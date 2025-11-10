次のトレンドはこれ！BeautyCam新機能「AIネイル」、Z世代でバズること間違いなし！?

MEITU CHINA LIMITED

現在、AI技術の進化により、さまざまな機能が次々と登場しています。

中でも、最近話題となった「雪加工」は爆発的人気を誇り、その勢いは留まるところを知りません。

そんな中、次に注目されているのが「AIネイル」です。Z世代を中心に少しずつ認知度を高めているこの機能は、一体どのようなものなのでしょうか。

◼️アジアで人気を獲得

「AIネイル」はリリースされたばかりにも関わらず、アジア圏では既に100万ビューを超える注目度を誇ります。

TikTok参考例：

ID：pipipichyID：kyduyn997

その魅力は、100種類以上もの豊富なネイルデザインです。AIで生成されているにも関わらず、口コミでは「自然でまるで本物のネイルのよう」と評されています。

「奇抜で普段は挑戦しないネイルを試してみたい」「ネイルサロンで施術前にデザインを確認したい」といった用途で活用されています。

さらに、写真を撮った際にネイルがうまく映らなかった場合の応急処置としても便利です。

現代は「外見重視」の時代。ネイルにまで気を配るユーザーが増えていることからも、その人気の理由がうかがえます。

BeforeAfter他効果画像◼️AIネイルの使い方

1️⃣ BeautyCamを起動

2️⃣「美顔修正」から写真を選択

3️⃣「美顔補正」→「ネイル」

4️⃣ 好きなデザインを選ぶ/カスタムで自由に自分好みにデザイン

デザインは100種類以上！

ネイルが好きなあなたも、ネイルをしたことがないあなたも是非この機会にあなたに一番合うネイルを探してみませんか？

◼️BeautyCamの他人気機能について

現在、「雪加工」で話題のAI機能による三コマ加工以外にも、さまざまな新しい風景やエフェクトが登場しています。例えば、秋をモチーフにしたデザインやバースデーをテーマにした演出など、雪以外の景色でも楽しめるようになっています。

機能の場所について三コマ：紅葉狩り三コマ：バースデー

さらに、この三コマ加工はAIが写真を自動で解析して生成するため、とても簡単に遊べるのも魅力です。

◼️BeautyCamとは

BeautyCamは、自撮り撮影や写真加工に特化したスマートフォン向けカメラアプリです。

自然な美肌補正や顔・体型補正機能のほか、AIを活用した多彩なフィルターやモードを備えています。