【新店オープン】全国200店舗、東京で行列のできる居酒屋『新時代』2025年11月25日(火)『新時代 浜松鍛冶町店』NEWOPEN

株式会社ファッズ

オープンから4日間限定！超お得な4日間！ドリンク全品94円（税込103円）セールを開催！

オープンを祝しまして、11月25日(火)～11月28日(金)はメガ以外のドリンク全品、何杯飲んでも終日1杯94円(税込103円)のオープン記念イベントを開催いたします！新時代創業者「さのなおし」(@sanonaoshi)のInstagramフォロワー様限定となっております。このチャンスをお見逃しなく！

さのなおしInstagram(https://www.instagram.com/sanonaoshi/)

◆店舗概要

店 名 : 新時代 浜松鍛冶町店

住 所 : 〒430-0933 静岡県浜松市鍛冶町321-8 鍛冶町ビル２F

電 話：0534-56-6680

営業時間 : 平日17:00～1:00 金土祝前日17:00～2:00

開 店 日 : 2025年11月25日（火）

店舗情報(https://www.hotpepper.jp/strJ004470576/)

全国各地の街を元気にする！話題の新時代とは？

1)累計販売2.8億本、新時代名物『伝串」

『新時代』にご来店頂いた方が必ずといっていいほど、ご注文頂くのが『伝串』です。伝串は、1本50円（税込55円）の揚げ鶏皮串です。一度食べると、やみつき。思わず何本も食べたくなり、平均お一人5本以上ご注文頂く、名実ともに名物商品です。

■伝串の美味しさの秘密は下記3つ。

１.【鶏皮】余分な脂を落としてコラーゲ ンのみを残し美味しいパリもち食感に。

２.【タレ】万病に効くとされる高麗人参を贅沢に入れ、高麗人参独特の臭みを消して美味しい甘辛タレに仕上げています。

３.【スパイス】主成分が大豆で、塩分ゼロを実現したスパイスがやみつき感をUPさせます。

◼️見て楽しい、食べておいしい！『伝串ピラミッド』が生む笑顔の連鎖

伝串を、10本(4段)、21本(6段)、36本(8段)と、ご注文いただくと、綺麗なピラミッド状で提供され、『伝串ピラミッド』は新時代の風物詩となりました。SNS上では毎日投稿頂くほどの人気の商品です。

「伝串」は、株式会社ファッズが商標権を持つ特許庁の登録商標です。

伝串には食べて美味しいだけでなく、「お客様を最高の笑顔にする」という力があります。

伝串を提供しただけで、お客様が笑顔になる、食べてさらに笑顔になる、まさに「1000の街を元気にする」居酒屋なのです。

焼き鳥という既存ジャンルではなく、「伝串」という唯一無二のポジションを日本中で築いています！

2）老若男女から愛される 行列のできる居酒屋

新時代は「１０００の街を元気にする」ことを目指し、上は北海道、下は沖縄と全国各地に現在約１７０店舗＝１７０の街を元気にしてきました。お店を作ることで社会貢献を行っており、具体的には１.お客様の明日への活力２.雇用３.消費４.犯罪防止５.納税があります。そして今回は浜松の街をもっと明るく元気にしていきます！

そんな新時代は普通の居酒屋とは違いどの街にいっても大行列ができます。

なぜ行列ができるのか？

新時代は「揚げ皮串発祥」のお店であり、名物の『伝串』は、特許庁から認められる唯一無二の大ヒット商品です。並んででも「伝串」を体験されたいというお客様が多く、連日行列ができる大人気の居酒屋です。1000の街を元気にするため、全国の街を一つずつ元気にしており、今回は浜松に出店。浜松だけでなく、静岡全体を元気にします。オープン前から大行列ができること間違いなしです。

