フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ 「World Luxury Awards 2025」3部門同時受賞





フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ（所在地：沖縄県石垣市、総支配人：加藤康夫、以下当リゾート）は、この度、世界的な権威を誇る「World Luxury Awards 2025」において、ホテル部門、スパ部門、レストラン部門の3部門で栄誉ある賞を受賞いたしました。

ホテル部門「World Luxury Hotel Awards」とスパ部門「World Luxury Spa Awards」は昨年に続き2年連続での受賞という快挙を達成。さらに今年は新たにレストラン「HANARÉ」が「World Luxury Restaurant Awards」を受賞し、リゾート全体が国際的に高い評価を得ることとなりました。

この輝かしい成果は、ひとえに当リゾートを愛し、ご来訪くださるお客様お一人おひとりからの温かいご支持、そしてリゾートの魅力を日々創り上げているスタッフ一同の情熱の結晶です。この受賞を励みに、石垣島の美しい自然の中で、これからもお客様の心に深く刻まれる、かけがえのない時間をお届けしてまいります。

なお、今回の受賞を記念し、FUSAKI SPAとレストラン「HANARÉ」をご利用されるお客様に、特別なプレゼントをご用意いたしました。ぜひこの機会に、当リゾートが誇るラグジュアリーなリゾートライフをご体感ください。

■World Luxury Awards について

World Luxury Awards（ワールド・ラグジュアリー・アワード） は、2006年に創設された世界的なラグジュアリー・ホスピタリティ・アワードです。ホテル、スパ、レストランなど、世界中のラグジュアリー施設を対象に、卓越したサービスと体験を提供する施設を顕彰しています。世界各国の旅行者や業界専門家によるオンライン投票と審査を通じて、国別・地域別・大陸別・グローバルレベルで受賞施設が選出されます。毎年30万件を超える国際投票が行われ、サービスの質、施設デザイン、ホスピタリティ、ブランド価値などが総合的に評価されます。「World Luxury Hotel Awards」「World Luxury Spa Awards」「World Luxury Restaurant Awards」など、それぞれの分野で最も優れたラグジュアリー体験を提供する施設に贈られる、世界のホスピタリティ業界でもっとも権威ある賞のひとつとされています。

■受賞内容

ホテル部門: フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ（2年連続受賞）

Best Luxury Seaside Hotel in Asia

Best Luxury Beach Resort in East Asia

Best Luxury Family Beach Resort in East Asia

スパ部門: FUSAKI SPA（2年連続受賞）

Best Luxury Beach Resort Spa in East Asia

Best Luxury Couples Spa in East Asia

Best Luxury Hideaway Spa in East Asia

レストラン部門: HANARÉ（初受賞）

Best Innovative Cuisine in Asia

Best Luxury Innovative Restaurant in East Asia

Best Luxury Resort Restaurant in East Asia

■ホテル部門受賞コメント

フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ 総支配人 加藤康夫

この度、私どものホテル、スパ、そしてHANARÉが、栄誉ある世界的な賞を同時に受賞いたしましたこと、この上ない喜びでございます。この栄誉は、ひとえに日頃よりご愛顧くださるお客様、そしてサービスの向上に情熱を注ぐスタッフの努力の賜物であり、深く感謝申し上げます。

当リゾートは、石垣島の西側に位置し、平野、山、そしてサンゴ礁の海が織りなす、約86,000平方メートルの広大な自然に抱かれたリゾートです。

島内有数のサンセットスポットとして知られるエメラルドグリーンのビーチ、石垣島最大級のプール、地元の恵みを活かしたレストランやバー、大浴場、フィットネスジム、託児サービスなど充実した施設を備え、リゾート内で一日中、優雅な時間をお過ごしいただけます。

