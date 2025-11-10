祝宴を彩る“ジャパニーズフレンチおせち”を販売開始 - 岩手・〈祭畤温泉かみくら〉より、Grand Chef SHOTA監修

株式会社ニア

1．背景・ねらい

近年、お正月のおもてなしや家庭での“特別な食”に対するニーズが高まっており、伝統的なおせち料理にも新たな価値・演出を求める声が増えています。

当館「祭畤温泉かみくら」では、地域・岩手の食材や温泉宿ならではの過ごし方を生かしながら、「和」の持つ奥深さとフレンチの技法によるモダンな美食体験を掛け合わせることで、これまでにない“おせち”の提案に至りました。

2．商品概要

商品名：ジャパニーズフレンチおせち

監修：Grand Chef SHOTA

特徴： 岩手県産の旬食材をふんだんに使用

和の重仕立てに、フレンチの技術を融合

一段ずつ丁寧に素材の旨味・香りを閉じ込め、上質な時間を演出

提供開始日：2025年12月29日～30日

価格：通常27,000円（税込） → 11月中予約限定24,300円（10％OFF）

販売数：数量限定（売り切れ次第終了）

販売方法：当館公式WEBサイト（https://near-online.com/）

メインメイン

3．宿と“おせち”との関わり

「祭畤温泉かみくら」は岩手県一関市の自然に囲まれた温泉宿です。静寂とぬくもりに満ちた環境のなか、宿泊だけでなく、食・滞在・地域の魅力を通じて“特別な時間”を提供しています。今回のおせちは、宿が培ってきたおもてなしの精神と地域の素材を活かす姿勢をそのままお正月の食卓に届けるものです。宿泊者以外の方にもお楽しみいただけるよう、ギフト・家族団らん用としてもご提案しております。

デザートお届けの際はこのように梱包されております。

4．早割キャンペーン／予約特典

11月中にご予約いただいたお客様限定で、10％OFFの早期割引を実施いたします。販売数に限りがあり、予定数に達し次第受付終了となりますので、お早めのご予約を推奨いたします。12月以降は通常価格・販売方法でのご案内となります。

5．今後の展開・展望

今後は、おせちだけでなくオリジナルクラフトビールやクラフトコーラといったシェフ監修商品についても、順次販売を開始してまいります。

------------------------------

会社／宿泊施設情報

【施設名】祭畤温泉かみくら

【所在地】岩手県一関市厳美町字祭畤32

【URL】https://m-kamikura.com/