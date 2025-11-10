¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô£Á£Ô£Í¤Î²»À¼¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç²ìÍè¸¿Í¤µ¤ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥¤¥¹¤Ë¡ª
～¿·´ë¶ÈCM¡ØÇÐÍ¥ ²ìÍè¸¿Í¤¬Å¾À¸¤·¤¿¤é£Á£Ô£Í¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¤ÎÏ¢Æ°´ë²è～
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾¶¶ ÀµÌÀ¡Ë¤Ï¡¢¡È¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢Æü¾ï¤ÎÌ¤Íè¤òÀ¸¤ß¤À¤·Â³¤±¤ë¡£¡É¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤òµ¯ÅÀ¤Ë¤·¤¿´ë¶È¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Á´4ÏÃ¹½À®¤Î´ë¶ÈCM¡ØÇÐÍ¥ ²ìÍè¸¿Í¤¬Å¾À¸¤·¤¿¤é£Á£Ô£Í¤À¤Ã¤¿¡Ù¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô£Á£Ô£Í¤Î²»À¼¤Î°ìÉô¤ò²ìÍè¸¿Í¤µ¤ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥¤¥¹¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¡££Á£Ô£Í¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¡¢¾®¤µ¤Ê¶Ã¤¤È³Ú¤·¤µ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¡¢£Á£Ô£Í¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂÎ¸³¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î´ë¶ÈCM¤Ï¡¢¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¤ÎÂ¿µ¡Ç½£Á£Ô£Í¤ËÅ¾À¸¤·¤¿²ìÍè¸¿Í¤µ¤ó¤¬¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Åö¼Ò¤ÎÁÛ¤¤¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¿´¤ÎÀ¼¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êº¤¤ê¤´¤È¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¯Á´4ÏÃ¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£Æü¾ï¤ÎÃæ¤ÇÁø¶ø¤¹¤ë¤è¤¯¤¢¤ë¡ÈÉÔ¡É¤ò¡¢¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô£Á£Ô£Í¤Ç²ò¾Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¿Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¡ÊÍ½Äê¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Ìó28,000Âæ¤Î£Á£Ô£ÍÁ´Âæ¤Ç¡¢²»À¼¤ò²ìÍè¸¿Í¤µ¤ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥¤¥¹¤Ø¤È½ç¼¡ÊÑ¹¹¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¼è°ú³«»Ï»þ¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤»¡×¡¢½ªÎ»»þ¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢²ìÍè¤µ¤ó¤Î¿Æ¤·¤ß¤Î¤¢¤ëÀ¼¤¬Î®¤ì¤Þ¤¹¢¨¡£¤Þ¤ë¤Ç²ìÍè¸¿Í¤µ¤ó¤¬Å¾À¸¤·¤¿£Á£Ô£Í¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢´ü´ÖÃæ¤Ï£Á£Ô£Í²èÌÌ¤Ë¤â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥¿¥ó¤òÀßÃÖ¤·¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý³°¤Î¤ª¼è°ú¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¤Ï¡¢¡È¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢Æü¾ï¤ÎÌ¤Íè¤òÀ¸¤ß¤À¤·Â³¤±¤ë¡£¡É¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://www.sevenbank.co.jp/branding/campaign202510/
¢£´ë¶ÈCM¡ØÇÐÍ¥ ²ìÍè¸¿Í¤¬Å¾À¸¤·¤¿¤é£Á£Ô£Í¤À¤Ã¤¿¡Ù
¡ãÂè1ÏÃ ²ìÍè¸¿Í¡¢£Á£Ô£Í¤Ë¤Ê¤ë¡ä¡¡2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¸ø³«
¡¡Ä«¡¢ÌÜ³Ð¤á¤ë¤È¸«ÃÎ¤é¤ÌÃê¾ÝÅª¤Ê¶õ´Ö¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ìÍè¤µ¤ó¡£¡Ö¤³¤³¤Ï¤É¤³¡©¤Ê¤Ë¡©¡×¤Èº®Íð¤¹¤ë²ìÍè¤µ¤ó¤¬À¼¤òÈ¯¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼¤«¸ý¤«¤é¤Ï¡¢¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô£Á£Ô£Í¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¥¿¥ê¥é¥ê¥é¥é¥ó¢ö¡×¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¸ÍÏÇ¤¦´Ö¤â¤Ê¤¯ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ªºâÉÛ¤òËº¤ì¤¿¤ªÊì¤µ¤ó¤ÈÌ¼¡£¡Ö¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ªºâÉÛËº¤ì¤¿¡Ä¡×¤È¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¿´¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿²ìÍè¤µ¤ó¤Ï¡¢¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª¶â¤ÎÆþ½Ð¶â¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤»¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¹¥Þ¥Û£Á£Ô£Í¡×¥µー¥Ó¥¹¢¨¤òÄÌ¤¸¤ÆÌµ»ö¤Ë½Ð¶â¤¬¤Ç¤¡¢¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤òÁ°¤Ë¡¢²ìÍè¤µ¤ó¤â¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤¡¡¢²¶¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È»×¤ï¤º´¶¿´¡££Á£Ô£Í¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿²ìÍè¤µ¤ó¤Î¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
YouTube¡§https://youtu.be/WRidxBQNJnc
¢¨¡Ö¥¹¥Þ¥Û£Á£Ô£Í¡×¥µー¥Ó¥¹¤Î¤´ÍøÍÑÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¯¤ï¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÂè2ÏÃ ²ìÍè¸¿Í¡¢£Á£Ô£Í¤Î»ÈÌ¿¤òÃÎ¤ë¡ä¡¡2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¸ø³«
¡¡¾¯¤·¤º¤Ä£Á£Ô£Í¤Î»Å»ö¤Ë¤â´·¤ì¤Æ¤¤¿²ìÍè¤µ¤ó¡£¤¢¤ëÆü¡¢»Å»ö¤ÇË»¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¡¢¸òÄÌ·ÏÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¤ò¼ê¤Ë¡Ö¥Á¥ãー¥¸Ëº¤ì¤Æ¤¿¡Ä¡×¤Èº¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£¡Ö¤½¤ì ²¶¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ä¤¨¤Ã ¤Ç¤¤ó¤Î²¶¡©¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤Îµ¡Ç½¤Ë»×¤ï¤º¶Ã¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ª¶â¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤ÎËèÆü¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤Ê¡£¤è¤· ¤¬¤ó¤Ð¤í¡ª²¶¡ª¡×¤È¡¢£Á£Ô£Í¤È¤·¤Æ·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
YouTube¡§https://youtu.be/-3YND7U63rw
¢¨¸òÄÌ·ÏÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¤Î¥Á¥ãー¥¸ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¯¤ï¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÂè3ÏÃ ²ìÍè¸¿Í¡¢£Á£Ô£Í¤À¤«¤é¤³¤½¡ä¡¡2025Ç¯11·î10Æü¡Ê·î¡Ë¸ø³«
¡¡¶õ¹ÁÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿£Á£Ô£Í¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤Î²ìÍè¤µ¤ó¡£½é¤á¤Æ¤Î½ÐÄ¥¤òÁ°¤Ë¡¢¹²¤Æ¤Æ£Á£Ô£Í¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«ー¥É¤ò¼è¤êËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£²ìÍè¤µ¤ó¤Ï¥«ー¥É¤ò£Á£Ô£Íµ¡Æâ¤Ë¼è¤ê¹þ¤ß¡¢ÊÝ´É¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ë¡£Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¡ÖÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¥¤¥ó¥¿ー¥Û¥ó¤òº¹¤·½Ð¤·¡¢¥«¥á¥é³ÎÇ§¤Ë¤è¤ê¥«ー¥É¤òÊÖµÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Â¿´¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¡¢¡ÖÃ¯¤Ë¤À¤Ã¤ÆºÇ½é¤Ï¤¢¤ë¤«¤é¡×¤È¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤ë²ìÍè¤µ¤ó¡££Á£Ô£Í¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤¬ÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¯É½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
YouTube¡§https://youtu.be/MRdXjPGgBnM
¢¨£Á£Ô£Í¤Ç¸½¶â¤ä¥«ー¥É¤ò¼è¤êËº¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¯¤ï¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Âè4ÏÃ¤Ï2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¼èºà¡¦¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥àÍÑURL¡§https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ö¥¹¥Þ¥Û£Á£Ô£Í¡×¥µー¥Ó¥¹¤Î¤´ÍøÍÑÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.sevenbank.co.jp/personal/atm/spAtm/spAtm_howto.html
¸òÄÌ·ÏÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¤Î¥Á¥ãー¥¸ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.sevenbank.co.jp/personal/atm/others/PLOGO9430.html
£Á£Ô£Í¤Ç¸½¶â¤ä¥«ー¥É¤ò¼è¤êËº¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://faqsearch.sevenbank.co.jp/answer/68c01dea700e23540e35bf63/