19タイプ398室の多彩な客室が、非日常と日常が交差する｢暮らすような旅｣をご提供いたします。

これからも石垣島の雄大な自然の素晴らしさと共に、心に深く刻まれるラグジュアリーな体験をお届けできますよう、一層精進してまいります。

所在地：沖縄県石垣市新川1625番地

TEL: 0980-88-7000

公式ウェブサイト：https://www.fusaki.com/

宿泊プラン：https://www.fusaki.com/plan/









■スパ部門受賞コメント

FUSAKI SPAリーダー 渡邉啓子

FUSAKI SPAは、まるで南国リゾートの隠れ家を訪れているような非日常を感じていただけるトリートメントをご提供しています。石垣島の海水から作られた塩を使用したホテルオリジナルメニューの「フサキシグネチャー」や、英国コッツウォルズ発祥のライフスタイルブランド「bamford」のメニューをご用意しております。お二人同時に施術可能なペアルームも完備し、母娘やご友人、カップルなどでリラックスタイムをお過ごしいただけます。今回、昨年に引き続き世界的な賞をいただけたことは、FUSAKI SPAでのひとときがお客様にとって『特別な癒し』となれた結果であり、大変嬉しく思っております。島のエネルギーを感じる空間で、これからも心を込めたおもてなしを続けてまいります。

TEL:0980-88-7098

公式ウェブサイト：https://www.fusaki.com/spa/

ご予約：https://fusakispa.spayoyaku.com/





【The World Luxury Awards受賞記念】FUSAKI SPA 石垣の塩プレゼント

【期間】2025年11月10日（月） ～2025年12月10日（水）

【対象】FUSAKI SPA トリートメントをご利用のお客様

【内容】石垣の塩 （満月の夜の塩）と石垣の塩（新月の塩）のセットをプレゼント

※石垣の塩Ⓡは登録商標で株式会社石垣の塩が製造しています。

■レストラン部門受賞コメント

HANARÉシェフ 反町世俊

『琉球の文化をイノベーティブに表現』をコンセプトに、ホテル内のレストランHANARÉ（ハナレ）は沖縄産食材に強いこだわりを持ち、地元の石垣島や八重山の農家から仕入れた食材を中心に使用しています。和食、中国料理、東南アジアの技法や調味料・スパイスを使い、独自の料理世界に仕上げています。その想いが国際的な舞台で評価されたことを光栄に思います。この島を訪れる理由となるような、感動的な一皿をこれからも追求し続けてまいります。なお、11月1日より新コース「豊年夜（ゆがふちゅんじゅく）」を提供していますので、ぜひこの機会にご体験ください。

TEL: 0980-88-7095

公式ウェブサイト：https://hanare-ryukyu-shintenchi.com/

ご予約：https://s.fusaki.com/WLA25_hanare





【The World Luxury Awards受賞記念】- ウェルカムドリンクプレゼント

【期間】2025年11月10日（月）～2025年12月10日（水）

【対象】HANARÉご利用のお客様

【内容】お食事の際に、ホテルセレクト ウェルカムドリンクをお一人様につき1杯ご提供

―「フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ」概要 ―





フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズは石垣島の西側に位置し、市街地から5kmほど離れた平野・山・海・サンゴ礁が織りなす、変化に富んだ美しい自然が広がる約86,000平方メートルのリゾートホテルです。

ホテル敷地内には約1kmにわたるエメラルドグリーンの海が美しい夕日の名所でもあるフサキビーチや、そのビーチに沿うように配された石垣最大級のプール、地元の食材を取り入れたレストランやバーを含む7つの料飲施設、有資格者在中の託児施設や、リゾートウェア・地元アーティスト作品やお土産などが並ぶショップ、大浴場、ジムなど外出しなくても一日中楽しめる施設が充実しています。客室は3階建てのホテル棟と琉球赤瓦屋根のヴィラ、19タイプ398部屋からなり、４つのスイートルームやプール付き客室、ファミリールーム、バリアフリールームなど様々な旅のスタイルを叶え、ゲストの皆さまにご愛顧いただいております。

・ホテル名称：フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ

・所在地：沖縄県石垣市新川1625番地

・アクセス：石垣空港から車で約35分、石垣港離島ターミナルより車で約15分

・代表者：総支配人 加藤康夫

・開業年月：1982年7月

・客室数：398室

・料飲施設：レストラン4軒、ラウンジ＆BAR、ビーチサイドレストラン（夏期）、ビーチサイドBAR

・その他施設：プール／ビーチステーション／ベビー＆キッズルーム／SPA／ショップ／バンケットホールほか

・敷地面積：約86,000m²

・延床面積：約28,000m²

・お問合せ：TEL：0980-88-7000

・公式ウェブサイト：https://www.fusaki.com/

★現地スタッフ撮影フォト＆ビデオ随時配信中

フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ 公式インスタグラムアカウント @fusaki_ishigaki

https://www.instagram.com/fusaki_ishigaki/

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp