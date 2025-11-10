TVアニメ『ゴールデンカムイ』より新グッズ登場！「鶴見劇場」Tシャツをはじめ、デフォルメイラストを使用した個性豊かなアクリル＆缶バッジなど多数ラインナップ！

バナナスピリッツ株式会社

バナナスピリッツ株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：米山博）が運営するアニメ・ゲーム関連グッズのECサイト「ANIGA-TER（アニゲーター）」は、2025年11月10日（月）よりTVアニメ『ゴールデンカムイ』のグッズを販売開始いたします。

アパレルやアクリルグッズなど全8アイテムをラインナップ。

▼商品販売ページ

ANIGA-TER(https://aniga-ter.com/)

▼商品一覧

●TVアニメ『ゴールデンカムイ』パーカー アシㇼパフロントには「アシㇼパ」のマタンプㇱ(鉢巻)モチーフのデザインを、バックにはグランジ感のある「GOLDEN KAMUY」を大胆にプリント。

販売価格：7,480円（税込）

サイズ展開：

・Sサイズ（約着丈64cm 身幅54cm 肩巾46cm 袖丈61cm）

・Mサイズ（約着丈67cm 身幅57cm 肩巾49cm 袖丈62cm）

・Lサイズ（約着丈70cm 身幅60cm 肩巾52cm 袖丈63cm）

製品素材：綿99%、ポリエステル1%

●TVアニメ『ゴールデンカムイ』リボンスカーフ アシㇼパ表は「アシㇼパ」のマタンプㇱ(鉢巻)の柄をモチーフに、裏は劇中シーンを映画フィルム風にデザイン。

販売価格：1,980円（税込）

本体サイズ：約巾50mm × 900mm

製品素材：ポリエステルサテン

●TVアニメ『ゴールデンカムイ』Tシャツ 鶴見劇場フロントには鶴見中尉を大胆に、バックにはレトロ風フォントで「鶴見劇場」をプリント。

販売価格：4,180円（税込）

サイズ展開：

・Sサイズ（約着丈66cm 身幅49cm 肩幅44cm 袖丈19cm）

・Mサイズ（約着丈70cm 身幅52cm 肩幅47cm 袖丈20cm）

・Lサイズ（約着丈74cm 身幅55cm 肩幅50cm 袖丈22cm）

製品素材：綿100％

●TVアニメ『ゴールデンカムイ』場面写アクリルブロック（全6種）「杉元佐一」、「アシㇼパ」、「白石由竹」、「尾形百之助」、「月島軍曹」、「鯉登少尉」の劇中シーンをプリント。10mm厚のアクリルの透明感が場面写を引き立てるアイテム。

販売価格：990円（税込）

本体サイズ：H45mm×W80mm×D10mm

製品素材：アクリル

●TVアニメ『ゴールデンカムイ』デフォルメTシャツ（全6種）「杉元佐一」、「アシㇼパ」、「白石由竹」、「尾形百之助」、「月島軍曹」、「鯉登少尉」の「ギャグ顔ver.」描き起こしデフォルメイラストを、キャラクターカラーを基調にデザイン。

販売価格：3,300円（税込）

サイズ展開：

・Sサイズ（約着丈66cm 身幅49cm 肩幅44cm 袖丈19cm）

・Mサイズ（約着丈70cm 身幅52cm 肩幅47cm 袖丈20cm）

・Lサイズ（約着丈74cm 身幅55cm 肩幅50cm 袖丈22cm）

製品素材：綿100％

●TVアニメ『ゴールデンカムイ』デフォルメ缶バッジ 12種ランダム／12種コンプリートセット描き起こしイラストを使用した「杉元佐一」、「アシㇼパ」、「白石由竹」、「尾形百之助」、「月島軍曹」、「鯉登少尉」の「ノーマルver.」、「ギャグ顔ver.」合計12種の缶バッジ。

販売価格：550円（税込）（12種ランダム）／6,600円（税込）（12種コンプリートセット）

本体サイズ：54mmφ

製品素材：ブリキ、鉄、紙、PP

●TVアニメ『ゴールデンカムイ』デフォルメアクリルキーホルダー（全12種）描き起こしイラストを使用した「杉元佐一」、「アシㇼパ」、「白石由竹」、「尾形百之助」、「月島軍曹」、「鯉登少尉」の「ノーマルver.」、「ギャグ顔ver.」のアクリルキーホルダー。

販売価格：880円（税込）

本体サイズ：

・H68mm×W71mm（杉元佐一）

・H67mm×W60mm（アシㇼパ）

・H64mm×W60mm（白石由竹）

・H65mm×W60mm（尾形百之助）

・H68mm×W60mm（月島軍曹）

・H63mm×W60mm（鯉登少尉）

製品素材：アクリル、鉄、亜鉛合金、真鍮

●TVアニメ『ゴールデンカムイ』デフォルメダイカットスマホステッカー（全12種）描き起こしイラストを使用した「杉元佐一」、「アシㇼパ」、「白石由竹」、「尾形百之助」、「月島軍曹」、「鯉登少尉」の「ノーマルver.」、「ギャグ顔ver.」のスマホステッカー。

販売価格：550円（税込）

本体サイズ：

・H68mm×W71mm（杉元佐一）

・H67mm×W60mm（アシㇼパ）

・H64mm×W60mm（白石由竹）

・H65mm×W60mm（尾形百之助）

・H68mm×W60mm（月島軍曹）

・H63mm×W60mm（鯉登少尉）

製品素材：塩ビ、紙

(C)野田サトル／集英社・ゴールデンカムイ製作委員会

▼販売概要

・予約販売開始 : 2025年11月10日（月）18:00～

・商品お届け時期 : 2025年12月下旬以降順次発送開始予定

・販売サイト：ANIGA-TER（アニゲーター）https://aniga-ter.com

▼「ANIGA-TER（アニゲーター）」とは

2017年にアニメ、ゲーム関連グッズを取り扱うECサイトとしてオープン。

「ANIGA-TER」＝ANI（アニメ）＋ GA（ゲーム）+ TER（人々）を組み合わせた造語。

アニメ、ゲーム関連の缶バッジ・アクリルグッズはもちろん、アパレル・アクセサリー・香水など、ここにしかない、各作品の世界観や概念を大切にする商品を企画・販売している。

公式X（旧Twitter）：@anigater(https://twitter.com/anigater)

公式Instagram：@anigater_official(https://www.instagram.com/anigater_official/)

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

バナナスピリッツ株式会社 （担当：米山）

電話：03-6435-3912

メールアドレス：info@banana-spirits.com

FAX：03-6435-3914