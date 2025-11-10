ウイスキーの資格認定制度の最難関『マスター・オブ・ウイスキー試験』二次試験を2026年２月22日（日）に実施いたします

株式会社ウイスキー文化研究所

株式会社ウイスキー文化研究所（本社：東京都渋谷区、代表：土屋守）は、ウイスキーコニサー資格認定制度の最難関「マスター・オブ・ウイスキー」の二次試験の実施日を2026年２月22日（日）とすることに決定しました。

「マスター・オブ・ウイスキー」試験は、論文審査の一次試験、筆記・テイスティング・口頭試問の二次試験があり、合格発表は2026年3月下旬を予定しております。

現在は一次試験の申込受付中で、申込期限は2025年12月15日（月）までです。

2025年度 マスター・オブ・ウイスキー（MW）試験について

2025年2月に実施した同二次試験の様子- 一次試験の申込受付開始のプレスリリースはコチラ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000251.000119996.html)- 詳しい概要や申し込みはウイスキーコニサーホームページ(https://whiskyconnoisseur.jp/outline/)で公開しています

【開催概要】

「マスター・オブ・ウイスキー（MW）試験」 一次試験

受験申込期間：2025年10月15日（水）～12月15日（月）

受験資格：20歳以上、ウイスキー文化研究所会員かつウイスキープロフェッショナル（WP）保有者であること

受験料：22,000円（税込）

試験内容：論文審査（執筆規定についてはウイスキーコニサーホームページの試験概要をご確認ください）

合格発表：2026年1月下旬

「マスター・オブ・ウイスキー（MW）試験」 二次試験

受験資格：一次試験合格者および昨年度の一次試験合格者 （一次試験免除）

受験料：22,000円（税込）

試験日時：2026年2月22日（日）

試験会場：東京

試験内容：記述式筆記試験＋官能試験＋口頭試問

合格発表：2026年3月下旬

※二次試験合格者には資格認定料（33,000円）を申し受けます。

【実施概要・受験申込方法】

詳細については、ウイスキーコニサーホームページをご確認ください。

https://whiskyconnoisseur.jp/prepare/

「ウイスキーコニサー」 とは

コニサーとは「鑑定家」の意味で、ウイスキー文化研究所が主宰する、日本で唯一のウイスキーに関するあらゆる知識、鑑定能力を問う資格認定制度です。資格には3段階あり、第一段階の「ウイスキーエキスパート」に始まり、「ウイスキープロフェッショナル」、そして最終段階の「マスター・オブ・ウイスキー」と段階を踏んで取得していきます。

https://whiskyconnoisseur.jp/ （ウイスキーコニサーHP）

「ウイスキー文化研究所」 について

ウイスキー文化研究所は、ウイスキー評論家の土屋守が代表を務めるウイスキー文化の普及団体です。2001年3月の発足以来、国内外のウイスキー・酒文化全般を深く学ぶべく研究を重ね、情報の収集および発信を行っています。また業界に関わる方々とともに、ウイスキー愛好家や飲み手の育成、ウイスキー文化の普及を目的とした取り組みを企画・立案、実施してきました。

国内で唯一のウイスキー専門誌『Whisky Galore』の編集・発行、ウイスキーフェスティバルなどのイベントの企画・運営のほか、ウイスキーに関する知識、鑑定能力を問う資格認定制度「ウイスキーコニサー資格認定試験」や、ウイスキーを楽しむための知識を問う「ウイスキー検定」を主催しています。また、2019年より世界のウイスキーおよびスピリッツを審査する、日本で唯一の品評会「東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション（TWSC）」も運営しています。

【会社概要】

社名︓株式会社ウイスキー文化研究所

本社所在地︓〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-10-5 テック広尾ビル5F

代表取締役︓土屋 守

事業内容︓ウイスキーガロア編集発行／ウイスキーコニサー資格認定試験教本編集発行／ウイスキー関連書籍執筆、監修／ウイスキーフェスティバル企画・運営／ウイスキーコニサー資格認定試験企画・運営／ウイスキー検定運営／東京ウイスキー&スピリッツコンペティション（TWSC）運営／ウイスキーの製造アドバイス・技術指導

設立︓ 2001年3月

HP︓https://scotchclub.org/