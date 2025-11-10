こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
自治体PRイベント【わがまちブース石狩市】を開催します
北海道科学大学は、包括連携協定を締結している自治体との新たな取り組みとして、本学初となる自治体PRイベント「わがまちブース」を開催しております。
第２回となる今回は、石狩市が出展し、観光・産業・暮らしの魅力を紹介するとともに、石狩市内企業による産業PRを実施します。
会場では、石狩市が提供する「厚田りんごようかん」の試食（アンケート回答者向け）のほか、地元企業による製品展示や試食提供、企業紹介を行います。
学生が地域の企業や食、技術に直接触れることで、地域産業への理解を深め、将来的な地域参画の機会創出につなげます。
また、イベント後には本学建築学科による、石狩市をフィールドにしたまちづくり型設計演習の学生発表を実施します。
学生たちは「集合住宅からローカルコモンズを創出する」をテーマに、石狩市花川北の実際の敷地を想定した“地域に開かれた集合住宅”の提案を行います。
フィールドワークで得た地域理解をもとに、
・コモンズ（共有空間）の創出
・多様な住民が交流するソーシャルミックス
・地域への寄与と関係性づくり
といった視点から、石狩市の魅力や可能性を高める新しい住宅のあり方を検討します。
本イベントは、大学と自治体が協働し、地域の魅力・産業・暮らしを学生が体感することで、地域貢献人材育成と関係人口拡大を目指す取り組みです。
＜わがまちブース開催概要＞
日 時 2025年11月14日（金）11:00～13:00
会 場 北海道科学大学 Ｅ棟１階ホール
内 容 石狩市PRブースの設置（入場無料・申込不要）
市内企業による出展・製品紹介・試食提供
石狩市提供「厚田りんごようかん」試食（アンケート回答者向け）
出展予定
石狩市、㈱フジ、㈱ホクビー、㈱彩工房、㈱徳重、佐藤水産㈱
＜建築学科 学生発表スケジュール＞
日 時 13:30～17:00頃まで
▼本件に関する問い合わせ先
地域連携課
住所：札幌市手稲区前田7条15丁目4-1
TEL：011-688-2371
FAX：011-688-2392
メール：koho@hus.ac.jp
