%
●TVアニメ『ゴールデンカムイ』リボンスカーフ アシㇼパ
表は「アシㇼパ」のマタンプㇱ(鉢巻)の柄をモチーフに、裏は劇中シーンを映画フィルム風にデザイン。
販売価格：1,980円（税込）
本体サイズ：約巾50mm × 900mm
製品素材：ポリエステルサテン
●TVアニメ『ゴールデンカムイ』Tシャツ 鶴見劇場
フロントには鶴見中尉を大胆に、バックにはレトロ風フォントで「鶴見劇場」をプリント。
販売価格：4,180円（税込）
サイズ展開：
・Sサイズ（約着丈66cm 身幅49cm 肩幅44cm 袖丈19cm）
・Mサイズ（約着丈70cm 身幅52cm 肩幅47cm 袖丈20cm）
・Lサイズ（約着丈74cm 身幅55cm 肩幅50cm 袖丈22cm）
製品素材：綿100％
●TVアニメ『ゴールデンカムイ』場面写アクリルブロック（全6種）
「杉元佐一」、「アシㇼパ」、「白石由竹」、「尾形百之助」、「月島軍曹」、「鯉登少尉」の劇中シーンをプリント。10mm厚のアクリルの透明感が場面写を引き立てるアイテム。
販売価格：990円（税込）
本体サイズ：H45mm×W80mm×D10mm
製品素材：アクリル
●TVアニメ『ゴールデンカムイ』デフォルメTシャツ（全6種）
「杉元佐一」、「アシㇼパ」、「白石由竹」、「尾形百之助」、「月島軍曹」、「鯉登少尉」の「ギャグ顔ver.」描き起こしデフォルメイラストを、キャラクターカラーを基調にデザイン。
販売価格：3,300円（税込）
サイズ展開：
・Sサイズ（約着丈66cm 身幅49cm 肩幅44cm 袖丈19cm）
・Mサイズ（約着丈70cm 身幅52cm 肩幅47cm 袖丈20cm）
・Lサイズ（約着丈74cm 身幅55cm 肩幅50cm 袖丈22cm）
製品素材：綿100％
●TVアニメ『ゴールデンカムイ』デフォルメ缶バッジ 12種ランダム／12種コンプリートセット
描き起こしイラストを使用した「杉元佐一」、「アシㇼパ」、「白石由竹」、「尾形百之助」、「月島軍曹」、「鯉登少尉」の「ノーマルver.」、「ギャグ顔ver.」合計12種の缶バッジ。
販売価格：550円（税込）（12種ランダム）／6,600円（税込）（12種コンプリートセット）
本体サイズ：54mmφ
製品素材：ブリキ、鉄、紙、PP
●TVアニメ『ゴールデンカムイ』デフォルメアクリルキーホルダー（全12種）
描き起こしイラストを使用した「杉元佐一」、「アシㇼパ」、「白石由竹」、「尾形百之助」、「月島軍曹」、「鯉登少尉」の「ノーマルver.」、「ギャグ顔ver.」のアクリルキーホルダー。
販売価格：880円（税込）
本体サイズ：
・H68mm×W71mm（杉元佐一）
・H67mm×W60mm（アシㇼパ）
・H64mm×W60mm（白石由竹）
・H65mm×W60mm（尾形百之助）
・H68mm×W60mm（月島軍曹）
・H63mm×W60mm（鯉登少尉）
製品素材：アクリル、鉄、亜鉛合金、真鍮
●TVアニメ『ゴールデンカムイ』デフォルメダイカットスマホステッカー（全12種）
描き起こしイラストを使用した「杉元佐一」、「アシㇼパ」、「白石由竹」、「尾形百之助」、「月島軍曹」、「鯉登少尉」の「ノーマルver.」、「ギャグ顔ver.」のスマホステッカー。
販売価格：550円（税込）
本体サイズ：
・H68mm×W71mm（杉元佐一）
・H67mm×W60mm（アシㇼパ）
・H64mm×W60mm（白石由竹）
・H65mm×W60mm（尾形百之助）
・H68mm×W60mm（月島軍曹）
・H63mm×W60mm（鯉登少尉）
製品素材：塩ビ、紙
(C)野田サトル／集英社・ゴールデンカムイ製作委員会
▼販売概要
・予約販売開始 : 2025年11月10日（月）18:00～
・商品お届け時期 : 2025年12月下旬以降順次発送開始予定
・販売サイト：ANIGA-TER（アニゲーター）https://aniga-ter.com
▼「ANIGA-TER（アニゲーター）」とは
2017年にアニメ、ゲーム関連グッズを取り扱うECサイトとしてオープン。
「ANIGA-TER」＝ANI（アニメ）＋ GA（ゲーム）+ TER（人々）を組み合わせた造語。
アニメ、ゲーム関連の缶バッジ・アクリルグッズはもちろん、アパレル・アクセサリー・香水など、ここにしかない、各作品の世界観や概念を大切にする商品を企画・販売している。
公式X（旧Twitter）：@anigater(https://twitter.com/anigater)
公式Instagram：@anigater_official(https://www.instagram.com/anigater_official/)
