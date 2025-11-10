こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
最大5,044円お得！！デニーズの「2026 福袋」オリジナルキルティングバッグつき１１月14日（金）よりデニーズ店舗で予約開始
株式会社デニーズジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役：小松雅美）は、運営するデニーズ全店で、2025年11月14日（金）よりオリジナルキルティングバッグ付き「2026福袋」の予約を開始します。
デニーズの「2026福袋」は、お客様の好みに合わせてお選びいただけるよう、5,000円と7,000円の福袋をご用意しました。内容は、食品ブランド「Denny’s Table」の人気商品かつ持ち運び可能な常温商品と、デニーズの割引券やドリンクバー無料券、さらにこれからの季節にぴったりのオリジナルキルティングバッグがついたお得な内容となっています。
当社は2023年より Denny’s Tableブランドでバッグ付きのセット販売をしており、お客様より大変ご好評いただいています。今回、幅広い年代の方にお使いいただける2色展開のキルティングバッグをセットとし、Denny’s Tableの商品をお手に取ったことがない方々にとっても、選んでいただけるような企画となっています。
「2026 福袋」の事前予約については、デニーズの店舗でのみ受け付けとなります。予約は2025年11月14日（金）から12月11日（木）の間となり、お渡しは、2025年12月12日（金）から2026年1月31日（土）の間となります。デニーズ各店舗で予定販売数量に達した時点で、期間終了を待たず予約及び販売は終了となります。
【2026 福袋】税込5,000円 最大3,884円お得！
・デニーズオリジナル キルティングバッグ×1 個
（横 280×縦 240×底 130 ㎜ キルティング生地、外ポケット2つ＋内ポケット6つ付き）
・デニーズ500円割引券 3,000円分
・デニーズドリンクバー無料券×6枚（最大 3,564円相当）
・チーズにこだわったカルボナーラ×1食（580円相当）
・香り際立つトマトクリーム×1食（580円相当）
・スパイス香るデリーチキンカレー×1食 （580円相当）
・旨味広がる濃厚バターチキンカレー×1食（580円相当）
【2026 福袋】税込7,000円 最大5,044円お得！
・デニーズオリジナル キルティングバッグ×1 個
（横 280×縦 240×底 130 ㎜ キルティング生地、外ポケット2つ＋内ポケット6つ付き）
・デニーズ500円割引券 5,000円分
・デニーズドリンクバー無料券×6枚（最大 3,564円相当）
・国産野菜の人参ドレッシング×1本（480円相当） 《7,000円セット限定》
・ほろほろお肉の欧風ビーフカレー×1食（680円相当） 《7,000円セット限定》
・チーズにこだわったカルボナーラ×1食（580円相当）
・香り際立つトマトクリーム×1食（580円相当）
・スパイス香るデリーチキンカレー×1食（580円相当）
・旨味広がる濃厚バターチキンカレー×1食（580円相当）
「2026福袋」概要
【予約】
期間：2025年11月14日（金）～12月11日（木）
予約は店舗でのみ受け付けますので、購入をご希望の店舗へ直接お問合せください
【販売】
期間：2025年12月12日（金）～2026年1月31日（土）
商品は店頭でご購入いただけます
※販売数量に達した時点で、期間終了を待たず予約及び販売は終了となります
【販売店舗】
デニーズ全店
【販売価格】
5,000円（税込）/7,000円（税込）
【バッグのカラー】
ブラック/チャコールグレー 2色展開
※本リリースに掲載されている画像はイメージです
※掲載メニューの販売やサービスの内容は、予告なく変更、または終了する場合がございます
※掲載商品はなくなり次第終了となります
※クーポン券類の使用上の注意事項はクーポン券裏面の記載、ホームページをご覧ください
※掲載商品は消費税8%です
※本リリースの価格は全て税込み価格となっております
※ドリンクバー割引券は単品ドリンクバーの価格（594円）で試算しています