3）元プロサッカー選手！異色の経歴を持つ創業者

さのなおし 1975年9月4日(串の日)生まれ、8歳の時にサッカーをはじめ、岐阜県立岐阜工業高等学校ではインターハイ、全国高校サッカー選手権に出場。卒業後、サッカー王国ブラジルへ。5年間プロサッカー選手としてブラジルサンパウロ州で活躍。25歳で怪我のため引退後、父親が経営する建築会社に身を投じる。しかし、ブラジルのスラム街でお世話になったある家族への恩から飲食業界に転身。2006年株式会社ファッズを創業。2010年新時代1号店をオープン。2023年外食アワードを受賞。現在は、今期着地でグループ年商280億円、従業員数6000名、200店を展開する。[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HfMDow2FWtM ]

新時代創業者・さのなおしは異色の経歴を持っています。

■元ブラジルのプロサッカー選手

高校卒業後、サンパウロ州のプロサッカーチームアメリカFC (サンパウロ州)に練習生として合流し、

1995年（平成6年）プロ契約を交わす。同年、同州のCAヴォトゥポランゲンセにプロとして移籍。

1996年（平成7年）サンタカタリーナ州のジョインヴィレECにプロとして移籍。

1997年（平成9年）サンパウロ州のプロクラブに移籍。

1998年（平成10年）大ケガを負い、翌シーズンも完治せず引退を決意。

1999年（平成11年）日本に帰国する。5年間で4チームに在籍。海外で活躍する日本人サッカー選手の先駆けとなった。

■キングカズ所属のアトレチコ鈴鹿のトップパートナー

株式会社ファッズがトップパートナー契約を結ぶ三浦知良選手所属のサッカーチーム「アトレチコ鈴鹿クラブ」2025シーズンのユニフォームの胸には「さのなおし」のロゴが入ります。

個人名がユニフォームの胸のロゴになるのは前代未聞のことです。

■外食アワード受賞歴あり

2023年12月5日（火）に発表された『外食アワード2023』を受賞いたしました。

圧倒的な意思決定のスピードと、サッカーの戦術を応用したチーム作りによる遂行力を活かし、大規模な組織を築き上げた経営手腕。また、6つの業態を成長軌道に乗せ、『業態作りの神』と称されるなど、卓越したマーケティング能力。この2点が評価され、受賞に至りました。

ファッズ代表紹介 https://www.phads.jp/message.html

さのなおし公式Instagram https://www.instagram.com/sanonaoshi/reels/?locale=de

本物の素材を生活価格で提供！毎日３万人が訪れる居酒屋の人気メニュー

【人気No１】噛めば噛むほど旨味が出る 国産親鶏炭火焼「どる焼き」 480円(税込528円)【人気No3】自分好みに♪潰し方自由！楽しい×おいしい「面倒くさいポテトサラダ ハーフ」380円(税込418円)【海苔10倍！】アオサの香りが口いっぱいに広がる「海苔10倍磯辺揚げ」380円(税込418円)

株式会社ファッズについて



2006年設立、【人は楽しいところに集まる】が企業文化。

「新時代」、「新時代44」、「鴨と豚料理とんぺら屋」、「生串打ち塩焼鳥 鳥ぶら」、「タイ王国政府認定レストラン スコンター」の計5ブランドの飲食店を首都圏を中心に全国に200店舗を展開しています。

社名のPHAD‘Sは、Partner（仲間）、Heart（心）、Agora（今 [ポルトガル語]）、Dream（夢）、サノイズム（プロ意識）の5つの頭文字から名付けられました。

■会社概要

社名：株式会社ファッズ

設立年月日：2006年5月2日

資本金：84,930,000円

株主構成：さのなおし 100%

年商：280億円

従業員数：6,000人（PA含む）

オフィス所在地：〈東京事務所〉〒105-0004 東京都港区新橋2-16-1ニュー新橋ビル521

〈名古屋本社〉〒461-0003 名古屋市東区筒井3-27-18

〈名駅事務所〉〒450-0002 名古屋市中村区名駅4-3-14 2F

U R L ： https://www.phads.jp