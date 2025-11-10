2026Ç¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥ì¥ó¥Àー¡Ö½»Í§ÎÓ¶È¤Î¿¹¡×¡¡ÃêÁª¤Ç400Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¡½»Í§ÎÓ¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹¡§¸÷µÈ ÉÒÏº¡¡ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï¼ÒÍÎÓ¤ò»£±Æ¤·¤¿2026Ç¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥ì¥ó¥Àー¡Ö½»Í§ÎÓ¶È¤Î¿¹¡×¤òÃêÁª¤Ç400Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡½»Í§ÎÓ¶È¥°¥ëー¥×¤Ï1691Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢330Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¿¹¡×¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖÌÚ¡×¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤È¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÌ³¤Æ»¤«¤é¶å½£¤Ë¹¤¬¤ëÌó4.8Ëüha¡Ê¹ñÅÚ¤ÎÌó1/800¡Ë¤Î¼ÒÍÎÓ¤Î»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÊÑ²½¤òÂª¤¨¤¿¥«¥ì¥ó¥Àー¤Ï¡¢ËèÇ¯¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Î¥«¥ì¥ó¥Àー¤Ï¡¢¡ÖÁ´¹ñ¥«¥ì¥ó¥ÀーÅ¸¡×¤ÎÂè2ÉôÌç¢¨¹¤Ç¡¢¶ä¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢ÆüËÜ°õºþ»º¶ÈÏ¢¹ç²ñ²ñÄ¹¾Þ¢¨²¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¼ÒÍÎÓ¤ÎÉ÷·Ê¤òÂêºà¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢2026Ç¯¤Î¥«¥ì¥ó¥Àー¤Ï¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¿¹¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥³¥é¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¢¤¨¤Æ¡¢°é¤Æ¤Æ¡¢È²¤Ã¤Æ»È¤¤¡¢¤Þ¤¿¿¢¤¨¤ë¡£¡ÖÎÓ¶È¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿¹¤È¿Í¤È¤ÎË¤«¤Ê´Ø·¸¤ò¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÈþ¤·¤¤¿¹¤ÎÉ÷·Ê¤È¤È¤â¤Ë¤¼¤Ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ï¿¹ÎÓ·Ð±Ä¤«¤éÌÚºà·úºà¤ÎÀ½Â¤¡¦Î®ÄÌ¡¢¸Í·ú½»Âð¡¦ÃæÂçµ¬ÌÏÌÚÂ¤·úÃÛ¤ÎÀÁÉé¤äÉÔÆ°»º³«È¯¡¢ÌÚ¼Á¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹È¯ÅÅ¤Þ¤Ç¡ÖÌÚ¡×¤ò¼´¤È¤·¤¿»ö¶È¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖMission TREEING 2030¡×¤Ç¤Ï½»Í§ÎÓ¶È¤Î¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥ó¡Ö¥¦¥Ã¥É¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤ò²ó¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¿¹ÎÓ¤ÎCO2µÛ¼ýÎÌ¤òÁý¤ä¤·¡¢ÌÚÂ¤·úÃÛ¤ÎÉáµÚ¤ÇÃºÁÇ¤òÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ê¸ÇÄê¤·¡¢¼«¼Ò¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎÃ¦ÃºÁÇ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤ÎÃ¦ÃºÁÇ¥·¥Õ¥È¤Ø¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÅö¼Ò¥°¥ëー¥×ÆÈ¼«¤Î¡Ö¥¦¥Ã¥É¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¤òÄó¶¡¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ 1¡ÖÁ´¹ñ¥«¥ì¥ó¥ÀーÅ¸¡×¤Ï1950Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ25Ç¯¡Ë¤Ë³«»Ï¤·¤¿¡¢¥«¥ì¥ó¥Àー¤Î°õºþµ»½Ñ¤ä´ë²è¡¦¥Ç¥¶¥¤¥óÎÏ¤Ê¤É¤ËÍ¥¤ì¤¿ºîÉÊ¤Î¸ø³«¤Ë¤è¤ê¡¢Ê¸²½¸þ¾å¤Ø¤Î´óÍ¿¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Å¸¼¨²ñ¡£Âè£²ÉôÌç¤È¤Ï¡¢B to C¸þ¤±´ë¶È¥«¥ì¥ó¥Àー¡Ê°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤ËÇÛÉÛ¤¹¤ë¥«¥ì¥ó¥Àー¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ëÉôÌç¡£
¢¨ 2ÆüËÜ°õºþ»º¶ÈÏ¢¹ç²ñ²ñÄ¹¾Þ¤È¤Ï¡¢À½ÈÇ¡¦°õºþµ»½Ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿å½à¤¬¹â¤¯¡¢µ¡Ç½À¤ä»Ô¾ìÀ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ËÂ£¤é¤ì¤ëÆÃÊÌ¾Þ¡£
