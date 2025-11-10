CyberArk、特権制御でAIエージェントを保護する 業界初のアイデンティティ セキュリティ ソリューションを発表
※本リリースは、米国マサチューセッツ州/イスラエルにて現地時間2025年11月4日に発表したリリースの抄訳です。
アイデンティティ セキュリティ カンパニーであるCyberArk 〈 https://www.cyberark.com/ja/ 〉（NASDAQ：CYBR〈 https://investors.cyberark.com/investor-overview/default.aspx 〉）は、本日、CyberArk Secure AI Agents Solution〈 https://www.cyberark.com/ja/solutions/secure-agentic-ai/ 〉の一般提供開始*⊃1; を発表しました。本ソリューションは、CyberArk Identity Security Platform〈 https://www.cyberark.com/ja/products/ 〉に業界初の特権制御を追加し、急速に成長するAIエージェント アイデンティティを保護します。
● AIエージェント アイデンティティに対する特権制御、可視性、コンプライアンスを提供
● CyberArkのアイデンティティ セキュリティ機能を拡張し、エンタープライズ規模でAI駆動型の自動化を保護
組織がタスクの自動化と効率化のためにAIエージェントを急速に採用する中、これらの自律的なエンティティは、強力かつ特権を持つ可能性のある新しいアイデンティティ クラスとして台頭しています。AIエージェントは、エージェントのハルシネーション（幻覚）、悪用、悪意のある攻撃者による乗っ取りの可能性など、新たなリスクをもたらします。これらのリスクは、エージェントが権限昇格で特権を必要とする場合にさらに高まります。
CyberArk Secure AI Agents Solutionは、適切なレベルの特権制御を適用することでこれらの課題に対処し、AIエージェントが必要なときに必要なアクセス権のみを持ち、それ以上の権限は持たないことを確実にします。このアプローチにより、リスクが軽減され、不正アクセスを防止できるため、組織が自信を持ってAI駆動型の施策を拡大できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333911&id=bodyimage1】
＜AIエージェント管理ダッシュボード＞
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333911&id=bodyimage2】
＜AIエージェント管理ダッシュボード＞
CyberArkのCEOであるマット・コーエンは次のように述べています。
「組織がAIエージェントを導入する際、開発者とセキュリティ担当者の双方は、エージェントが昇格された特権アクセスを必要とする場合に、アイデンティティ中心のリスクがどの様に拡大するのか理解する必要があります。強力なディスカバリー（検出）、堅牢な特権制御、包括的なライフサイクル管理がなければ、組織は可視性を失い、壊滅的なエージェント型攻撃への扉を開くリスクがあります。CyberArkは、人、マシン、AIエージェントを含むあらゆるアイデンティティ全体を独自の方法で保護し、適切なレベルの特権制御を適用することで、セキュリティとコンプライアンスを維持しながらイノベーションを可能にします」
AIエージェントの保護には特権に焦点を当てたアプローチが必要
CyberArkによる最新のCISO調査によると、AIエージェントの採用率は3年以内に76%に達すると予想されていますが、適切なセキュリティおよび特権制御を導入している組織は10%未満です。「Securing Agentic AI: Identity as the Emerging Foundation for Defense〈 https://www.cyberark.com/resources/white-papers/securing-agentic-ai-identity-as-the-foundation-of-defense 〉（エージェント型AIの保護：防御の新たな基盤としてのアイデンティティ）」レポートでは、以下のことが明らかになりました：
アイデンティティ セキュリティ カンパニーであるCyberArk 〈 https://www.cyberark.com/ja/ 〉（NASDAQ：CYBR〈 https://investors.cyberark.com/investor-overview/default.aspx 〉）は、本日、CyberArk Secure AI Agents Solution〈 https://www.cyberark.com/ja/solutions/secure-agentic-ai/ 〉の一般提供開始*⊃1; を発表しました。本ソリューションは、CyberArk Identity Security Platform〈 https://www.cyberark.com/ja/products/ 〉に業界初の特権制御を追加し、急速に成長するAIエージェント アイデンティティを保護します。
● AIエージェント アイデンティティに対する特権制御、可視性、コンプライアンスを提供
● CyberArkのアイデンティティ セキュリティ機能を拡張し、エンタープライズ規模でAI駆動型の自動化を保護
組織がタスクの自動化と効率化のためにAIエージェントを急速に採用する中、これらの自律的なエンティティは、強力かつ特権を持つ可能性のある新しいアイデンティティ クラスとして台頭しています。AIエージェントは、エージェントのハルシネーション（幻覚）、悪用、悪意のある攻撃者による乗っ取りの可能性など、新たなリスクをもたらします。これらのリスクは、エージェントが権限昇格で特権を必要とする場合にさらに高まります。
CyberArk Secure AI Agents Solutionは、適切なレベルの特権制御を適用することでこれらの課題に対処し、AIエージェントが必要なときに必要なアクセス権のみを持ち、それ以上の権限は持たないことを確実にします。このアプローチにより、リスクが軽減され、不正アクセスを防止できるため、組織が自信を持ってAI駆動型の施策を拡大できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333911&id=bodyimage1】
＜AIエージェント管理ダッシュボード＞
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333911&id=bodyimage2】
＜AIエージェント管理ダッシュボード＞
CyberArkのCEOであるマット・コーエンは次のように述べています。
「組織がAIエージェントを導入する際、開発者とセキュリティ担当者の双方は、エージェントが昇格された特権アクセスを必要とする場合に、アイデンティティ中心のリスクがどの様に拡大するのか理解する必要があります。強力なディスカバリー（検出）、堅牢な特権制御、包括的なライフサイクル管理がなければ、組織は可視性を失い、壊滅的なエージェント型攻撃への扉を開くリスクがあります。CyberArkは、人、マシン、AIエージェントを含むあらゆるアイデンティティ全体を独自の方法で保護し、適切なレベルの特権制御を適用することで、セキュリティとコンプライアンスを維持しながらイノベーションを可能にします」
AIエージェントの保護には特権に焦点を当てたアプローチが必要
CyberArkによる最新のCISO調査によると、AIエージェントの採用率は3年以内に76%に達すると予想されていますが、適切なセキュリティおよび特権制御を導入している組織は10%未満です。「Securing Agentic AI: Identity as the Emerging Foundation for Defense〈 https://www.cyberark.com/resources/white-papers/securing-agentic-ai-identity-as-the-foundation-of-defense 〉（エージェント型AIの保護：防御の新たな基盤としてのアイデンティティ）」レポートでは、以下のことが明らかになりました：