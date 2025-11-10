日本交通の東京観光タクシーで、寒い季節も夜景を快適に満喫！「イルミネーションタクシー」冬季限定運行

日本交通株式会社

日本交通株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：若林泰治、以下日本交通）は、プライベートな空間から都内各所のイルミネーションスポットや夜景を満喫できる観光タクシー「イルミネーションタクシー」の受付を、2025年11月10日（月）から開始します。2025年11月13日（木）から2025年12月25日（木）までの期間限定で運行します。

観光ガイド資格を持つ選抜乗務員が、人混みを避けて快適に、かつ効率よく、この時期だけの華やかに彩られた街をご案内します。デートや推し活、ご家族やお友達同士でのお出かけ、大切な方へのプレゼントとしてご利用いただけます。

観光のプロがご案内！下車もOK！

日本交通の東京観光タクシーは、選抜された東京観光の専門資格を持つ日本交通のＥＤＳ（エキスパート・ドライバー・サービス）(R)観光担当乗務員が、都内の名所を貸切タクシーでご案内するサービスです。

秋から冬にかけては、都内の様々な場所にイルミネーションスポットが生まれます。その中からプロの観光乗務員がおすすめするスポットや、お客様がご希望されるスポットへご案内します。

下車してお気に入りの場所へ立ち寄ることも柔軟に対応します。お申し付けいただければ、乗務員がカメラマン役となって、思い出作りのお手伝いをします。

2時間で楽しめるコースを用意！

観光乗務員が厳選するイルミネーションスポットを2時間で巡る「トライアルコース」として東京駅丸の内口発着、渋谷駅周辺発着の2ルートを平日限定でご用意しました。イルミネーションタクシーを利用された事が無い方や、スキマ時間を使って手軽に楽しみたい方にお勧めです。

本格的に楽しみたい方はオーダーメイドコースを！

事前にお客様のご要望をお伺いしてオリジナルのコースを巡る「オーダーメイドコース（3.5時間～）」では、東京都内の駅やホテル、ご自宅などお客様のご指定の場所にお迎えに上がることも、ご予約のレストランへのお送りすることもできます。また、ご自宅へ帰宅する道中でイルミネーションを楽しむといったご利用も可能です。お気軽にご相談ください。

タクシーならではの機動性とプライベート空間で、快適なひと時を！

タクシーならではのドアtoドアの機動性で、効率よくイルミネーションをお楽しみいただけます。自家用車やレンタカーのような手間や駐車場の心配もなく、移動のストレスを軽減できます。

またプライベートな空間で、寒い季節でも快適に、各スポットでの混雑を避けて、ゆったり楽しむこともできます。小さなお子様を連れたご家族やお身体の不自由な方にもおすすめです。

サービス概要

（１）トライアルコース（東京駅ルート）※定員4名、平日限定

東京駅丸の内口の発着で、観光担当乗務員が厳選したおすすめコースを巡ります。

出発時間： 16:30～20:00のお好きな時間をお選びいただけます（所要時間2時間）

運行コース：東京駅丸の内口 ～ 行幸通り ～ 丸ノ内仲通り ～ 東京ミッドタウン日比谷 ～ 六本木けやき坂 または お台場（訪問地を選べます） ～ 東京駅

料金：2時間13,000円／1台（消費税込み）

※訪問地で「お台場」を選択された場合は、別途310円の有料道路料金がかかります（芝公園～台場間）。

（２）トライアルコース（渋谷駅ルート）※定員4名、平日限定

渋谷駅周辺での発着で、観光担当乗務員が厳選したおすすめコースを巡ります。

出発時間： 16:30～20:00のお好きな時間をお選びいただけます（所要時間2時間）

運行コース：渋谷駅近辺 ～ 青の洞窟 ～ 表参道 ～ 東京ミッドタウン ～ 六本木ヒルズ ～ 渋谷駅近辺

料金：2時間13,000円／1台（消費税込み）

※青の洞窟については12月4日（木）17:00以降でのご案内となります。それより前のご利用においては省略します。

（３）オーダーメイドコース（3.5時間～）

お客様のご希望に応じたコースを組み立てます。

出発時間： 16:30～19:00でお好きな時間帯を設定できます。

運行コースの例：原宿エリア ～ 表参道 ～ 六本木ヒルズけやき坂・東京ミッドタウン ～ 東京タワー ～ レインボーブリッジ ～ 東京駅・丸の内

その他、目黒川、恵比寿ガーデンプレイス、東京スカイツリー、横浜みなとみらい、ジェルミネーション（よみうりランド）、さがみ湖イルミリオン（さがみ湖MORI MORI）等もおすすめです。

※出発地または最終到着地は東京23区・武蔵野市・三鷹市に限ります。

料金：3.5時間22,000円～／1台（消費税込み）

※ご希望の観光地・発着地に応じて別途お見積り致します。

※当日運行担当する乗務員が簡単なお打ち合わせ（電話もしくはメール）をさせて頂きます。

※延長の場合、以降30分毎に3,000円（消費税込み）の追加料金が発生します。

予約開始日 ： 2025年11月10日（月）

運行期間 ： 2025年11月13日（木）～2025年12月25日（木）（予定）

車種 ： ジャパンタクシー（乗客定員４人）またはエスクァイア、アルファード、ノア（乗客定員６名）

※原則として車種はお選びいただけません。

運行台数 ： トライアルコースについては 1日あたり10台まで

予約方法 ： EDSホームページまたはお電話にて申し込みください。

EDSお申し込みページ http://www.nikkotaxi.jp/sightseeing/request

※お申し込みフォーム「その他」欄に、「イルミネーションタクシー希望」とご記入ください。

電話（お問い合わせ・お申し込み専用ダイヤル） 050-3160-4453（受付時間：平日9時～17時）

※ご予約の空き状況については、日本交通観光タクシーのXアカウントでご確認頂けます。

https://x.com/NihonKotsuKanko

留意点：

※トライアルコースについて、コースは固定となります。延長、立寄先、発着地の変更を希望の場合には、オーダーメイドコースをご案内する場合があります。

※有料道路料金、駐車料金、入館料、お食事代等はお客様のご負担となります。

※ワゴンタイプの車両は料金が異なります。4名以上でのご利用を希望される場合は、事前にご相談ください。

※指定された出発時間以外でのご利用をご希望される場合は、お申し込み時にご相談ください。

※イルミネーションの実施状況や天候にかかわらず、ご予約いただいた運行は実施することを基本とします。

※訪問予定地はすべての観光をお約束するものではありません。当日の混雑状況、進行具合、気象条件などによりお客様とご相談のうえルートを変更する場合があります。

※詳細はホームページもご覧ください。

https://www.nikkotaxi.jp/sightseeing/illumination

日本交通 ＥＤＳ（エキスパート・ドライバー・サービス）(R)について： https://www.nikkotaxi.jp/

■本リリースに関するお問い合わせ

日本交通株式会社 EDS事業部 電話：050-3160-4453 E-mail： pr@nihon-kotsu.co.jp

