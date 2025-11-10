リース・スワッグ作りに欠かせない花材を厳選！クリスマス花材特集を11月10日～スタート｜花の卸通販フラワースミスマーケット

株式会社frantolive

花の卸通販サイト『Flower Smith Market（フラワースミスマーケット）』では、2025年11月10日より『クリスマス特集』を開始いたしました。

定番のバラやカーネーションに加え、リースやスワッグ作りに重宝するコニファーやコットンツリーなどクリスマス花材を幅広く取り揃えております。

＜【SALE商品も】クリスマス特集開催中！＞

https://flowersmithmarket.com/shop/e/exmas2311/

・クリスマス花材のおすすめ商品

※商品価格は、2025年11月10日時点のものを掲載しております。

【生花】バラ(赤) 品種おまかせ

通常価格：\170(税込)～

SALE価格：\140(税込)～

「どの品種を選べば良いかわからない」「品種にこだわりはないが、花の色味だけを指定したい」という方にオススメの品種おまかせ商品。

※商品写真は入荷品種の一例ですので、実際に届く商品と色味や咲き方が異なる場合があります。

URL：https://flowersmithmarket.com/shop/g/gfBar-Ord/

【生花】カーネーション(白) 品種おまかせ

販売価格：\105(税込)～

清楚でやさしい印象をもたらす白のカーネーション。

ナチュラルにもクラシックにも調和する万能花材です。

※商品写真は入荷品種の一例ですので、実際に届く商品と色味が異なる場合があります。

URL：https://flowersmithmarket.com/shop/g/gfCrn-Owh/

【生花】スプレーバラ スパークリンググラフィティ

販売価格：\215(税込)～

マーブルカラーが個性的で、上品さと華やかさを併せ持つバラ。

クリスマスの彩りにピッタリの一凛です。

URL：https://flowersmithmarket.com/shop/g/gfBas-Spa/

【生花】コニファー ブルーバード

販売価格：\260(税込)～

クリスマスリースに大人気のコニファー。

深みのあるシックな葉色が上品で美しいです。

URL：https://flowersmithmarket.com/shop/g/gfCnf-Blb/

【生花】コットンツリー(白) 品種おまかせ

販売価格：\360(税込)～

簡単にドライフラワーになるので、スワッグ作りにも最適です。

※商品写真は入荷品種の一例ですので、実際に届く商品と色味が異なる場合があります。

URL：https://stg.flowersmithmarket.com/shop/g/gfCtn-Owh/

・一部商品を特別価格でご提供

クリスマス特集で紹介している商品の中には、SALE価格でご購入いただける商品もございます。

以下は、SALE価格の一例です(2025年11月10日時点)。

※入荷時期により価格が変動することがございます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/86671/table/24_1_636d6e7865847fce5306241bdad116c2.jpg?v=202511101228 ]

当店では、ご購入本数が増えるほどお得になるボリュームディスカウントを実施しています。

もちろん小ロット(5本～)でもお得にご購入可能ですので、小さなお花屋さんやハンドメイド作家さん、自宅でクリスマス花材を楽しみたい方にもオススメです。

・企業コメント

当店は、法人・個人問わず、どなたでもご利用いただけます。

毎年ご好評いただいているクリスマス特集では、今年もリースやスワッグ作りに重宝する花材を豊富に取り揃えました。

さらに、11月中旬ごろからは新たなクリスマス花材の入荷も予定しております。ぜひチェックしてみてください。

また、現在【初回送料無料キャンペーン】も実施中です。この機会に、ときめくクリスマス花材との出会いをお楽しみください。

(Flower Smith Market 担当者)

※5000円以上のご購入で初回送料無料になります。

※入荷花材は適用外

クリスマス特集ページ :https://flowersmithmarket.com/shop/e/exmas2311/

・サイト情報

■Flower Smith Market（フラワースミスマーケット）

https://flowersmithmarket.com/

・会社概要

会社名：株式会社frantolive（フラントリーブ）

所在地：大阪市中央区平野町２丁目6-11 ホーコス伏見屋ビル2F

代表取締役社長：白田圭祐

事業内容：生花、胡蝶蘭の卸販売・定期宅配、Webメディア運用

会社サイト：https://frantolive.com/