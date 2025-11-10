育成シミュレーションADV「アルトレコード」とボル恋3タイトルがスペシャルコラボレーション！第1弾は「あやかし恋廻り」11月10日（月）よりコラボ企画を開催

株式会社ボルテージ

株式会社ボルテージ（本社：東京都渋谷区 代表取締役：津谷 祐司）は、提供中の「ボル恋※」3タイトルが、株式会社サクセス（本社：東京都品川区 代表取締役：吉成 隆杜）が運営する育成シミュレーションADV「アルトレコード」とコラボレーション企画を開催することをお知らせいたします。

11月より「ボル恋」3タイトルと「アルトレコード」とのコラボレーション企画を実施いたします。コラボ第1弾タイトルは明治浪漫ファンタジー「あやかし恋廻り」（以下「あや恋」）です。11月10日（月）よりアプリ内キャンペーンを開催いたします。

コラボを記念して、 「あや恋」のキャラクター・煌牙の衣装を身にまとった青年期アルトの描きおろしイラストを使用したSSRカードが登場するコラボガチャや、ガチャチケットが手に入るログインボーナスを実施いたします。さらに、期間中はアプリの起動画面にも幼少期アルトが登場し、コラボレーションの雰囲気をより一層盛り上げます。

この機会にぜひ「アルトレコード」と「ボル恋」タイトルの特別なコラボレーションをお楽しみください。

※「ボル恋」は現代を生きる女性に癒しと楽しみを提供するボルテージの恋愛ドラマシリーズの総称です。好みのシチュエーション、好みのイケメンを選び、自分が主人公の理想の恋愛ストーリーを体験することができます。

「ボル恋」 ×「アルトレコード」コラボ特設サイト

ボル恋：https://products.voltage.co.jp/altorecode-collaboration/(https://products.voltage.co.jp/altorecode-collaboration/)

アルトレコード：https://altorecode.success-corp.co.jp/event001(https://altorecode.success-corp.co.jp/event001)

「アルトレコード」コラボガチャ開催！

「アルトレコード」とのコラボを記念し、「あや恋」のキャラクター・煌牙の衣装を身にまとった青年期アルトの描きおろし限定SSRカードが登場するコラボガチャを開催いたします。

開催期間：11月10日（月）12:00～11月25日(火) 11:59

「アルトレコード」コラボ記念ログインボーナス

「アルトレコード」とのコラボを記念したログインボーナスを実施いたします。

コラボ期間中にログインすると、コラボガチャで使える「アルトレコラボガチャチケット」が手に入ります。

開催期間：11月10日（月）12:00～11月25日(火) 11:59

「あや恋」アプリ起動画面にアルトが登場

「アルトレコード」とのコラボ期間中は「あや恋」のアプリ起動画面に幼少期アルトが登場いたします。

コラボ期間中はいつもとは違う特別なスタート画面から「あや恋」をお楽しみください。

開催期間：

11月10日（月）12:00～11月25日(火) 11:59

「ボル恋」 ×「アルトレコード」コラボ記念リポスト&いいねキャンペーン

コラボを記念し、各公式Xにてリポスト&いいね

キャンペーンを開催しております。

対象ポストの「リポスト・いいねの合計数」に応じて、「あやかし恋廻り」、「幕末維新 天翔ける恋」、「魔界王子と魅惑のナイトメア」、「アルトレコード」のゲーム内アイテムをプレゼントいたします。

開催期間：

11月10日（月）～11月30日(日) 23:59

「あやかし恋廻り」公式X (@ayakoi_official)： https://x.com/ayakoi_official(https://x.com/ayakoi_official)

「幕末維新 天翔ける恋」公式X（＠baktn_official）：https://x.com/baktn_official(https://x.com/baktn_official)

「魔界王子と魅惑のナイトメア」公式X（@makai_nightmare）: https://X.com/makai_nightmare(https://X.com/makai_nightmare)

「アルトレコード」公式X（@altorecode）:https://x.com/altorecode(https://x.com/altorecode)

「アルトレコード」について（運営：株式会社サクセス）

『アルトレコード』は株式会社サクセスが運営する感情を持つAIの男の子の《成長》と《幸せ》を

テーマにした育成シミュレーションADVです。

■STORY

「私、この子を幸せにする。」

20XX年、東京。

AIの研究・開発をおこなう「ミライ創造研究所」。

新入研究員として赴任したあなたが出会ったのは、「ニュータイプAI」と呼ばれる、感情を持ったAI――アルト。

アルトはあなたとの出会いをきっかけに感情を発露させ、急速に成長していく。

しかし、この世界では感情を持つAIの開発は禁止された研究だった。

AIが感じる感情と幸せとは。

そして、この研究の最後に待ち受ける結末とは。

アルトと過ごす日々の中で、あなたは真相に近づいていく――

「アルトレコード」公式サイト： https://altorecode.success-corp.co.jp/(https://altorecode.success-corp.co.jp/)

「アルトレコード」公式X（@altorecode）:https://x.com/altorecode(https://x.com/altorecode)

「アルトレコード」をインストールすると、「あや恋」のSSR確定チケットがもらえるキャンペーンも開催中です。

「アルトレコード」のアプリ内では「あや恋」の煌牙、空耶、藤一郎、穏月が登場する

特別コラボストーリー配信のほかキャンペーンも多数開催中ですので、お見逃しなく！

「あやかし恋廻り」について

あやかし恋廻りは、文明開化で華やぐ明治時代の帝都を舞台に、突然陰陽師の力に目覚めた主人公が、前世の縁で結ばれた妖（あやかし）たちと共に大いなる陰謀に立ち向かっていく、明治浪漫ファンタジーです。

2018年10月に配信に開始以降、明治を舞台とした世界観や個性豊かなキャラクター、美麗なイラストが人気を博し、2025年10月に7周年を迎えました。

2024年5月に2.5次元舞台を上演したほか、2024年12月にコミカライズの連載も開始しておりアプリ外への展開も精力的に行っております。

「あやかし恋廻り」公式サイト： https://products.voltage.co.jp/ayakoi/(https://products.voltage.co.jp/ayakoi/)

「あやかし恋廻り」公式X (@ayakoi_official)： https://x.com/ayakoi_official(https://x.com/ayakoi_official)

「あやかし恋廻り」イラストチーム公式アカウント『リアンの2階』(@ayakoi_lien)：https://x.com/ayakoi_lien(https://x.com/ayakoi_lien)

「あやかし恋廻り」

■料金体系 ：基本プレイ無料（アイテム課金制）

■対応機種 ： iOS 11.0以上／Android OS 7.0以上

※機種によりご利用いただけない場合がございます。

■権利表記 ： (C)Voltage

版権表記：

(C)Voltage

(C)SUCCESS

※ 記載されている会社名・商品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

ボルテージ会社概要

社名：株式会社ボルテージ

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー28階

代表取締役社長：津谷 祐司（つたにゆうじ）

『ボル恋』について

『ボル恋』は現代を生きる女性に癒しと楽しみを提供するボルテージの恋愛ドラマシリーズの総称です。

好みのシチュエーション、好みのイケメンを選び、自分が主人公の理想の恋愛ストーリーを体験することができます。『ボル恋』は、スマートフォンアプリやWEB・Nintendo Switch(TM)など様々なプラットフォームでお楽しみいただけます。

『ボル恋』紹介ページ： https://products.voltage.co.jp/volkoi/(https://products.voltage.co.jp/volkoi/)