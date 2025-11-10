こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
AIガバナンスツールCitadel AIの提供を開始～日本企業におけるAI活用の信頼性向上とガバナンス強化を支援～
プレスリリース
日鉄ソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：玉置 和彦、以下「NSSOL」）は、株式会社Citadel AI（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：小林 裕宜、以下「Citadel AI」）と販売代理店契約を締結いたしました。NSSOLはCitadel AIが提供するAIモデル監視・評価プラットフォームを活用し、お客様のAI導入・運用における品質保証とガバナンス強化を支援してまいります。
Citadel AIとの販売代理店契約締結の背景と目的
近年、生成AIや機械学習モデルの社会実装が加速する一方で、モデルの品質・透明性・公平性・セキュリティなどの課題が顕在化しています。特にエンタープライズ領域においては、AIの信頼性を確保しつつ業務に適用するための体制整備が急務となっています。
NSSOLはこれまで製造・金融・流通・ヘルスケアなど多様な業界で150社以上のAI導入支援を行い、データ基盤構築からAI開発・人材育成・運用定着、さらに近年注目される生成AIの業務適用まで包括的にサポートしてまいりました。今回の提携により、NSSOLの豊富な知見とCitadel AIの最先端技術を組み合わせることで、ISO規格やEU AI Act等の最新規制に対応したAIガバナンス体制の構築を支援し、日本企業におけるAI活用の信頼性と持続可能性を一層強化することで、安心してAIを事業に取り入れられる環境づくりに貢献してまいります。
Citadel AIについて
Citadel AIは、AIモデルの品質と信頼性を継続的に監視・評価するプラットフォームを提供しています。生成AIの安全性、公平性、セキュリティや、機械学習モデルの予測精度の変動やデータドリフトを自動検知する機能により、組織はAIシステムの透明性を確保しながら安全に運用することができます。また、国際的なAIガバナンス基準への準拠をサポートしており、製造・金融・公共分野を中心に幅広く導入が進んでいます。
主な特徴は以下の通りです。
1. モデル品質の可視化と継続的モニタリング
ハルシネーション※1やバイアス※2、データドリフトなどの異常検知によりAIの安定稼働を支援いたします。
2. 各企業・ユースケース固有のリスクを検出
生成AIならではの、ユースケースに即したきめ細かなリスクの検出が可能です。日本語はもちろん、英語・ドイツ語・中国語にも対応しています。
3. 組織横断的なガバナンス基盤
技術者向け技術レポートと、管理部門・監査部門向けのISO等に準拠したコンプライアンスレポートを同一基盤で自動生成し、規制対応を支援いたします。
エンドースコメント
Citadel AI株式会社 COO 松葉 威人氏
Citadel AIは、AIが誤った判断や予期せぬ動作を起こすリスクを可視化し、安全安心なAIを導入するための「AIガバナンスツール」を提供しています。AIの活用が広がる中で、安全性と信頼性の確保は、すべての企業に共通する最重要課題です。
このたび、長年にわたり日本企業のAI活用を支援してきた日鉄ソリューションズと協業を開始できることを大変光栄に思います。両社の強みを融合することで、より多くのお客様に対し、安全で責任あるAI利活用を支援し、日本企業が世界で競争力を高める一助となることを目指してまいります。
今後もNSSOLは、当社のパーパス「ともに未来を考え 社会の新たな可能性を テクノロジーと情熱で切り拓く」のもと、AIの品質・信頼性を確保しながら、お客さまの安心・安全なAI活用と持続的な価値創出に貢献してまいります。
企業概要
日鉄ソリューションズ株式会社
https://digitalpr.jp/table_img/814/122077/122077_web_1.png
株式会社Citadel AI
https://digitalpr.jp/table_img/814/122077/122077_web_2.png
（※1）ハルシネーション：AIモデル（特に生成AI）が事実に反している内容や誤った情報を、あたかも本当のことのように生成・出力してしまう現象のこと。
（※2）バイアス：AIが学習するデータやアルゴリズムに由来する「特定の方向への偏り」のこと。この偏りによって、AIの判断や出力結果が公平でなくなったり、意図しない誤った結果を出したりすることがあります。
・NS Solutions、NSSOL、NS（ロゴ）は、日鉄ソリューションズ株式会社の登録商標です。
・本文中の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
【本件に関するお問い合わせ先】
日鉄ソリューションズ株式会社
デジタルソリューション＆コンサルティング本部
E-mail：dts-ai-sales@jp.nssol.nipponsteel.com
【報道関係お問い合わせ先】
日鉄ソリューションズ株式会社
管理本部 総務部 広報グループ
E-mail：press@jp.nssol.nipponsteel.com
2025年11月10日
日鉄ソリューションズ株式会社
日鉄ソリューションズ株式会社
AIガバナンスツールCitadel AIの提供を開始
～日本企業におけるAI活用の信頼性向上とガバナンス強化を支援～
～日本企業におけるAI活用の信頼性向上とガバナンス強化を支援～
日鉄ソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：玉置 和彦、以下「NSSOL」）は、株式会社Citadel AI（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：小林 裕宜、以下「Citadel AI」）と販売代理店契約を締結いたしました。NSSOLはCitadel AIが提供するAIモデル監視・評価プラットフォームを活用し、お客様のAI導入・運用における品質保証とガバナンス強化を支援してまいります。
Citadel AIとの販売代理店契約締結の背景と目的
近年、生成AIや機械学習モデルの社会実装が加速する一方で、モデルの品質・透明性・公平性・セキュリティなどの課題が顕在化しています。特にエンタープライズ領域においては、AIの信頼性を確保しつつ業務に適用するための体制整備が急務となっています。
NSSOLはこれまで製造・金融・流通・ヘルスケアなど多様な業界で150社以上のAI導入支援を行い、データ基盤構築からAI開発・人材育成・運用定着、さらに近年注目される生成AIの業務適用まで包括的にサポートしてまいりました。今回の提携により、NSSOLの豊富な知見とCitadel AIの最先端技術を組み合わせることで、ISO規格やEU AI Act等の最新規制に対応したAIガバナンス体制の構築を支援し、日本企業におけるAI活用の信頼性と持続可能性を一層強化することで、安心してAIを事業に取り入れられる環境づくりに貢献してまいります。
Citadel AIについて
Citadel AIは、AIモデルの品質と信頼性を継続的に監視・評価するプラットフォームを提供しています。生成AIの安全性、公平性、セキュリティや、機械学習モデルの予測精度の変動やデータドリフトを自動検知する機能により、組織はAIシステムの透明性を確保しながら安全に運用することができます。また、国際的なAIガバナンス基準への準拠をサポートしており、製造・金融・公共分野を中心に幅広く導入が進んでいます。
主な特徴は以下の通りです。
1. モデル品質の可視化と継続的モニタリング
ハルシネーション※1やバイアス※2、データドリフトなどの異常検知によりAIの安定稼働を支援いたします。
2. 各企業・ユースケース固有のリスクを検出
生成AIならではの、ユースケースに即したきめ細かなリスクの検出が可能です。日本語はもちろん、英語・ドイツ語・中国語にも対応しています。
3. 組織横断的なガバナンス基盤
技術者向け技術レポートと、管理部門・監査部門向けのISO等に準拠したコンプライアンスレポートを同一基盤で自動生成し、規制対応を支援いたします。
エンドースコメント
Citadel AI株式会社 COO 松葉 威人氏
Citadel AIは、AIが誤った判断や予期せぬ動作を起こすリスクを可視化し、安全安心なAIを導入するための「AIガバナンスツール」を提供しています。AIの活用が広がる中で、安全性と信頼性の確保は、すべての企業に共通する最重要課題です。
このたび、長年にわたり日本企業のAI活用を支援してきた日鉄ソリューションズと協業を開始できることを大変光栄に思います。両社の強みを融合することで、より多くのお客様に対し、安全で責任あるAI利活用を支援し、日本企業が世界で競争力を高める一助となることを目指してまいります。
今後もNSSOLは、当社のパーパス「ともに未来を考え 社会の新たな可能性を テクノロジーと情熱で切り拓く」のもと、AIの品質・信頼性を確保しながら、お客さまの安心・安全なAI活用と持続的な価値創出に貢献してまいります。
以上
企業概要
日鉄ソリューションズ株式会社
https://digitalpr.jp/table_img/814/122077/122077_web_1.png
株式会社Citadel AI
https://digitalpr.jp/table_img/814/122077/122077_web_2.png
（※1）ハルシネーション：AIモデル（特に生成AI）が事実に反している内容や誤った情報を、あたかも本当のことのように生成・出力してしまう現象のこと。
（※2）バイアス：AIが学習するデータやアルゴリズムに由来する「特定の方向への偏り」のこと。この偏りによって、AIの判断や出力結果が公平でなくなったり、意図しない誤った結果を出したりすることがあります。
・NS Solutions、NSSOL、NS（ロゴ）は、日鉄ソリューションズ株式会社の登録商標です。
・本文中の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
【本件に関するお問い合わせ先】
日鉄ソリューションズ株式会社
デジタルソリューション＆コンサルティング本部
E-mail：dts-ai-sales@jp.nssol.nipponsteel.com
【報道関係お問い合わせ先】
日鉄ソリューションズ株式会社
管理本部 総務部 広報グループ
E-mail：press@jp.nssol.nipponsteel.com