本件に関するお問合わせ先
株式会社 デニーズジャパン
PR・SP部 広報
電話：03-6238-3567
メールアドレス：communication@7fs.7andi.co.jp
FAX：03-3221-7285
関連リンク
デニーズ特設ページ
https://www.dennys.jp/campaign/fukubukuro/
デニーズの「2026福袋」は、お客様の好みに合わせてお選びいただけるよう、5,000円と7,000円の福袋をご用意しました。内容は、食品ブランド「Denny’s Table」の人気商品かつ持ち運び可能な常温商品と、デニーズの割引券やドリンクバー無料券、さらにこれからの季節にぴったりのオリジナルキルティングバッグがついたお得な内容となっています。
当社は2023年より Denny’s Tableブランドでバッグ付きのセット販売をしており、お客様より大変ご好評いただいています。今回、幅広い年代の方にお使いいただける2色展開のキルティングバッグをセットとし、Denny’s Tableの商品をお手に取ったことがない方々にとっても、選んでいただけるような企画となっています。
「2026 福袋」の事前予約については、デニーズの店舗でのみ受け付けとなります。予約は2025年11月14日（金）から12月11日（木）の間となり、お渡しは、2025年12月12日（金）から2026年1月31日（土）の間となります。デニーズ各店舗で予定販売数量に達した時点で、期間終了を待たず予約及び販売は終了となります。
【2026 福袋】税込5,000円 最大3,884円お得！
・デニーズオリジナル キルティングバッグ×1 個
（横 280×縦 240×底 130 ㎜ キルティング生地、外ポケット2つ＋内ポケット6つ付き）
・デニーズ500円割引券 3,000円分
・デニーズドリンクバー無料券×6枚（最大 3,564円相当）
・チーズにこだわったカルボナーラ×1食（580円相当）
・香り際立つトマトクリーム×1食（580円相当）
・スパイス香るデリーチキンカレー×1食 （580円相当）
・旨味広がる濃厚バターチキンカレー×1食（580円相当）
【2026 福袋】税込7,000円 最大5,044円お得！
・デニーズオリジナル キルティングバッグ×1 個
（横 280×縦 240×底 130 ㎜ キルティング生地、外ポケット2つ＋内ポケット6つ付き）
・デニーズ500円割引券 5,000円分
・デニーズドリンクバー無料券×6枚（最大 3,564円相当）
・国産野菜の人参ドレッシング×1本（480円相当） 《7,000円セット限定》
・ほろほろお肉の欧風ビーフカレー×1食（680円相当） 《7,000円セット限定》
・チーズにこだわったカルボナーラ×1食（580円相当）
・香り際立つトマトクリーム×1食（580円相当）
・スパイス香るデリーチキンカレー×1食（580円相当）
・旨味広がる濃厚バターチキンカレー×1食（580円相当）
「2026福袋」概要
【予約】
期間：2025年11月14日（金）～12月11日（木）
予約は店舗でのみ受け付けますので、購入をご希望の店舗へ直接お問合せください
【販売】
期間：2025年12月12日（金）～2026年1月31日（土）
商品は店頭でご購入いただけます
※販売数量に達した時点で、期間終了を待たず予約及び販売は終了となります
【販売店舗】
デニーズ全店
【販売価格】
5,000円（税込）/7,000円（税込）
【バッグのカラー】
ブラック/チャコールグレー 2色展開
※本リリースに掲載されている画像はイメージです
※掲載メニューの販売やサービスの内容は、予告なく変更、または終了する場合がございます
※掲載商品はなくなり次第終了となります
※クーポン券類の使用上の注意事項はクーポン券裏面の記載、ホームページをご覧ください
※掲載商品は消費税8%です
※本リリースの価格は全て税込み価格となっております
※ドリンクバー割引券は単品ドリンクバーの価格（594円）で試算しています
本件に関するお問合わせ先
株式会社 デニーズジャパン
PR・SP部 広報
電話：03-6238-3567
メールアドレス：communication@7fs.7andi.co.jp
FAX：03-3221-7285
関連リンク
デニーズ特設ページ
https://www.dennys.jp/campaign/fukubukuro/