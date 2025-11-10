SKULLPANDA初のポップアップを渋谷TSUTAYAにて開催。世界を席巻する日本人アーティストXGとの日本限定コラボアイテムを先行発売！

株式会社POP MART JAPAN

世界のポップカルチャーとエンターテイメントをリードする、アートトイ ブランドPOP MART（ポップマート）の日本法人である、株式会社POP MART JAPAN（東京都港区、代表取締役：文 徳一）は、SKULLPANDA POP UP SHOPを11月18日（火）にオープンいたします。

今回のポップアップには、人気アートトイシリーズ「SKULLPANDA（スカルパンダ）」が登場し、世界を席巻する日本人アーティストXGとの日本限定コラボアイテムを先行発売するほか、SKULLPANDAのアーティスト Xiong Miao（ション ミャオ） 氏によるサイン会など、ここでしか体験できない特別な企画を実施します。世界中で愛されるSKULLPANDAの魅力を、渋谷の中心でぜひお楽しみください。

POP MART JAPAN公式サイトURL： https://www.popmart.com/jp

◆SKULLPANDA POP UP SHOP 概要

・会場：

東京都渋谷区宇田川町21-6SHIBUYA TSUTAYA 1F

・開催日程：

2025年11月18日（火）～11月25日（火）11:30～20:30

※営業時間は変更または臨時休業となる場合がございます。

・SKULLPANDA Artist XiongMiao サイン会

2025年11月18日（火）17:30～19:30

※イベント会場内にて実施

◆コンセプト

SKULLPANDA（スカルパンダ）は、数えきれないほどの世界を旅し、さまざまな姿で数多くの人生を生き抜いてきました。

そして今--きらめくネオンと未来の息づく街、渋谷を舞台に、またひとつ、新しい“自分”を見つけようとしています。

今回のイベントでは、夢と宇宙が交差する、ミステリアスでフューチャリスティックな世界が広がります。

誰も目が離せないSKULLPANDAの新たな世界が幕を開けます。

◆日本限定 XGコラボ商品を先行発売！

SKULLPANDA × XG コラボぬいぐるみペンダントは、XGとそのファンダム「ALPHAZ」を象徴するオオカミからインスピレーションを得て、そのコンセプトを分解・再構築することで誕生しました。

XGの唯一無二のDNAと、SKULLPANDAのアヴァンギャルドな個性が融合することで実現した、ユニークでアートのようなコラボレーションです。

デザインには、シルバーとメタリックな質感が用いられ、クールで神秘的なスタイルを組み合わせることで、近未来的なY3Kの美学を描き出しています。

目を引くシルバーメタル調の素材が強いインパクトをもたらし、ベルトとメタルチェーンが調和するようにデザインされています。

さらに、XGのロゴやSKULLPANDAのヘルメットをかたどったロゴが細部にあしらわれ、先鋭的かつフューチャリスティックなスタイルが完成しました。

※本商品はPOP UP SHOPにて先行発売。

※11月26日（水）公式サイト・一部店舗にて発売予定。

◆PICK UP商品

SKULLPANDAのブラインドボックスやぬいぐるみペンダント、アクセサリー商品に加え、コレクター必見のMEGA商品も登場。さらに、話題のXGコラボ商品がPOP UP SHOPで一足早く先行発売されます！

◆イベントの入場および購入について

・入場方法：

ご入店は完全事前抽選制となります。詳細について、POP MART JAPAN公式サイトにてご確認ください。

https://www.popmart.com/jp/activities/6C09135C

※POP MART JAPANの公式LINEアカウントにて、11月10日（月）より入店整理券の事前抽選ページを公開します。

ご応募は11月12日（水）23時59分までとなります。

・支払い方法：

POP UP SHOPでは現金決済はできません。以下の決済ブランドでのお支払いとなります。

Visa、Mastercard(R)、UnionPay(銀聯)、JCB、American Express、Diners Club、Discover、QUICPay、Alipay+、WeChat Pay、UnionPay QRコード、COIN+、d払い、PayPay、au PAY、楽天ペイ、J-Coin Pay、Smart Code

◆SKULLPANDAについて

・キャラクターストーリー

SKULLPANDA（スカルパンダ）は、さまざまな世界を旅し、多様な人格を持ち、数々の人生を生き抜いています。この壮大な冒険の中で、SKULLPANDAは「無限の形」について思いを巡らせながら、本当の自分を見つけ、新たな地平を切り開く探求を続けています。

・アーティスト紹介

Xiong Miao（ション ミャオ）は若手アーティスト、コンセプトデザイナーであり、North Studioというアートワークショップの創設者です。2018年に自身の名を冠したキャラクターシリーズを生み出し、その後、トイスタジオLazy Northを立ち上げました。

彼女は長年に渡る芸術的探求とゲームコンセプトデザインにおける10年以上の幅広い経験を持っています。その豊かな経験が、彼女の作品に独自のスタイルと魅力を与えています。

SKULLPANDAというキャラクターは、常に創造の限界を越えていく彼女の飽くなき芸術探求の証であり、「無限の形」を描くビジョンを追求しています。

◆POP MARTとは

POP MARTは、ポップカルチャーとエンターテイメントの分野で急成長を遂げているグローバルブランドです。私たちのパーパスは、デザイナートイや楽しい体験を通じて、日常の瞬間を彩り、人々にインスピレーションを与えることです。

私たちは IP（Intellectual Property、知的財産）の育成と運営、デザイナートイの企画とその販売、テーマパークや体験型イベント、さらにはデジタルエンターテイメントにも注力しています。現在、POP MARTは30以上の国と地域で570店舗以上を展開し、2,500台以上のROBO SHOP（自動販売機）を設置。さらに、さまざまな販売チャネルを通じて90以上の国と地域の消費者にリーチしています。

また、POP MARTは世界中の才能あふれるアーティストを発掘・支援し、MOLLY（モリー）、DIMOO（ディムー）、SKULLPANDA （スカルパンダ）、THE MONSTERS（ザ・モンスターズ）、HIRONO（ヒロノ）、CRYBABY（クライベイビー）など、数々の象徴的なキャラクターを展開。これらのIPを活かしたクロスオーバー作品を生み出し、新たな価値を創造しています。

私たちのミッションはTo light up passion & bring joy（世界中に情熱をかき立て、喜びを届けること）。POP MARTは単なるブランドではなく、創造力の可能性が広がっている銀河です。

◆XGプロフィール

XG(エックスジー)は世界を席巻する、日本人7人組のHIPHOP / R&Bグループです。昨年初となるワールドツアーを世界35都市(18の国と地域)で47公演を開催。2025年4月に開催されたアメリカ最大級の音楽フェス「Coachella Valley Music and Arts Festival」では、日本人アーティストとして唯一の出演を果たし、Saharaステージのトリを務めました。2026年1月23日には初となるフルアルバム「THE CORE - 核」をリリース。2026年2月からは自身2度目のワールドツアーの開催が決定しています。

